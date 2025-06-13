Бойцы СБС уничтожили вражеский склад противотанковых мин на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем, действующих на Курщине, обнаружили и уничтожили вражеский склад противотанковых мин.

Соответствующее видео опубликовано на канале СБС, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, бойцы подразделения с помощью БПЛА поразили бронеавтомобиль С-СТС - известный как "Ахмат". Среди других потерь противника от ударов операторов "Рейда" - грузовики, пикапы и микроавтобусы.

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