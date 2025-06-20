РУС
Зеленский ввел в действие санкции против причастных к производству дронов в РФ и схемам обхода ограничений

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 56 физических и 55 юридических лиц, связанных с разработкой и производством беспилотников в России, а также с незаконными схемами обхода международных санкций.

Соответствующий указ №415/2025 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В новом санкционном списке фигурируют лица, участвующие в производстве БПЛА типа "Герань", "Орлан-10", "SuperCam", FPV-систем, а также в поставке деталей предприятиям "Алабуга Машинери" и АО "Кронштадт", которые изготавливают дроны типа "Бандероль". Отдельно указаны компании, которые обеспечивают импорт товаров двойного назначения, нарушая санкционный режим.

К фигурантам санкций применяются ограничения: блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, приостановление экономических обязательств и запрет на приобретение земель в Украине.

Это очередной шаг в усилении санкционного давления на российский военно-промышленный комплекс и всех, кто способствует продолжению агрессии против Украины.

Зеленский Владимир (22050) россия (97378) дроны (4789)
Топ комментарии
+7
Дуже потужньо тільки результат нульовий.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:02
+7
Потужно! Напевно виробництво дронів у Лаптєканді припиниться і атак більше не буде.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:02
+7
Який великий та потужний ПУК.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже потужньо тільки результат нульовий.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:02
ВА УУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!ПОТУЖНО!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:47
Потужно! Напевно виробництво дронів у Лаптєканді припиниться і атак більше не буде.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:02
результат з тих санкцій нульовий, але питання чому санкції на четвертий рік війни? типу півроку тому вони всі були лояльні до України
показать весь комментарий
20.06.2025 15:05
основний постачальник кнр,але це інше
показать весь комментарий
20.06.2025 15:07
Який великий та потужний ПУК.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:15
Більш схоже на натужний, вот якби на їхньому місці був Порошенко!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:26
Ну хоч прізвища та інші дані правильно написав? Чи заднім числом вноситиме зміни?
показать весь комментарий
20.06.2025 15:45
От, як це коментувати без матюків? А за матюки банять.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:48
Ось! Ось вона, потужна відповідь на обстріли Києва, Харкова, Сум, Херсону та Одеси!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:55
Ага,вот вам!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 16:03
какое оно НАЙНЕЗЛАМНЕ
показать весь комментарий
20.06.2025 16:29
 
 