УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6239 відвідувачів онлайн
Новини Корпусна система в ЗСУ
5 256 96

Перехід ЗСУ на корпусну систему дасть змогу йти в контрнаступ, - Сирський

Олександр Сирський

Минулого року було розпочато реорганізацію Збройних Сил в умовах ведення бойових дій. Це передбачає створення армійських корпусів.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Головна мета переходу на нову організаційну структуру – підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління. Зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі.

При цьому рівень ОСУВ залишається, а рівень ОТУ – поступово ліквідується", - пояснив він.

Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

За словами Сирського, наразі перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ.

"Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги. Таким чином у нас буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони.

Ідеться насамперед про більш ефективне використання всіх наявних сил і засобів, оптимізацію розподілу нашої артилерії, а також збільшення кількості підрозділів безпілотних систем", - додає головнокомандувач.

Він також детально поділився очікуваннями від переходу ЗСУ на корпусну систему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал США Маккірнан назвав позитивним рішенням створення корпусної системи у ЗСУ: Та це ще не все, що потрібно змінити українському війську

Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також – створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії.

Тобто процес триває, він іде практично без затримок. Командири корпусів підібрали своє управління. Всім їм було надано право підбирати заступників, яких вони бажають", - додає Сирський.

Окрім того, він наголосив, що у нас відбулося значне омолодження оперативного керівного складу армії, що воює. Переважна більшість командирів корпусів – це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою. Їхні заступники, начальники штабів – так само.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армійські корпуси укомплектовують військовослужбовцями з реальним бойовим досвідом, - Гнатов

"Ми сподіваємося, що така реорганізація дасть нові можливості в плані ефективності застосування частин, застосування бойового досвіду, посилення контролю за бригадами, зменшення наших втрат та збільшення обсягів знищених ворогів", - резюмує головнокомандувач.

Автор: 

