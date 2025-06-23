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Намагалися підірвати воїна ЗСУ: у Харкові затримано двох агентів РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Нацполіція затримали двох агентів РФ, які намагалися здійснити теракт проти українського військового в Харкові.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

СБУ затримала агентів РФ за спробу підірвати воїна ЗСУ
СБУ затримала агентів РФ за спробу підірвати воїна ЗСУ

Інцидент стався 14 червня біля під’їзду житлового будинку, де зловмисники заклали саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомили у СБУ, спецслужби РФ дистанційно завербували двох місцевих мешканців, один з яких уже мав судимість. Задля вчинення теракту окупанти заманили військового на зустріч з фейковою знайомою, а під час прибуття до будинку дистанційно активували СВП, обладнаний додатковими уражаючими елементами. Потерпілий отримав множинні осколкові поранення, однак його стан стабільний.

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Зловмисники, виконуючи інструкції російських кураторів, спорудили вибухівку, облаштували приховане відеоспостереження через телефон і заклали пристрій біля місця зустрічі. Їх затримали вдома, коли ті намагалися знищити докази.

Обом фігурантам оголосили про підозру за статтями:

  • ч. 2 ст. 258 ККУ - терористичний акт;

  • ч. 2 ст. 263-1 - незаконне виготовлення вибухового пристрою;

  • ч. 1 ст. 263 - незаконне зберігання вибухівки.

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права застави. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (13052) ЗСУ (7717) Харківська область (1185)


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Топ коментарі
+10
Ти що саме хотів сказати, а то якість викладеня думок сумнівна..
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23.06.2025 14:23 Відповісти
+8
Він мабуть і сам не зрозумів що хотів сказати. Пише зовсім інше, щоб відвести увагу від статті про зрадливу вату.
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23.06.2025 14:26 Відповісти
+6
прийміть до уваги, що ******* рівномірно розподіляються по всьому світу. Окрім того "еміграція" у Європі далеко не однозначна (м'яко кажучі) у своїх поглядах. Так що я би не став так оптимістично сприймати вплив як діаспори, так і тих, хто виїхав з України.
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23.06.2025 14:47 Відповісти
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Ти що саме хотів сказати, а то якість викладеня думок сумнівна..
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23.06.2025 14:23 Відповісти
Він мабуть і сам не зрозумів що хотів сказати. Пише зовсім інше, щоб відвести увагу від статті про зрадливу вату.
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23.06.2025 14:26 Відповісти
не намагайтесь зрозуміти, там дісграфія, та ще й розірваним мисленням.
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23.06.2025 14:29 Відповісти
главно дєло не позбавляйте їх виборчого права. Вони ще повинні нам обрати верховного головнокомандувача і проголосувати за новостворену парламентську партію "Явастуданєпасилал".
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23.06.2025 14:24 Відповісти
Прийняли закон про множинне громадянство, тепер вся діаспора в Канаді отримає українське громадянство і буде визначати долю виборів, а не ці істоти
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23.06.2025 14:40 Відповісти
прийміть до уваги, що ******* рівномірно розподіляються по всьому світу. Окрім того "еміграція" у Європі далеко не однозначна (м'яко кажучі) у своїх поглядах. Так що я би не став так оптимістично сприймати вплив як діаспори, так і тих, хто виїхав з України.
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23.06.2025 14:47 Відповісти
Цікаво, як ТЦК пропустило двох здорових, у розквіті сил, моьілізаційного віку лобуряк і не задіяло навіть на копанні окопів? 🤔
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23.06.2025 14:27 Відповісти
Так ви ж усі набіжите та з криками будете їх відбивати, стверджуючи що ТЦК гарше за гестапо.
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23.06.2025 14:47 Відповісти
Шановний, ви не уважно читаєте мої пости. Адля таких заяв потрібна точність.
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23.06.2025 14:49 Відповісти
У мене двоюрідні сестри в Італії. Після початку повномасштабки , знаючи, що я в ЗСУ, відразу перестали спілкуватися. По цей день тиша.
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23.06.2025 17:12 Відповісти
Співчуваю. 🙏 Найбільше довготривалих сварок за статистикою є між родичами. Але все одно бажаю Вам порозумітися. Впевнений, з часом вони будуть гордитися тим, що робив їх брат.
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23.06.2025 17:32 Відповісти
В тому й справа, що жодного натяку на сварку не було. Просто щезли.
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23.06.2025 21:50 Відповісти
Чому ОЦЕ не посилати на розбір завалів?
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23.06.2025 14:28 Відповісти
"у Харкові затримано двох агентів РФ два бидла"
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23.06.2025 15:00 Відповісти
Одне одному не заважає!
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23.06.2025 15:09 Відповісти
🤣🤣🤣Tak
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23.06.2025 17:02 Відповісти
 
 