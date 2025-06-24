Агента "женской группы" ФСБ, шпионившей для РФ на Донетчине, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Участницу агентурной группы ФСБ, которая шпионила для российских оккупантов в Донецкой области, приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеская ячейка состояла исключительно из местных женщин, которые поддерживали агрессию РФ против Украины.

Агенты "рассредоточено" корректировали авиационные и артиллерийские удары агрессора по локациям украинских войск на Покровском направлении.

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Контрразведкой СБУ были задержаны все три участницы агентурной группы во время спецоперации вблизи линии боестолкновения в августе 2023 года.

Так, сейчас одной из вражеских соратниц суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Речь идет о жительнице Покровского района, которую ФСБ завербовала еще до начала полномасштабной войны и держала "в режиме ожидания".

После "активации" женщина пыталась обнаружить аэродромы боевых вертолетов ВСУ, чтобы навести по ним огневое поражение.

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В то же время она передавала ФСБ маршруты движения бронетанковых колонн украинских войск в направлении передовой.

"Чтобы выполнить агентурное задание, женщина обходила местность, где скрыто фотографировала потенциальные "цели" и фиксировала их координаты. Во время обысков у нее изъят телефон, который она использовала для контакта с куратором и выполнения его поручений", - говорится в сообщении.

Она признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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