реформи (3232) ЗСУ (7944) Сирський Олександр (758)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Зеля коксом поділився чи що
показати весь коментар
22.06.2025 10:50 Відповісти
+19
Мало потужних контрнаступів 2023 проти ешелонованої оборони без переваги у озброєнні, треба ще.
показати весь коментар
22.06.2025 10:53 Відповісти
+19
Ну, він думає що вкид про контрнаступ потрібен,щоб підбадьорити народ який ох#їв від постійних відступів,провалів та потужності фортифікацій для оборони.
показати весь коментар
22.06.2025 10:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заміна командирів на адекватних, а не совків, і системна робота в напрямку дронів дасть змогу перейти в контрнаступ.
показати весь коментар
22.06.2025 10:50 Відповісти
надія тільки на дрони.
показати весь коментар
22.06.2025 10:58 Відповісти
С кем перейти, с какими силами? В бригадах по 30-50% от штата. В ротах по 30 человек. А те, кого сейчас ловят ТЦК, в большей части идут в СЗЧ.
показати весь коментар
22.06.2025 12:53 Відповісти
Якщо мати тотальну кількісну і технологічну перевагу в дронах, піхота йтиме лише на закріплення. Якщо.
показати весь коментар
22.06.2025 12:55 Відповісти
Какая пехота? Вы читали что именно я написал? Мотивированные добровольцы 2022 года уже практически на исходе. Десантуры на все не хватит. А вновь сформированные части - я лучше промолчу ...
показати весь коментар
22.06.2025 13:09 Відповісти
Навіть тими, хто є, при правильному керуванні та насиченості дронами можна робити невеликі контратаки то там, то тут, як це зробив Залужний під час Херсонсько-Харківської операції.
показати весь коментар
22.06.2025 13:14 Відповісти
Во время Херсонской и Харьковской операций у нас не было такой жопы с личным составом. И чтобы успешно воевать дальше Залужный тогда просил призвать несколько сотен тысяч человек и обучить их от полугода до года. Зеленский ему отказал. Или вы уже забыли про это?
показати весь коментар
22.06.2025 13:29 Відповісти
В ті роки дрони не літали так далеко і не били так точно.
Вже була операція під Липцями, де в атаку з нашого боку йшла виключно техніка.
Тобто це технічно і технологічно можливо.
Але масштаб. Ця перевага на боці русні.
показати весь коментар
22.06.2025 14:41 Відповісти
Ну и? Вы сами отвечаете на свои же вопросы. Кем и чем атаковать? Если на некоторых направлениях русня имеет преимущество в л\с до 9 (!!) раз. Фантазировать хорошо, только не в этом случае.
показати весь коментар
22.06.2025 14:51 Відповісти
Атакувати не ким, а чим.
Якщо ОС йде без техніки, співвідношення втрат там якраз 9 до 1 і буде, і більше бути може.
Тільки у русні по дронам теж все добре.
показати весь коментар
22.06.2025 14:53 Відповісти
Так у русни сейчас преимущество по дронам. Особенно по оптике, и по количеству и по дальности. И какими ракетами вы будете выносить тылы и логистику там, куда не достают дроны?
показати весь коментар
22.06.2025 15:00 Відповісти
От поки цю перевагу не подолаємо, про масштабні контрнаступи годі й думати.
Локально можна контратакувати, як от в Андріївці вчора, але не більше.
показати весь коментар
22.06.2025 15:18 Відповісти
Вот вы сами и ответили на все свои вопросы.
показати весь коментар
22.06.2025 17:14 Відповісти
У цій дискусії всі питання звучали з вашого боку.
показати весь коментар
22.06.2025 17:22 Відповісти
Ну тогда флаг вам в руки и счастливой дороги в ваше наступление. Потом расскажите результат как вышло. Вы прекрасно поняли о чем я вам написал.
показати весь коментар
22.06.2025 17:27 Відповісти
А от ви удаєте, що не зрозуміли, про що написав я.
показати весь коментар
22.06.2025 17:28 Відповісти
Поки в школах 7,8,9 класах і у вишах не будуть займатися дронами - це все гаяння часу!І підземні заводи по всій країні не будуть робити ті самі дрони , не бачити нам переваги , а про контр наступ й годі говорити((
показати весь коментар
22.06.2025 13:37 Відповісти
поки ти сам особисто будеш лежати на дивані, діла не буде.
показати весь коментар
22.06.2025 14:48 Відповісти
Щось це дєрмаківське ʼгенеральське" чмо ************ не на жарт
показати весь коментар
22.06.2025 14:15 Відповісти
Вороже кацапське
показати весь коментар
22.06.2025 14:45 Відповісти
Зеля коксом поділився чи що
показати весь коментар
22.06.2025 10:50 Відповісти
Пропаганда. Это уже было. Было "наступление" на Бахмут и Горловку.
показати весь коментар
22.06.2025 12:54 Відповісти
Дайй боже, перейдемо в наступ. Вже й начальники райвідділів поліції виїзджають на траси набирати добровольців у військо.
показати весь коментар
22.06.2025 10:52 Відповісти
цікаво чому таких пропагандистських ботів як ти тут не банять? це ж брехня кацапська, що "начальники райвідділів поліції виїзджають на траси набирати добровольців"
показати весь коментар
22.06.2025 14:50 Відповісти
От дурний той Залужний був. А цей вумний, йому корпусу бракує. А потім ще зірки смерті треба буде.
показати весь коментар
22.06.2025 10:53 Відповісти
Так і Сирський скромно змовчав, чомв так довго особисто опирався переходу на корпусну систему. Невже був проти контрнаступу? 😲 Насправді говорить те, шо потрібно для військово-політичного керівництва. Але слова вибирає м'яко кажучи не ті. І слова в речення складає теж погано. Томуиі виглядає це все непереконливо.
показати весь коментар
22.06.2025 11:23 Відповісти
Мало потужних контрнаступів 2023 проти ешелонованої оборони без переваги у озброєнні, треба ще.
показати весь коментар
22.06.2025 10:53 Відповісти
Так ніхто ж не заважає контрнаступати язиком.🤷
показати весь коментар
22.06.2025 10:55 Відповісти
Гладко било на бумагє...
показати весь коментар
22.06.2025 10:53 Відповісти
При ньому ми втратили більше в рази чим при Залужному за той же час. Контрнаступ бл!!!!)
показати весь коментар
22.06.2025 10:54 Відповісти
Ну, він думає що вкид про контрнаступ потрібен,щоб підбадьорити народ який ох#їв від постійних відступів,провалів та потужності фортифікацій для оборони.
показати весь коментар
22.06.2025 10:58 Відповісти
Нам би відбитись - фронт стабілізувати - допомоги від Трампа ж ніякої - чим контратакувати?
показати весь коментар
22.06.2025 10:55 Відповісти
Як чим? "Добровольцями", звісно. Щоденними "поставками", як це назвали в Житомирському ТЦК.
показати весь коментар
22.06.2025 11:08 Відповісти
по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також - Джерело: https://censor.net/ua/n3559255

