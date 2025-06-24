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Новини Вироки за державну зраду
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Агентку "жіночої групи" ФСБ, яка шпигувала для РФ на Донеччині, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Жінка шпигувала для РФ на Донеччині. Оголошено вирок

Учасницю агентурної групи ФСБ, яка шпигувала для російських окупантів на Донеччині, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожий осередок складався винятково із місцевих жінок, які підтримували агресію РФ проти України.

Агентки "розосереджено" коригували авіаційні та артилерійські удари агресора по локаціях українських військ на Покровському напрямку.

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Контррозвідкою СБУ було затримано всіх трьох учасниць агентурної групи під час спецоперації поблизу лінії боєзіткнення у серпні 2023 року.

Так, наразі одній із ворожих поплічниць суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Йдеться про жительку Покровського району, яку ФСБ завербувала ще до початку повномасштабної війни і тримала "в режимі очікування".

Після "активації" жінка намагалася виявити аеродроми бойових вертольотів ЗСУ, щоб навести по них вогневе ураження.

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Водночас вона передавала ФСБ маршрути руху бронетанкових колон українських військ у напрямку передової.

"Щоб виконати агентурне завдання, жінка обходила місцевість, де приховано фотографувала потенційні "цілі" та фіксувала їхні координати. Під час обшуків у неї вилучено телефон, який вона використовувала для контактування з куратором та виконання його доручень", - йдеться в повідомленні.

Її визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Автор: 

вирок (1106) СБУ (13056) Донецька область (8942) коригування (82) Покровський район (738)


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Для таких есть баллончик с монтажной пеной и трубочкой.
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24.06.2025 16:33 Відповісти
Невже ви усе ще вірите у той в*сер кремлівської пропаганди?
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24.06.2025 17:39 Відповісти
Звісно що ні але іноді справді хочеться колаборантами-навідниками, щось таке зробити....
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24.06.2025 17:55 Відповісти
А чого СБУ нічого не робить з тою агентурою ФСБ, яка знаходиться в ОПі?
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24.06.2025 16:34 Відповісти
Місцеві "отряди йо#нутих"
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24.06.2025 16:41 Відповісти
зоя космодємьянская, жєна павліка морозова
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24.06.2025 16:49 Відповісти
Вони основний контингент ботоферми у зепадалі в інтернеті
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24.06.2025 17:52 Відповісти
Трьох жінок слід змусити танцювати зі зв'язаними щиколотками.
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25.06.2025 09:41 Відповісти
На донбасі таких потвор 90 %. Нажаль тільки 15 років, треба було пожиттєве.
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26.06.2025 10:27 Відповісти
 
 