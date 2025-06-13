Россиянин перед смертью тщетно пытается сбить украинский дрон выстрелами из автомата. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который пытался попасть в беспилотник выстрелами из автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами тщетных усилий россиянина опубликована в соцсетях.

"Роковая дуэль для российского солдата. Пули оккупанта прошли мимо, а украинский FPV-дрон отправил его удобрять запорожскую степь. Кадры 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ", - отмечается в комментарии к видео.

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