Намагалися підірвати воїна ЗСУ: у Харкові затримано двох агентів РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Нацполіція затримали двох агентів РФ, які намагалися здійснити теракт проти українського військового в Харкові.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.





Інцидент стався 14 червня біля під’їзду житлового будинку, де зловмисники заклали саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомили у СБУ, спецслужби РФ дистанційно завербували двох місцевих мешканців, один з яких уже мав судимість. Задля вчинення теракту окупанти заманили військового на зустріч з фейковою знайомою, а під час прибуття до будинку дистанційно активували СВП, обладнаний додатковими уражаючими елементами. Потерпілий отримав множинні осколкові поранення, однак його стан стабільний.

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Зловмисники, виконуючи інструкції російських кураторів, спорудили вибухівку, облаштували приховане відеоспостереження через телефон і заклали пристрій біля місця зустрічі. Їх затримали вдома, коли ті намагалися знищити докази.

Обом фігурантам оголосили про підозру за статтями:

ч. 2 ст. 258 ККУ - терористичний акт;

ч. 2 ст. 263-1 - незаконне виготовлення вибухового пристрою;

ч. 1 ст. 263 - незаконне зберігання вибухівки.

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права застави. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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