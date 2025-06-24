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Новости Приговоры за государственную измену
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Агента "женской группы" ФСБ, шпионившей для РФ на Донетчине, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Женщина шпионила для РФ в Донецкой области. Объявлен приговор

Участницу агентурной группы ФСБ, которая шпионила для российских оккупантов в Донецкой области, приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеская ячейка состояла исключительно из местных женщин, которые поддерживали агрессию РФ против Украины.

Агенты "рассредоточено" корректировали авиационные и артиллерийские удары агрессора по локациям украинских войск на Покровском направлении.

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Контрразведкой СБУ были задержаны все три участницы агентурной группы во время спецоперации вблизи линии боестолкновения в августе 2023 года.

Так, сейчас одной из вражеских соратниц суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Речь идет о жительнице Покровского района, которую ФСБ завербовала еще до начала полномасштабной войны и держала "в режиме ожидания".

После "активации" женщина пыталась обнаружить аэродромы боевых вертолетов ВСУ, чтобы навести по ним огневое поражение.

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В то же время она передавала ФСБ маршруты движения бронетанковых колонн украинских войск в направлении передовой.

"Чтобы выполнить агентурное задание, женщина обходила местность, где скрыто фотографировала потенциальные "цели" и фиксировала их координаты. Во время обысков у нее изъят телефон, который она использовала для контакта с куратором и выполнения его поручений", - говорится в сообщении.

Она признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Автор: 

приговор (1247) СБУ (20124) Донецкая область (10126) корректировщик (80) Покровский район (729)


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Для таких есть баллончик с монтажной пеной и трубочкой.
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24.06.2025 16:33 Ответить
Невже ви усе ще вірите у той в*сер кремлівської пропаганди?
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24.06.2025 17:39 Ответить
Звісно що ні але іноді справді хочеться колаборантами-навідниками, щось таке зробити....
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24.06.2025 17:55 Ответить
А чого СБУ нічого не робить з тою агентурою ФСБ, яка знаходиться в ОПі?
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24.06.2025 16:34 Ответить
Місцеві "отряди йо#нутих"
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24.06.2025 16:41 Ответить
зоя космодємьянская, жєна павліка морозова
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24.06.2025 16:49 Ответить
Вони основний контингент ботоферми у зепадалі в інтернеті
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24.06.2025 17:52 Ответить
Трьох жінок слід змусити танцювати зі зв'язаними щиколотками.
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25.06.2025 09:41 Ответить
На донбасі таких потвор 90 %. Нажаль тільки 15 років, треба було пожиттєве.
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26.06.2025 10:27 Ответить
 
 