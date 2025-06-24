Корректировал удары врага по Днепру и Полтавщине: СБУ задержала несовершеннолетнего агента ФСБ

Военная контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, который корректировал воздушные атаки РФ по Силам обороны в Полтавской и Днепропетровской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По материалам дела, фигурантом оказался 16-летний житель Днепра, которого российская спецслужба втянула в преступную деятельность в обмен на обещание "легких денег". Его завербовали, когда фигурант искал заработок в Телеграм-каналах.

По заказу российской спецслужбы агент разведывал локации украинских войск на территории обоих регионов. Чтобы выполнить вражеское задание, юноша объезжал местность на рейсовых автобусах и фиксировал потенциальные "цели" на камеру своего телефона.

Сразу после таких "вылазок" фигурант мессенджером направлял куратору фотоотчет с координатами "нужных" объектов на гугл-карте. По координатам агента оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дронных ударов по Украине.

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Сотрудники СБУ сорвали вражеские намерения и задержали несовершеннолетнего агента "на горячем", когда он шпионил возле военного объекта в Днепре. У задержанного изъят телефон с доказательствами его сотрудничества с врагом. Также военная контрразведка СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.