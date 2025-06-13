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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Росіянин перед смертю марно намагається збити українських дрон пострілами із автомата. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався поцілити у безпілотник пострілами із автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами марних зусиль росіянина опублікований у соцмережах

"Фатальна дуель для російського солдата. Кулі окупанта пройшли повз, а український FPV-дрон відправив його удобрювати запорізький степ. Кадри 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Бійці СБС знищили ворожий склад протитанкових мін на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17889) знищення (7608) дрони (4939)


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В москалів більше дронів. На жаль.
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13.06.2025 10:07 Відповісти
Звідки інфа?
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13.06.2025 10:11 Відповісти
І хто у цьому винен?
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13.06.2025 10:22 Відповісти
Відповідь на поверхні-Банкова.
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13.06.2025 10:57 Відповісти
З Цензора
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13.06.2025 10:14 Відповісти
Можна хоч одне посилання? Бо на своїх пабліках москалі самі жаліються, що в нижньому небі перевага повністю за нами.
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13.06.2025 11:23 Відповісти
 
 