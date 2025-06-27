Зеленський про рішення РНБО: Україна має максимально мобілізувати санкційний тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський заявив про максимальну мобілізацію санкційного тиску на Росію з метою завершення війни та досягнення справедливого миру.

Про це глава держави повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна має не лише імплементувати санкції партнерів у власній юрисдикції, але й добиватися реалізації українських санкційних рішень у ключових світових державах.

"Синхронізація санкцій має бути забезпечена. Сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони України встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України та доручає активізувати весь наш дипломатичний напрям", - написав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Росія має відчути "реально болісні наслідки" за блокування дипломатичних зусиль і затягування війни. Йдеться про ефективну дію санкцій ЄС, країн "Групи семи" та інших держав, чия взаємодія з РФ є відчутною.

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