Не зберегти особовий склад, а зекономити, як речі, розхідний матеріал.
показати весь коментар
22.06.2025 10:56 Відповісти
Очікує на нові "поставки".
показати весь коментар
22.06.2025 10:59 Відповісти
Ти зроби.а потім.коли буде успіх.кажи.А то на весь світ свої зміни.ідеї разглаголює....а що буде.невідомо.
показати весь коментар
22.06.2025 10:58 Відповісти
Як радив один персонаж, "ще можна зелену лінію запиззячити!"
показати весь коментар
22.06.2025 10:59 Відповісти
Так Зеленського ж не запросили на самміт НАТО, можно не піаритись з "наступом/контрнаступом", грошей не дадуть...
показати весь коментар
22.06.2025 11:00 Відповісти
А нашо гроші? Треба люди! Точніше, їх наловити!
показати весь коментар
22.06.2025 12:01 Відповісти
Наловлені просто потікають. Ніхто примусово воювати не буде, за сраки гундоса та різних чернишевських, які "прібарахляются" на війні. Люди вже давно прозріли.
показати весь коментар
22.06.2025 13:01 Відповісти
в корпуса немає кого призначати. море посад, немає людей
показати весь коментар
22.06.2025 11:00 Відповісти
Па*ую, є така штука як ТВО. Призначаємо замполіта ТВОшніком-РЕБовчцем і пабєда гарантована. А якщо сумістити в одній іпостасі взвгалі десяток ніяк не звязаних обов'язкфв то ваапще агонь. замполіт-ребовець-кібербезпекарь-командир мінометного батальйону. У нас же не люди, а термінатори у яких в голові комп'ютер і яким навіть спати не треба. А потім дивуємось що прахвесіаналізм в армії зашкалює.
показати весь коментар
22.06.2025 11:23 Відповісти
П**діти не мішки носити.
показати весь коментар
22.06.2025 11:01 Відповісти
Насправді, так мало бути з 2022, а не через 3 роки
показати весь коментар
22.06.2025 11:01 Відповісти
Після двох невдалих контрнаступів, через відсутність засобів протидії ворожій авіації та перевазі орків у далекобійних засобах ураження, планувати новий......
Може ми розробили свої засоби дистанційного розмінування і надали достатню їх кількість у війська. Чи у нас є хоча б 100-150 балістичних ракет, щоб вибити логістику, та нанести удари по найближчих орківських аеродромах і пускових установках Іскандерів.

