Україна та РФ провели обмін полоненими. Визволено воїнів ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ. ФОТОрепортаж
Україна та Росія другий день поспіль провели обмін військовополоненими.
Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 19 червня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.
Проте їхні виродки повертаються на параху з вгодованими пиками, обігріті, чисто вимиті і наглі.
але живі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