РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11708 посетителей онлайн
Новости Видео Пленные оккупанты
4 906 8

"Трехсотый" россиянин после атаки дрона прочитал украинскую агитку с предложением сдаться и поднял руки вверх. ВИДЕО

Оккупант сдался в плен украинским воинам, получив ранения, после атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись процесса сдачи в плен опубликована в соцсетях. На записи видно, что перед атакой дрона, оккупанту сбросили агитки с предложением сложить оружие.

"Российский оккупант выражает желание сдаться украинскому дрону только после того, как получил ранения и вспомнил о листовке с призывом остаться живым и уйти в плен, которую дрон сбросил незадолго до этого. Впоследствии дрон вывел захватчика к украинскому защитнику, который и сопроводил его к нашим позициям. Работа аэробомберов подразделения "Богомолы" 105-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин перед смертью тщетно пытается сбить украинских дрон выстрелами из автомата. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19738) плен (2637) дроны (4138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після того, що вони роблять з нашими Воїнами, хочеться щоб наш дроновод гепнув йому прямо в башку тим дроном. Але Українці - Люди, цьому п@дару повезло..
показать весь комментарий
13.06.2025 11:21 Ответить
Дійшло з четвертого дрона)))
показать весь комментарий
13.06.2025 11:22 Ответить
живучий , як Рембо
показать весь комментарий
13.06.2025 11:23 Ответить
Существо-билет, впрочем как и все рабссияне. Дали бумажку и идет как баран, сначала в военкомат, а потом в плен. И при этом искренне считает, что он ни в чем не виноват. Идеальное для путлера население рабссеи. Такой уродливой нации еще не было в истории человечества.
показать весь комментарий
13.06.2025 11:38 Ответить
Всіх кацапів потрібно шматувати на куски , які припхалися на нашу землю нас вбивати ,
але ця мразь потрібна для обміну , на жаль
показать весь комментарий
13.06.2025 11:46 Ответить
Типова поведінка, московита, із зброєю і без зброї!
За таких убивць з московії, у старого Трампа душа болить, перед прутіним!
показать весь комментарий
13.06.2025 12:32 Ответить
Агітка просто чудова
показать весь комментарий
13.06.2025 13:26 Ответить
Отаке воно "сафарі на Украінє". Тільки навпаки вийшло.
показать весь комментарий
13.06.2025 13:37 Ответить
 
 