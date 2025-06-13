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Новини Відео Полонені окупанти
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"Трьохсотий" росіянин після атаки дрона, прочитав українську агітку із пропозицією здатися і здійняв руки догори. ВIДЕО

Окупант здався у полон українським воїнам, отримавши поранення, після атаки українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис процесу здачі у полон опублікований у соцмережах. На записі видно, що перед атакою дрона, окупанту скинули агітки із пропозицією скласти зброю.

"Російський окупант висловлює бажання здатися українському дрону лише після того, як отримав поранення та згадав про листівку із закликом залишитись живим і піти у полон, яку дрон скинув незадовго до цього. Згодом дрон вивів загарбника до українського захисника, який і супроводив його до наших позицій. Робота аеробомберів підрозділу "Богомоли" 105-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин перед смертю марно намагається збити українських дрон пострілами із автомата. ВIДЕО

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армія рф (17889) полон (1589) дрони (4939)


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Після того, що вони роблять з нашими Воїнами, хочеться щоб наш дроновод гепнув йому прямо в башку тим дроном. Але Українці - Люди, цьому п@дару повезло..
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13.06.2025 11:21 Відповісти
Дійшло з четвертого дрона)))
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13.06.2025 11:22 Відповісти
живучий , як Рембо
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13.06.2025 11:23 Відповісти
Существо-билет, впрочем как и все рабссияне. Дали бумажку и идет как баран, сначала в военкомат, а потом в плен. И при этом искренне считает, что он ни в чем не виноват. Идеальное для путлера население рабссеи. Такой уродливой нации еще не было в истории человечества.
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13.06.2025 11:38 Відповісти
Всіх кацапів потрібно шматувати на куски , які припхалися на нашу землю нас вбивати ,
але ця мразь потрібна для обміну , на жаль
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13.06.2025 11:46 Відповісти
Типова поведінка, московита, із зброєю і без зброї!
За таких убивць з московії, у старого Трампа душа болить, перед прутіним!
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13.06.2025 12:32 Відповісти
Агітка просто чудова
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13.06.2025 13:26 Відповісти
Отаке воно "сафарі на Украінє". Тільки навпаки вийшло.
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13.06.2025 13:37 Відповісти
 
 