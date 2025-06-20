Зеленский ввел в действие санкции против причастных к производству дронов в РФ и схемам обхода ограничений

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 56 физических и 55 юридических лиц, связанных с разработкой и производством беспилотников в России, а также с незаконными схемами обхода международных санкций.

Соответствующий указ №415/2025 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В новом санкционном списке фигурируют лица, участвующие в производстве БПЛА типа "Герань", "Орлан-10", "SuperCam", FPV-систем, а также в поставке деталей предприятиям "Алабуга Машинери" и АО "Кронштадт", которые изготавливают дроны типа "Бандероль". Отдельно указаны компании, которые обеспечивают импорт товаров двойного назначения, нарушая санкционный режим.

К фигурантам санкций применяются ограничения: блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, приостановление экономических обязательств и запрет на приобретение земель в Украине.

Это очередной шаг в усилении санкционного давления на российский военно-промышленный комплекс и всех, кто способствует продолжению агрессии против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отметил наградами 162 военнослужащих