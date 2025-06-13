4 625 8
"Трьохсотий" росіянин після атаки дрона, прочитав українську агітку із пропозицією здатися і здійняв руки догори. ВIДЕО
Окупант здався у полон українським воїнам, отримавши поранення, після атаки українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис процесу здачі у полон опублікований у соцмережах. На записі видно, що перед атакою дрона, окупанту скинули агітки із пропозицією скласти зброю.
"Російський окупант висловлює бажання здатися українському дрону лише після того, як отримав поранення та згадав про листівку із закликом залишитись живим і піти у полон, яку дрон скинув незадовго до цього. Згодом дрон вивів загарбника до українського захисника, який і супроводив його до наших позицій. Робота аеробомберів підрозділу "Богомоли" 105-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади", - пише у коментарі автор публікації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але ця мразь потрібна для обміну , на жаль
За таких убивць з московії, у старого Трампа душа болить, перед прутіним!