Україна та РФ провели обмін полоненими. Визволено воїнів ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ. ФОТОрепортаж

Україна та Росія другий день поспіль провели обмін військовополоненими.

Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Читайте: У межах чергового обміну з російського полону повернуто важкохворих захисників, - Коордштаб.


