Корпуси можливо дадуть, краще підготувати оборону, а не йти в новий контрнаступ, якщо їм надати інженерні підрозділи та ресурси для самостійного будівництва укріплень.
І можливість самому вибирати постачальників беспілотників, а не тратити потім час ремонтувати той хлам, щоб він хоч якось літав..
показати весь коментар
22.06.2025 11:02 Відповісти
На би фронт стабілізувати,а не про наступ думати
показати весь коментар
22.06.2025 11:03 Відповісти
Сирський зірок з неба не хватає - але воювати він почав з 2014 р - не Зеля ж його придумав
показати весь коментар
22.06.2025 11:03 Відповісти
Точніше здавати своїм братушкам кацапам українські території з благословення кожного верховного зрадника на банковій. Оце так почав...
показати весь коментар
22.06.2025 14:51 Відповісти
Да? офигеть! А что будет если фронты сформировать? Во Владивосток упремся?
показати весь коментар
22.06.2025 11:06 Відповісти
Что бы идти в наступление надо иметь преимущество в 3 раза на участках
в авиации, артиллерии и танках. А есть оно в Украине ?
показати весь коментар
22.06.2025 11:08 Відповісти
Спустися на земля зі своїх совкових шаблонів зразка І-ї світової, ніхто уже танками і артилерією не наступає і наступати не буде, якщо хоче досягти успіху, на відміну від зрадників чи можливого ворожого агентів Сирського, ЄрЗе, які все необхідне роблять для поразки ЗСУ на фронті
показати весь коментар
22.06.2025 14:55 Відповісти
Перестановка кроватей и пристраивание кумовьёв на должности в новых штабах.
показати весь коментар
22.06.2025 11:10 Відповісти
Гарне слово ,,контрнаступ,,! Уперед козаченькі - до кордонів 1991 року!!! Моя моральна підтримка з Вами😊😊😊😊
показати весь коментар
22.06.2025 11:11 Відповісти
От на таких лохів ,як ти і розрахована ця тупа пропаганда про " контрнаступ "
показати весь коментар
22.06.2025 17:48 Відповісти
Командирів корпусів набрали може і адекватних (я не знаю нікого з них окрім парочки) а решту?
Поки "ринкова економіка" не прийде у військо, поки не дозволять хоча б вільний перехід з підрозділа в підрозділ - ви ніколи не зрозумієте хто з начальників нормальний, а хто довб**** чи *******. Бо про це нині знає лише підлеглий склад і сарафанне радіо.
показати весь коментар
22.06.2025 11:15 Відповісти
Ну тут единственное что приходит на ум, так это поговорка о том что мешает плохому танцору...
показати весь коментар
22.06.2025 11:18 Відповісти
🤦
показати весь коментар
22.06.2025 11:23 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 11:25 Відповісти
Правильно. Якщо змінити назву, все одразу зміниться.
показати весь коментар
22.06.2025 11:28 Відповісти
"Ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії", - доброволець зі США О'Лірі Джерело: https://censor.net/ua/n3558282
показати весь коментар
22.06.2025 11:30 Відповісти
Все це нагадує байку Глібова "Музиканти", головні герої якої вважали, що в оркестрі головне хто де сидить , а не вміння грати на музичному інструменті. Не розумію, яким чином корпусна система компенсує дефіцит зброї, *********** та солдат.
показати весь коментар
22.06.2025 11:30 Відповісти
Порятунок рейтингів приймає звичну форму
показати весь коментар
22.06.2025 11:30 Відповісти
Що знов???!!!
показати весь коментар
22.06.2025 11:33 Відповісти
На який галлактиці живе той Сирський . Чому він не бачить того, що бачу я з великої відстані ?!

Головна проблема ЗСУ це не форма формування ЗУ , а система рекрутинга поповнення й його мотивації . Ті кадри , які ловлять молодь й не тільки по вулицях роблять шкоду армії , бо це повинна робтити сам підрозділ , що зацікавленний в ротації . Це перше зауваження . По-друге -- я вже давно пропонував (йще в 2015 році) вренути увагу не на "залізний купол" , а на "залізний резерв" -- тобто форму формування підрозділів , особливо резервистку форму Цахаля ... Чому в державі , яка має 7 млн. мешканців не існує дефіциту бажаючих воювати в самих запеклих місцях , а в 35-40 млн. така проблема є .
показати весь коментар
22.06.2025 11:40 Відповісти
Чому в державі , яка має 7 млн. мешканців не існує дефіциту бажаючих воювати в самих запеклих місцях

Остання їхня операція, от чому.

