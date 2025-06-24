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Новости Завербованные агенты ФСБ
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Корректировал удары врага по Днепру и Полтавщине: СБУ задержала несовершеннолетнего агента ФСБ

В Днепропетровской области разоблачен вражеский агент

Военная контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, который корректировал воздушные атаки РФ по Силам обороны в Полтавской и Днепропетровской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По материалам дела, фигурантом оказался 16-летний житель Днепра, которого российская спецслужба втянула в преступную деятельность в обмен на обещание "легких денег". Его завербовали, когда фигурант искал заработок в Телеграм-каналах.

По заказу российской спецслужбы агент разведывал локации украинских войск на территории обоих регионов. Чтобы выполнить вражеское задание, юноша объезжал местность на рейсовых автобусах и фиксировал потенциальные "цели" на камеру своего телефона.

Сразу после таких "вылазок" фигурант мессенджером направлял куратору фотоотчет с координатами "нужных" объектов на гугл-карте. По координатам агента оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дронных ударов по Украине.

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Сотрудники СБУ сорвали вражеские намерения и задержали несовершеннолетнего агента "на горячем", когда он шпионил возле военного объекта в Днепре. У задержанного изъят телефон с доказательствами его сотрудничества с врагом. Также военная контрразведка СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (20124) корректировщик (80) Днепропетровская область (4156) Полтавская область (1203)


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Топ комментарии
+6
НЕ мобілізують до 25 бо бережуть генефонд - а ГЕНЕФОНД або стріляє в спину або весь втік в ЕС. ШИКАРНО
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24.06.2025 10:26 Ответить
+5
Коли це закінчится ? ворог вербує бидло в глибокому тилу ,влада робить вигляд що не помічає.
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24.06.2025 10:29 Ответить
+4
То може таких агентів варто залишати молодими навічно, щоб у інших не було спокуси?
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24.06.2025 10:38 Ответить
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НЕ мобілізують до 25 бо бережуть генефонд - а ГЕНЕФОНД або стріляє в спину або весь втік в ЕС. ШИКАРНО
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24.06.2025 10:26 Ответить
Які дебільні, мудацькі узагальнення...
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24.06.2025 11:51 Ответить
Сам ти мудак. Їх не те що не мобілізують-навіть не готують до служби в армії ! Приїзджай,тут будеш мати більш адекватне уявлення про захист України.
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24.06.2025 14:15 Ответить
Коли це закінчится ? ворог вербує бидло в глибокому тилу ,влада робить вигляд що не помічає.
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24.06.2025 10:29 Ответить
То може таких агентів варто залишати молодими навічно, щоб у інших не було спокуси?
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24.06.2025 10:38 Ответить
Або каструвати.
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24.06.2025 11:05 Ответить
Новини зараз розлітаються в мережі моментально.Тому,думаю кількох випадків про невдале затримання з смертельним результатом буде достатньо,щоб з таким явищем покінчити.
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24.06.2025 10:45 Ответить
на жаль, по судах затаскають тих, хто справедливу кару для покидьків виконав((.
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24.06.2025 13:20 Ответить
Навряд чи.Мало їх посадили,все одно нові ідіоти якби й не чули
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24.06.2025 16:22 Ответить
так,"гімнофонд" конкретний
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24.06.2025 10:50 Ответить
Нафарш гниду, раки кормити...
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24.06.2025 11:15 Ответить
 
 