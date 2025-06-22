Перехід ЗСУ на корпусну систему дасть змогу йти в контрнаступ, - Сирський

Минулого року було розпочато реорганізацію Збройних Сил в умовах ведення бойових дій. Це передбачає створення армійських корпусів.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Головна мета переходу на нову організаційну структуру – підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління. Зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі.

При цьому рівень ОСУВ залишається, а рівень ОТУ – поступово ліквідується", - пояснив він.



Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

За словами Сирського, наразі перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ.

"Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги. Таким чином у нас буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони.

Ідеться насамперед про більш ефективне використання всіх наявних сил і засобів, оптимізацію розподілу нашої артилерії, а також збільшення кількості підрозділів безпілотних систем", - додає головнокомандувач.

Він також детально поділився очікуваннями від переходу ЗСУ на корпусну систему.

Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також – створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії. Тобто процес триває, він іде практично без затримок. Командири корпусів підібрали своє управління. Всім їм було надано право підбирати заступників, яких вони бажають", - додає Сирський.

Окрім того, він наголосив, що у нас відбулося значне омолодження оперативного керівного складу армії, що воює. Переважна більшість командирів корпусів – це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою. Їхні заступники, начальники штабів – так само.

"Ми сподіваємося, що така реорганізація дасть нові можливості в плані ефективності застосування частин, застосування бойового досвіду, посилення контролю за бригадами, зменшення наших втрат та збільшення обсягів знищених ворогів", - резюмує головнокомандувач.