бо це повинна робтити сам підрозділ , що зацікавленний в ротації

Схожим займається трійка і, ще кілька підрозділів чи бригад. В когось виходить в когось не дуже. Найголовніша деталь, це довіра до командування, та відношення до людей. Інакше, замість тцк будуть ловити люди з підрозділів, ще й конфлікти будуть між ними)
показати весь коментар
22.06.2025 12:31 Відповісти
Терористи не фраєри -- де це можно там третина не "калаші" , а М-16 . В них також є "Корнети" , є дрони й головний їх захист - це їх же ж населення . Орки ховаються за спинами "мирняка" час від часу - саме через 1 тисяч км фронту . А тут на 15-50 км. 900 тисяч живого щита й кожного разу вони верещать , що гинуть діти за спинами яких вони й ховаються . Там в кожному житловому будинку у підвалі - склад вибухівки . Крім того , у лікарнях , мечетях й школа -- це обов"язково ... Крім того , нема на московії такого релігійного виховання підлітків - що його єдина ціль у життя померти за Алла(ха) . Там культ смерті . Й тапки може й є у мирних , але на рахункок військових - усе взуття в хамасу крайще ніж в середньому у московитських орків . Й забеспечення польовими засобами захиста пораненних - теж крайщі . Крім того полоненних лікують й годують на порядок крайще того, що вони мали до війни . Ось тому Ісінуару пухлину мизку успішно видалили й воно йще 15 років існувало й вбивало ...
показати весь коментар
22.06.2025 13:19 Відповісти
Не треба про Ізраїль. Там не буде проблем. Бо політика держави - першочергово робити все для боєготовності армії. Від зброї до 100% обліку молоді для служби в армії. У нас президент - 4-х разовий Ухилянт. А під ним армія його ухилянтів. Люди це бачать і не спішать у чергу до ТЦК. Кошовий під чиїм подолом ховається ?
показати весь коментар
22.06.2025 13:29 Відповісти
Не ідеалізуйте Ізраїль . Є в Ізраїлі ухилянти . Правда не політики й їх діти , а якась частина хасидів .
Чиїсь доньки проходять строкову службу й через лівацтво певної частини генералітету -- служили на той базі , яку 7 жовтня захопили ... А здорові лоби з Бней-браку за кошт податків й різних фондів з 18 по 40 роки "вчать Тору" в єшивах . Й вже років 75 ніхто не може змінити той закон , що дає їм привілеї відсрочки від армії . Через політичні розклади ...

