Перехід ЗСУ на корпусну систему дасть змогу йти в контрнаступ, - Сирський
Минулого року було розпочато реорганізацію Збройних Сил в умовах ведення бойових дій. Це передбачає створення армійських корпусів.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Головна мета переходу на нову організаційну структуру – підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління. Зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі.
При цьому рівень ОСУВ залишається, а рівень ОТУ – поступово ліквідується", - пояснив він.
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України
За словами Сирського, наразі перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ.
"Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги. Таким чином у нас буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони.
Ідеться насамперед про більш ефективне використання всіх наявних сил і засобів, оптимізацію розподілу нашої артилерії, а також збільшення кількості підрозділів безпілотних систем", - додає головнокомандувач.
Він також детально поділився очікуваннями від переходу ЗСУ на корпусну систему.
Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також – створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії.
Тобто процес триває, він іде практично без затримок. Командири корпусів підібрали своє управління. Всім їм було надано право підбирати заступників, яких вони бажають", - додає Сирський.
Окрім того, він наголосив, що у нас відбулося значне омолодження оперативного керівного складу армії, що воює. Переважна більшість командирів корпусів – це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою. Їхні заступники, начальники штабів – так само.
"Ми сподіваємося, що така реорганізація дасть нові можливості в плані ефективності застосування частин, застосування бойового досвіду, посилення контролю за бригадами, зменшення наших втрат та збільшення обсягів знищених ворогів", - резюмує головнокомандувач.
Вже була операція під Липцями, де в атаку з нашого боку йшла виключно техніка.
Тобто це технічно і технологічно можливо.
Але масштаб. Ця перевага на боці русні.
Якщо ОС йде без техніки, співвідношення втрат там якраз 9 до 1 і буде, і більше бути може.
Тільки у русні по дронам теж все добре.
Локально можна контратакувати, як от в Андріївці вчора, але не більше.
Не зберегти особовий склад, а зекономити, як речі, розхідний матеріал.
Може ми розробили свої засоби дистанційного розмінування і надали достатню їх кількість у війська. Чи у нас є хоча б 100-150 балістичних ракет, щоб вибити логістику, та нанести удари по найближчих орківських аеродромах і пускових установках Іскандерів.
Корпуси можливо дадуть, краще підготувати оборону, а не йти в новий контрнаступ, якщо їм надати інженерні підрозділи та ресурси для самостійного будівництва укріплень.
І можливість самому вибирати постачальників беспілотників, а не тратити потім час ремонтувати той хлам, щоб він хоч якось літав..
в авиации, артиллерии и танках. А есть оно в Украине ?
Поки "ринкова економіка" не прийде у військо, поки не дозволять хоча б вільний перехід з підрозділа в підрозділ - ви ніколи не зрозумієте хто з начальників нормальний, а хто довб**** чи *******. Бо про це нині знає лише підлеглий склад і сарафанне радіо.
Головна проблема ЗСУ це не форма формування ЗУ , а система рекрутинга поповнення й його мотивації . Ті кадри , які ловлять молодь й не тільки по вулицях роблять шкоду армії , бо це повинна робтити сам підрозділ , що зацікавленний в ротації . Це перше зауваження . По-друге -- я вже давно пропонував (йще в 2015 році) вренути увагу не на "залізний купол" , а на "залізний резерв" -- тобто форму формування підрозділів , особливо резервистку форму Цахаля ... Чому в державі , яка має 7 млн. мешканців не існує дефіциту бажаючих воювати в самих запеклих місцях , а в 35-40 млн. така проблема є .
Остання їхня операція, от чому.
бо це повинна робтити сам підрозділ , що зацікавленний в ротації
Схожим займається трійка і, ще кілька підрозділів чи бригад. В когось виходить в когось не дуже. Найголовніша деталь, це довіра до командування, та відношення до людей. Інакше, замість тцк будуть ловити люди з підрозділів, ще й конфлікти будуть між ними)
Чиїсь доньки проходять строкову службу й через лівацтво певної частини генералітету -- служили на той базі , яку 7 жовтня захопили ... А здорові лоби з Бней-браку за кошт податків й різних фондів з 18 по 40 роки "вчать Тору" в єшивах . Й вже років 75 ніхто не може змінити той закон , що дає їм привілеї відсрочки від армії . Через політичні розклади ...
Але головне - Ізраїлі існує закон про мобілізацію усіх . Крім ось цих паразитів - ніяких Вишів ти не можешь в 18 років встипити . В тебе не приймуть документи в універ .
Хто в Україні на це погодиться ... навіть зараз ? Крім тих , хто на передку й чекає роками ротацію ?!
Я писав про це тут йще в 2014 році - змінити требо було закон . З березня 2014 крім проукраїнських сил не було ні у кого влади . Й тоді президент був самий освітчений за усі роки , за усі каденції . На його й лежить повна відповідальність за те , що не зробили . З 2014 було 5 років , а до 2022 усі 8 , що ті кому тоді було 8-12 років зараз вже б знали - без армії - ніяких вишів .
На Україну чека довгий багатодесятинічний процес протистояння з сусідами орками ... Повернути загарбленне можно виключно через іншу якість армії ... А найкрайще воює та армія де максимальне залучення усіх . Брехня , що дехто не народженний до армії . Я теж був у дитинстві олімпіадником по математиці (усі 5 років) , по фізиці й астрофізиці . Але я люблю армію й я сержант артелерії . Мій комполка - був викладач доцент фізики ... Мій приятель 2 місяця на рік "напрацьовує льотні години" , а 10 місяців розробляє код на С++ . В такому темпі можно бути в армії в резерві до 42-48 віку ... якщо не офіцер .
В України до вступу в НАТО (а потім з"ясуєтся , що воно може й не потрібно) требо йще 10-15 рокі тримати ворога й відвоювувати захопленне ... Інакше навіщо вмирав Коцубайло (Де-Вінчі) . Усі інші герої ?!!
Твой контрнаступ вокруг бахмута уже тысячи положил.. и Крынки не забудем!
******* АВІАЦІЯ,
ДРОНИ,
Т.П.-ТО ВСЕ ФІГНЯ,ГОЛОВНЕ ПОБІЛЬШЕ ЗІБРАТИ НАТОВП І ВПЕРЕД НА ШТУРМ?МОЖЕ НЕ ТРЕБА ЙОМУ З ЗЕ ДИВИТИСЬ НА НІЧ ФІЛЬМУ ЦИТАДЕЛЬ З МІХАЛКОВИМБЕСОМ?ЧИ БАБИ ЩЕ НАРОЖАЮТЬ?
Контрнаступати куди ,ким та чим ? І головне для чого ? ПЛАН ЯКИЙ ? Не колумбійський ,на якому вони всі схоже сидять А план закінчення війни який ? Де власні серйозні лінії оборони ? Де сильний комплекс ВПК ? Де самодостатня сильна економіка? Де рівність та справделивість в питаннях мобілізації? Де переможена корупція ?
З чим наступати без підготовлених резервів ,дронів , з голою дупою ? Ну тоді в цю контрнаступальну операцію хай в перших рядах їде сир з і своїми генералами підсилений - депутатсько-прокурорським корпусом