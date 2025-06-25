Головному розробнику навігації для ракет РФ Борсуку повідомлено про підозру, - СБУ

Інженеру-зраднику Олегу Борсуку, який втік з України до РФ та став головним розробником супутникової навігації для ракетного озброєння Росії, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

61-річний Борсук раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів на Черкащині. У 2009 році він звільнився та виїхав до Росії.

Після переїзду до Москви він погодився обійняти посаду заступника гендиректора конструкторського бюро "Навіс", яке входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу РФ.

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"На цій посаді він керує розробкою нових та модернізацією наявних навігаційних систем GPS/GLONASS для крилатих і балістичних ракет. За матеріалами справи, лише у 2023 році під керівництвом Борсука було виготовлено майже 3200 супутникових блоків, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", - йдеться в повідомленні.

Окупанти використовували це обладнання для здійснення ударів по цивільній інфраструктурі України.

Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та "Калібр", якими рашисти так само регулярно атакують українські об’єкти.

Так, Борсуку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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