Але головне - Ізраїлі існує закон про мобілізацію усіх . Крім ось цих паразитів - ніяких Вишів ти не можешь в 18 років встипити . В тебе не приймуть документи в універ .
Хто в Україні на це погодиться ... навіть зараз ? Крім тих , хто на передку й чекає роками ротацію ?!
Я писав про це тут йще в 2014 році - змінити требо було закон . З березня 2014 крім проукраїнських сил не було ні у кого влади . Й тоді президент був самий освітчений за усі роки , за усі каденції . На його й лежить повна відповідальність за те , що не зробили . З 2014 було 5 років , а до 2022 усі 8 , що ті кому тоді було 8-12 років зараз вже б знали - без армії - ніяких вишів .
На Україну чека довгий багатодесятинічний процес протистояння з сусідами орками ... Повернути загарбленне можно виключно через іншу якість армії ... А найкрайще воює та армія де максимальне залучення усіх . Брехня , що дехто не народженний до армії . Я теж був у дитинстві олімпіадником по математиці (усі 5 років) , по фізиці й астрофізиці . Але я люблю армію й я сержант артелерії . Мій комполка - був викладач доцент фізики ... Мій приятель 2 місяця на рік "напрацьовує льотні години" , а 10 місяців розробляє код на С++ . В такому темпі можно бути в армії в резерві до 42-48 віку ... якщо не офіцер .
В України до вступу в НАТО (а потім з"ясуєтся , що воно може й не потрібно) требо йще 10-15 рокі тримати ворога й відвоювувати захопленне ... Інакше навіщо вмирав Коцубайло (Де-Вінчі) . Усі інші герої ?!!
показати весь коментар
23.06.2025 14:28 Відповісти
Про що я вчора й писав...
показати весь коментар
22.06.2025 11:57 Відповісти
А чим там останні два контрнаступи закінчилися? Тут би хоч те шо є не про.. А так звістно всім генералісімусам треба двіж,контрнаступи та фігурки там на картах рухати як у фільмах.
показати весь коментар
22.06.2025 11:59 Відповісти
Як усе просто. Може, ще треба бійців у туалет водити за розкладом (читай про такого генерала у романі Я. Гашека про бравого солдата Швейка)?
показати весь коментар
22.06.2025 12:01 Відповісти
Нах#й оно туда!!
Твой контрнаступ вокруг бахмута уже тысячи положил.. и Крынки не забудем!
показати весь коментар
22.06.2025 12:04 Відповісти
О, контрнаступ. В звичайному режимі процес іде повільно, треба трохи прискоритися.
показати весь коментар
22.06.2025 12:10 Відповісти
Мясник бредит о мясном
показати весь коментар
22.06.2025 12:37 Відповісти
Цей кончений ідіот знову контрнаступами марить. Донатупася на Курщині, підарас кацапський? Блд, гундосий дегенерат зі своїм сирком доб'ють Україну.
показати весь коментар
22.06.2025 12:57 Відповісти
Проблема була не у самому контрнаступі, а в тому, що зрадники на чолі з ЄрЗе та Сирським організували ворожий котел для українських військових яких вони туди закинули.
показати весь коментар
22.06.2025 15:03 Відповісти
столько не наловить
показати весь коментар
22.06.2025 13:04 Відповісти
ТОБТО ВІТЧИЗНЯНА БАЛІСТИКА,
******* АВІАЦІЯ,
ДРОНИ,
Т.П.-ТО ВСЕ ФІГНЯ,ГОЛОВНЕ ПОБІЛЬШЕ ЗІБРАТИ НАТОВП І ВПЕРЕД НА ШТУРМ?МОЖЕ НЕ ТРЕБА ЙОМУ З ЗЕ ДИВИТИСЬ НА НІЧ ФІЛЬМУ ЦИТАДЕЛЬ З МІХАЛКОВИМБЕСОМ?ЧИ БАБИ ЩЕ НАРОЖАЮТЬ?
показати весь коментар
22.06.2025 13:16 Відповісти
Ти вже понаступав, натішились. Від тебе толку зась ні в обороні, ні в наступі, хіба для твоїх кацапів одні плюси. Давай досвіданія.
показати весь коментар
22.06.2025 13:24 Відповісти
сирок пере відльотом ,як посол дав своє останнє інтерв'ю, як пр@ібав всі резерви,фортифікації і все інше.
показати весь коментар
22.06.2025 13:34 Відповісти
А без попередньої реклями контрнаступ не матиме комерційного успіху?
показати весь коментар
22.06.2025 14:11 Відповісти
Це в них психічне захворювання таке ? "Контрнаступальний синдром "?
Контрнаступати куди ,ким та чим ? І головне для чого ? ПЛАН ЯКИЙ ? Не колумбійський ,на якому вони всі схоже сидять А план закінчення війни який ? Де власні серйозні лінії оборони ? Де сильний комплекс ВПК ? Де самодостатня сильна економіка? Де рівність та справделивість в питаннях мобілізації? Де переможена корупція ?
З чим наступати без підготовлених резервів ,дронів , з голою дупою ? Ну тоді в цю контрнаступальну операцію хай в перших рядах їде сир з і своїми генералами підсилений - депутатсько-прокурорським корпусом
показати весь коментар
22.06.2025 14:19 Відповісти
Ооооол, так ось де собака поралась!!!!
показати весь коментар
22.06.2025 14:38 Відповісти
Сунь-Цзи «Мистецтво війни» раджу прочитати нашим стратегам. Чітка вказівка- глуха оборона і нищити тил і логістику армії противника, який переважає в рази кількістю армії.
показати весь коментар
22.06.2025 15:26 Відповісти
Отже, оборону тримаємо з останніх сил, доводиться потроху відступати, а от контратакувати й наступати зможемо. Але досвід Курської операції показує зворотнє. То для чого ці балачки? Щоб показати, що ЗСУ керує неадекватне командування, яке грає в політичні ігри зеленого авантюриста?
показати весь коментар
22.06.2025 15:59 Відповісти
Довбойоб ,стабілізуй лінію фронту і не розповідай казок про "контрнаступ " і про "перемогу " в твою маячню вже давно ніхто не вірить ,крім диванних ура-патріотів.
показати весь коментар
22.06.2025 17:43 Відповісти
Він і стабілізував. Після його призначення кацапи стабільно наступають вже третій рік.
показати весь коментар
22.06.2025 22:13 Відповісти
Тепер Зеля буде читати з суфлера "партнери, дайте нам корпусну систему!"
показати весь коментар
22.06.2025 23:52 Відповісти
 
 