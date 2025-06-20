УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8999 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
4 827 10

Україна та РФ провели обмін полоненими. Визволено воїнів ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ. ФОТОрепортаж

Україна та Росія другий день поспіль провели обмін військовополоненими.

Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Читайте: У межах чергового обміну з російського полону повернуто важкохворих захисників, - Коордштаб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна та РФ провели обмін полоненими 20 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 20 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 20 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 20 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 20 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 20 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 20 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 20 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 20 червня 2025 року

Автор: 

військовополонені (1067) Зеленський Володимир (25603) обмін (1277)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Боже, які вони змучені
показати весь коментар
20.06.2025 14:36 Відповісти
+13
параша все зробила, щоб у цих чоловіків потім виявилися хронічні хвороби, пов"язані з поганим харчуванням та поганою якістю води. Холодом. Тортурами. Нервами. Стресом.

Проте їхні виродки повертаються на параху з вгодованими пиками, обігріті, чисто вимиті і наглі.
показати весь коментар
20.06.2025 14:40 Відповісти
+12
З поверненням, дорогенькі наші Воїни! Радію за вас та ваші родини!!
показати весь коментар
20.06.2025 14:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже, які вони змучені
показати весь коментар
20.06.2025 14:36 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 15:36 Відповісти
параша все зробила, щоб у цих чоловіків потім виявилися хронічні хвороби, пов"язані з поганим харчуванням та поганою якістю води. Холодом. Тортурами. Нервами. Стресом.

Проте їхні виродки повертаються на параху з вгодованими пиками, обігріті, чисто вимиті і наглі.
показати весь коментар
20.06.2025 14:40 Відповісти
З поверненням, дорогенькі наші Воїни! Радію за вас та ваші родини!!
показати весь коментар
20.06.2025 14:43 Відповісти
Так, але й після виживання треба якось повернутися до себе. Для мене було неочіковано, коли мій друг порадив мені просто подивитися в дзеркало і почати з банального догляду за собою. Тоді згадав - колись зберігав сайт https://kohaysebe.com.ua/ kohaysebe.com.ua, де можна знайти елементарні речі для цього. Дивно, але навіть така дрібниця допомагає не злетіти з катушок, після жахів війни.
показати весь коментар
20.06.2025 17:39 Відповісти
практика гулагів на параші і досі діє ...Господи !!!!!!!!... як ти міг допустити до вибору 19р ?!!!!! Пресвята Богородиця дай сили та одуження нашим Воїнам ❤️🇺🇦 !!!!
показати весь коментар
20.06.2025 14:53 Відповісти
Чому влада не вказує цифри -скільки ми отремали і скільки віддали ? Боїться ?
показати весь коментар
20.06.2025 16:19 Відповісти
Влада любить тишу!
показати весь коментар
20.06.2025 17:15 Відповісти
Слава Богу наші хлопці повернулись до дому , хотя і виснажені ,
але живі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
20.06.2025 18:06 Відповісти
 
 