2 638 6
Росіянин перед смертю марно намагається збити українських дрон пострілами із автомата. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався поцілити у безпілотник пострілами із автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами марних зусиль росіянина опублікований у соцмережах.
"Фатальна дуель для російського солдата. Кулі окупанта пройшли повз, а український FPV-дрон відправив його удобрювати запорізький степ. Кадри 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ", - зазначається у коментарі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Андрій Макогон
показати весь коментар13.06.2025 10:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Qq Qqq #455433
показати весь коментар13.06.2025 10:11 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар13.06.2025 10:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
aleksag
показати весь коментар13.06.2025 10:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Андрій Макогон
показати весь коментар13.06.2025 10:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Qq Qqq #455433
показати весь коментар13.06.2025 11:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль