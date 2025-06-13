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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Россиянин перед смертью тщетно пытается сбить украинский дрон выстрелами из автомата. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который пытался попасть в беспилотник выстрелами из автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами тщетных усилий россиянина опубликована в соцсетях.

"Роковая дуэль для российского солдата. Пули оккупанта прошли мимо, а украинский FPV-дрон отправил его удобрять запорожскую степь. Кадры 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Бойцы СБС уничтожили вражеский склад противотанковых мин на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19738) уничтожение (7295) дроны (4138)


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В москалів більше дронів. На жаль.
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13.06.2025 10:07 Ответить
Звідки інфа?
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13.06.2025 10:11 Ответить
І хто у цьому винен?
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13.06.2025 10:22 Ответить
Відповідь на поверхні-Банкова.
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13.06.2025 10:57 Ответить
З Цензора
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13.06.2025 10:14 Ответить
Можна хоч одне посилання? Бо на своїх пабліках москалі самі жаліються, що в нижньому небі перевага повністю за нами.
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13.06.2025 11:23 Ответить
 
 