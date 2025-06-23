Намагалися підірвати воїна ЗСУ: у Харкові затримано двох агентів РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України та Нацполіція затримали двох агентів РФ, які намагалися здійснити теракт проти українського військового в Харкові.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 14 червня біля під’їзду житлового будинку, де зловмисники заклали саморобний вибуховий пристрій.
Як повідомили у СБУ, спецслужби РФ дистанційно завербували двох місцевих мешканців, один з яких уже мав судимість. Задля вчинення теракту окупанти заманили військового на зустріч з фейковою знайомою, а під час прибуття до будинку дистанційно активували СВП, обладнаний додатковими уражаючими елементами. Потерпілий отримав множинні осколкові поранення, однак його стан стабільний.
Зловмисники, виконуючи інструкції російських кураторів, спорудили вибухівку, облаштували приховане відеоспостереження через телефон і заклали пристрій біля місця зустрічі. Їх затримали вдома, коли ті намагалися знищити докази.
Обом фігурантам оголосили про підозру за статтями:
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ч. 2 ст. 258 ККУ - терористичний акт;
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ч. 2 ст. 263-1 - незаконне виготовлення вибухового пристрою;
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ч. 1 ст. 263 - незаконне зберігання вибухівки.
Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права застави. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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двох агентів РФдва бидла"