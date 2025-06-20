РУС
Зеленский ввел в действие санкции против производителей российской авиации и дронов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц, причастных к производству авиационной техники и беспилотников в России, а также в Китае, Беларуси и на временно оккупированных территориях Украины.

Соответствующий указ №415/2025 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В обновленный санкционный список вошли 56 человек и 55 компаний. Среди них - российские предприятия "Аэроэлектромаш", "Авиационная промышленность", "Аэросила", "Эйрбург" и "Икар-Тех", которые занимаются разработкой и производством авиационной техники, а также компании "Рустехдрон" и "Гоудрон", связанные с изготовлением и поставкой беспилотников.

Санкции предусматривают:

  • блокирование активов;
  • ограничение торговых операций;
  • запрет на вывод капиталов;
  • приостановление экономических и финансовых обязательств.

МИД Украины поручено уведомить об этом страны ЕС, США и другие государства и инициировать введение аналогичных санкций на международном уровне.

+12
А кулі, всього то пройшло 3,5 роки повномаштабного вторгнення. Куди поспішати. Оно, проти Порошенко і то, нехай і незаконно, но швидчи санкції ввели.
20.06.2025 18:12 Ответить
+10
Чомусь пріоритет незаконних санкцій проти Петра Порошенка у цього довбня був вищий, ніж санкції стосовно ворогів!
20.06.2025 18:12 Ответить
+8
, 🤢Якого біса не приментивно ⁉️😂 не пройшло і три роки І шо їм від тіх санкцій ні жарко ні холодно ‼️
20.06.2025 18:08 Ответить
бо ж видно хто для нього справжній ворог.
20.06.2025 18:18 Ответить
Клоун немитий... і неголений
20.06.2025 18:13 Ответить
то про оліней....а він ишак оманський
20.06.2025 18:16 Ответить
як своечастно
20.06.2025 18:15 Ответить
Теперь поможет)))
20.06.2025 18:15 Ответить
Он мыслитель!
20.06.2025 18:19 Ответить
Блд, треба й собі ввести санкції проти рашистських виробників зброї. Ефект від моїх санкцій буде точно такий же як від Боневтікових, зате хоть паржом.
Зєля й далі продовжує виставляти на посміх всю країну своїми потужними санкціями як і колись зі сцени 95 кварталу.
20.06.2025 18:20 Ответить
Більшість цього не розуміє.Зебуїни в захваті
20.06.2025 18:25 Ответить
Санкціі проти дитячого табору Артек, тепер проти виробників російськоі зброі. Що наступне? Заборонить путіну візд до Украіни? Чим би дитя на бавивилося аби не плакало....
20.06.2025 18:22 Ответить
Ні один з чотирьох пунктів нічим не загрожує виробникам,оскільки вони йдуть мимо України.На рахунок на інших держав нічого не погоджено.
Дані дії потужного це гучний пук у повітря,і розраховані на тупих зебуїнів,які в захваті від таких дій
20.06.2025 18:22 Ответить
І шо? Щось зміниться?
20.06.2025 18:24 Ответить
Отстреливать их вот и все санкции..
20.06.2025 18:24 Ответить
от ще б заочно їх засудити і все відразу наладиться
20.06.2025 18:24 Ответить
Це не всі позитивні новини на сьогодні.
Ловіть іще

Ivan Demchik
@demchik1986
Верховна Рада доручила українофобу і любителю "руZZкого міра" "слузі" Бужанському розслідувати корупцію у правоохоронців і судах.
😡😡😡😡
20.06.2025 18:33 Ответить
Та ты шо итакое может БЫТЬ!ВАУ!!!
20.06.2025 19:16 Ответить
Це вам не 500%.
20.06.2025 18:37 Ответить
Трумп на мінімалках. Концена людина.
20.06.2025 19:16 Ответить
Потужна потужність!
20.06.2025 19:21 Ответить
