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Коригував удари ворога по Дніпру та Полтавщині: СБУ затримала неповнолітнього агента ФСБ

На Дніпропетровщині викрито ворожого агента

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по Силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку "легких грошей". Його завербували, коли фігурант шукав заробіток у Телеграм-каналах.

На замовлення російської спецслужби агент розвідував локації українських військ на території обох регіонів. Щоб виконати вороже завдання, юнак об’їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні "цілі" на камеру свого телефону.

Одразу після таких "вилазок" фігурант месенджером направляв куратору фотозвіт з координатами "потрібних" об’єктів на гугл-карті. За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні.

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Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри та затримали неповнолітнього агента "на гарячому", коли він шпигував біля військового об’єкта в Дніпрі. У затриманого вилучено телефон із доказами його співпраці з ворогом. Також військова контррозвідка СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (13056) коригування (82) Дніпропетровська область (3936) Полтавська область (1160)


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Топ коментарі
+6
НЕ мобілізують до 25 бо бережуть генефонд - а ГЕНЕФОНД або стріляє в спину або весь втік в ЕС. ШИКАРНО
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24.06.2025 10:26 Відповісти
+5
Коли це закінчится ? ворог вербує бидло в глибокому тилу ,влада робить вигляд що не помічає.
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24.06.2025 10:29 Відповісти
+4
То може таких агентів варто залишати молодими навічно, щоб у інших не було спокуси?
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24.06.2025 10:38 Відповісти
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НЕ мобілізують до 25 бо бережуть генефонд - а ГЕНЕФОНД або стріляє в спину або весь втік в ЕС. ШИКАРНО
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24.06.2025 10:26 Відповісти
Які дебільні, мудацькі узагальнення...
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24.06.2025 11:51 Відповісти
Сам ти мудак. Їх не те що не мобілізують-навіть не готують до служби в армії ! Приїзджай,тут будеш мати більш адекватне уявлення про захист України.
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24.06.2025 14:15 Відповісти
Коли це закінчится ? ворог вербує бидло в глибокому тилу ,влада робить вигляд що не помічає.
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24.06.2025 10:29 Відповісти
То може таких агентів варто залишати молодими навічно, щоб у інших не було спокуси?
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24.06.2025 10:38 Відповісти
Або каструвати.
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24.06.2025 11:05 Відповісти
Новини зараз розлітаються в мережі моментально.Тому,думаю кількох випадків про невдале затримання з смертельним результатом буде достатньо,щоб з таким явищем покінчити.
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24.06.2025 10:45 Відповісти
на жаль, по судах затаскають тих, хто справедливу кару для покидьків виконав((.
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24.06.2025 13:20 Відповісти
Навряд чи.Мало їх посадили,все одно нові ідіоти якби й не чули
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24.06.2025 16:22 Відповісти
так,"гімнофонд" конкретний
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24.06.2025 10:50 Відповісти
Нафарш гниду, раки кормити...
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24.06.2025 11:15 Відповісти
 
 