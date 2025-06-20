Зеленский ввел в действие санкции против производителей российской авиации и дронов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц, причастных к производству авиационной техники и беспилотников в России, а также в Китае, Беларуси и на временно оккупированных территориях Украины.
Соответствующий указ №415/2025 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В обновленный санкционный список вошли 56 человек и 55 компаний. Среди них - российские предприятия "Аэроэлектромаш", "Авиационная промышленность", "Аэросила", "Эйрбург" и "Икар-Тех", которые занимаются разработкой и производством авиационной техники, а также компании "Рустехдрон" и "Гоудрон", связанные с изготовлением и поставкой беспилотников.
Санкции предусматривают:
- блокирование активов;
- ограничение торговых операций;
- запрет на вывод капиталов;
- приостановление экономических и финансовых обязательств.
МИД Украины поручено уведомить об этом страны ЕС, США и другие государства и инициировать введение аналогичных санкций на международном уровне.
