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Бойцы СБС уничтожили вражеский склад противотанковых мин на Курщине. ВИДЕО
Бойцы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем, действующих на Курщине, обнаружили и уничтожили вражеский склад противотанковых мин.
Соответствующее видео опубликовано на канале СБС, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, бойцы подразделения с помощью БПЛА поразили бронеавтомобиль С-СТС - известный как "Ахмат". Среди других потерь противника от ударов операторов "Рейда" - грузовики, пикапы и микроавтобусы.
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Володимир Вовкодав
показать весь комментарий13.06.2025 07:37 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vadym Sestritsyn #580662
показать весь комментарий13.06.2025 07:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Сергій Малецький
показать весь комментарий13.06.2025 08:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksiy Tym
показать весь комментарий13.06.2025 09:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Qq Qqq #455433
показать весь комментарий13.06.2025 09:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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