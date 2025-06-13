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"Трехсотый" россиянин после атаки дрона прочитал украинскую агитку с предложением сдаться и поднял руки вверх. ВИДЕО
Оккупант сдался в плен украинским воинам, получив ранения, после атаки украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись процесса сдачи в плен опубликована в соцсетях. На записи видно, что перед атакой дрона, оккупанту сбросили агитки с предложением сложить оружие.
"Российский оккупант выражает желание сдаться украинскому дрону только после того, как получил ранения и вспомнил о листовке с призывом остаться живым и уйти в плен, которую дрон сбросил незадолго до этого. Впоследствии дрон вывел захватчика к украинскому защитнику, который и сопроводил его к нашим позициям. Работа аэробомберов подразделения "Богомолы" 105-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады", - пишет в комментарии автор публикации.
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але ця мразь потрібна для обміну , на жаль
За таких убивць з московії, у старого Трампа душа болить, перед прутіним!