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Новини Санкції РНБО
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Зеленський про рішення РНБО: Україна має максимально мобілізувати санкційний тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про максимальну мобілізацію санкційного тиску на Росію з метою завершення війни та досягнення справедливого миру.

Про це глава держави повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна має не лише імплементувати санкції партнерів у власній юрисдикції, але й добиватися реалізації українських санкційних рішень у ключових світових державах.

"Синхронізація санкцій має бути забезпечена. Сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони України встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України та доручає активізувати весь наш дипломатичний напрям", - написав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Росія має відчути "реально болісні наслідки" за блокування дипломатичних зусиль і затягування війни. Йдеться про ефективну дію санкцій ЄС, країн "Групи семи" та інших держав, чия взаємодія з РФ є відчутною.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24558) санкції (12261) РНБО (2298)


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Топ коментарі
+4
а може треба меньше красти,включити Конституцію та зупинити геноцид,відправивши всіх винних і зобов"язаних на передову??
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27.06.2025 12:47 Відповісти
+4
і знову по колу, одне і те ж саме гімно на голови посполитих.
зе!поц, розкажи як ти відпочив у європах?
зе!скумбрія задоволена?
папіросіну дунул в нідерландах?
як, там на полях гааги? сонячно тепло і весело?
а, нас ******** кожної ночі, прикинь ......
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27.06.2025 12:58 Відповісти
+3
Поки ти Україну мобілізуеш своїми потужними відосиками..ґ
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27.06.2025 12:46 Відповісти
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Поки ти Україну мобілізуеш своїми потужними відосиками..ґ
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27.06.2025 12:46 Відповісти
Оманська Гнида МОГИЛІЗУЄ Україну і відосиками і своїми рішеннями
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27.06.2025 12:48 Відповісти
Правління гундосого сморчка увійде в Історію України як геноцид, рівня Голодомору. Це якщо Україна взагалі залишиться після зеленої чуми, звісно.
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27.06.2025 13:06 Відповісти
а може треба меньше красти,включити Конституцію та зупинити геноцид,відправивши всіх винних і зобов"язаних на передову??
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27.06.2025 12:47 Відповісти
Та поміряйте врешті-решт бубачкі той тиск. Може він зашкалює у нього.
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27.06.2025 12:47 Відповісти
треба топити нафтовий флот кацапстану санкційними дронами .
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27.06.2025 12:49 Відповісти
Продовжуємо документування тискунів та натискувачів.

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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27.06.2025 12:51 Відповісти
а рнбо не хоче відправити на фронт поліцаїв-ухилянтів, наказати мародерів і послати своїх родичів на війну? як це совкове зелене лайно вже задовбало
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27.06.2025 12:52 Відповісти
ви, як скажете!
а, хто буде натовпом за інвалідом у візочку ганятися?
а, хто буде чернишових обороняти від обурених ніщебродів?
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27.06.2025 13:00 Відповісти
і знову по колу, одне і те ж саме гімно на голови посполитих.
зе!поц, розкажи як ти відпочив у європах?
зе!скумбрія задоволена?
папіросіну дунул в нідерландах?
як, там на полях гааги? сонячно тепло і весело?
а, нас ******** кожної ночі, прикинь ......
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27.06.2025 12:58 Відповісти
надо вбить гвоздь и повесить картину. надо вбить гвоздь и... надо вбить гвоздь... надо вбить гвоздь... надо вбить гвоздь...
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27.06.2025 12:59 Відповісти
Зе, де твоє відзеркалювання, кацапів треба їбашить а не 3,14здіти, з 2019року.

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27.06.2025 13:00 Відповісти
Яка блювотна мерзота. Усілякі були президенти в Україні, але ригати так від жодного не хотілося.
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27.06.2025 13:04 Відповісти
"Україна має ...." а ти, перепрошую, хто? і звідки? шо ти маєш? повноважень не вистачає? чи мізків? - zЕлупа пустоголова
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27.06.2025 13:10 Відповісти
Яка мразота,три роки нічого не робити,в потім патужно сцяти в очі.Мародери зелені.
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27.06.2025 13:13 Відповісти
Рішення РНБО росії до одного місця.
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27.06.2025 13:17 Відповісти
важелі тиску в рнбо і "зепоцріота.як були так і залишились ті самі" рояль.пісюн і брехня"
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27.06.2025 14:55 Відповісти
 
 