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Бойцы СБС уничтожили вражеский склад противотанковых мин на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем, действующих на Курщине, обнаружили и уничтожили вражеский склад противотанковых мин.

Соответствующее видео опубликовано на канале СБС, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, бойцы подразделения с помощью БПЛА поразили бронеавтомобиль С-СТС - известный как "Ахмат". Среди других потерь противника от ударов операторов "Рейда" - грузовики, пикапы и микроавтобусы.

Также смотрите: Операторы СБС уничтожили российский "Бук-М3" вместе с боекомплектом. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4138) Силы беспилотных систем (109)


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13.06.2025 07:37 Ответить
Роберт рулит!
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13.06.2025 07:44 Ответить
Міни були без детонаторів .
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13.06.2025 08:20 Ответить
детонатори вкручують перед тим як закопати
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13.06.2025 09:01 Ответить
Ііііі? Детонатори вкручуються після встановлення на грунт, а це місце зберігання.
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13.06.2025 09:13 Ответить
 
 