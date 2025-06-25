УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9291 відвідувач онлайн
Новини Державна зрада
5 198 13

Головному розробнику навігації для ракет РФ Борсуку повідомлено про підозру, - СБУ

Інженер Борсук розробляв навігацію для ракет РФ

Інженеру-зраднику Олегу Борсуку, який втік з України до РФ та став головним розробником супутникової навігації для ракетного озброєння Росії, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

61-річний Борсук раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів на Черкащині. У 2009 році він звільнився та виїхав до Росії.

Після переїзду до Москви він погодився обійняти посаду заступника гендиректора конструкторського бюро "Навіс", яке входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агентку "жіночої групи" ФСБ, яка шпигувала для РФ на Донеччині, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

"На цій посаді він керує розробкою нових та модернізацією наявних навігаційних систем GPS/GLONASS для крилатих і балістичних ракет. За матеріалами справи, лише у 2023 році під керівництвом Борсука було виготовлено майже 3200 супутникових блоків, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", - йдеться в повідомленні.

Окупанти використовували це обладнання для здійснення ударів по цивільній інфраструктурі України.

Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та "Калібр", якими рашисти так само регулярно атакують українські об’єкти.

Так, Борсуку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте: Передала військовим замінований скутер: СБУ затримала агентку РФ у Харкові. ФОТОрепортаж

Автор: 

ракети (4093) СБУ (13052) державна зрада (1728)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
В СБУ немає чим зайнятись? Він в умовах війни не зрадник, а ворог, його тихенько треба ліквідувати, а не судити.
показати весь коментар
25.06.2025 13:23 Відповісти
+5
Борсук, це ж така гарна тваринка, і таке падло носить його прізвище.
показати весь коментар
25.06.2025 13:16 Відповісти
+5
Ну, позбавили українських ракетників роботи, ось і маєте. Щоправда, відгрібають не ті, хто мав би.
показати весь коментар
25.06.2025 13:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
самокат йому треба ..
показати весь коментар
25.06.2025 13:11 Відповісти
Чому досі це падло ще переводить повітря?
показати весь коментар
25.06.2025 13:24 Відповісти
Борсук?
Це Бобр-курва!!!
показати весь коментар
25.06.2025 13:13 Відповісти
Борсук, це ж така гарна тваринка, і таке падло носить його прізвище.
показати весь коментар
25.06.2025 13:16 Відповісти
Не спить ночами Борсук - чого не спить Борсук? - бо його мають зацепити за сук - от і не спить Борсук!
показати весь коментар
25.06.2025 13:21 Відповісти
В СБУ немає чим зайнятись? Він в умовах війни не зрадник, а ворог, його тихенько треба ліквідувати, а не судити.
показати весь коментар
25.06.2025 13:23 Відповісти
Ну, позбавили українських ракетників роботи, ось і маєте. Щоправда, відгрібають не ті, хто мав би.
показати весь коментар
25.06.2025 13:27 Відповісти
Чому воно ще не у кабзона?
показати весь коментар
25.06.2025 13:42 Відповісти
Це ще раз підтверджує,що без України і українців на рукожопій окраїні Китаю(яка випадково названа раша) ні на що не здатні.
А ні за часів срср,а ні зараз.
показати весь коментар
25.06.2025 13:56 Відповісти
Якесь же падло в 2009 році цього Борсука загітувало переїхати до рашки? Може СБУ повинна задати собі таке питання? Дуже багато цікавого може виявитися...
показати весь коментар
25.06.2025 13:59 Відповісти
Імовірно, відсутність роботи в Україні. За Ющенка порізали залишки стратегічних бомбардувальників. З ракетами теж не дуже поспішали.
показати весь коментар
25.06.2025 15:03 Відповісти
З нетерпінням чекаю на Іспанію 2.0 😁
показати весь коментар
25.06.2025 14:23 Відповісти
Что значит сбежал??? Поехал туда, где ценят мозги! Или он должен был стремится в Польшу поехать, унитазы чистить?
показати весь коментар
25.06.2025 21:12 Відповісти
 
 