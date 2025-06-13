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Бійці СБС знищили ворожий склад протитанкових мін на Курщині. ВIДЕО

Бійці 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем, які діють на Курщині, виявили та знищили ворожий склад протитанкових мін.

Відповідне відео опубліковано на каналі СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, бійці підрозділу за допомогою БПЛА уразили бронеавтомобіль З-СТС – відомий як "Ахмат". Серед інших втрат противника від ударів операторів "Рейду" – вантажівки, пікапи та мікроавтобуси.

Також дивіться: Оператори СБС знищили російський "Бук-М3" разом із боєкомплектом. ВIДЕО

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дрони (4939) Сили безпілотних систем (110)


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