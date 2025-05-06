Генерал США Маккірнан назвав позитивним рішенням створення корпусної системи у ЗСУ: Та це ще не все, що потрібно змінити українському війську

У ЗСУ повинно бути чіткіше розмежування ліній командування, відповідальності та підзвітності між "структурами генерування сил" та "операційними силами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час інтерв'ю ZN.UA повідомив чотиризірковий американський генерал у відставці, колишній командувач військ США в Афганістані Девід Маккірнан.

"Структури генерування сил" - це Генштаб і командування видів військ. Їх завдання - рекрутинг, навчання та забезпечення боєздатних підрозділів для штабів, що безпосередньо керують бойовими діями. А "операційні сили" - це якраз штаби корпусів, що формуються, й підрозділи нижчого тактичного рівня, ті структури, які інтегрують навчені та боєздатні підрозділи у свої зони відповідальності.

"Чітке розмежування відповідальності за забезпечення військами та їх застосування також зменшить проблему надмірної кількості командувань і штабів, які віддають оперативні накази та вказівки, що часто призводить до плутанини й неузгодженості під час операцій", - пояснив Маккірнан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ створили 8 корпус Десантно-штурмових військ

Він також додав, що за умови належного ресурсного забезпечення нових армійських корпусів та оптимального визначення їхньої сфери контролю таке нововведення слугуватиме ефективному управлінню та командуванню на оперативному рівні.

"Хоча реорганізація командних структур під час активних бойових дій є складним завданням, зараз, можливо, найкращий час для цього. Війна стає каталізатором для оптимізації чіткої вертикалі командування й управління. Поступове цілеспрямоване створення штабів корпусів та забезпечення їхньої ефективної структури сприятиме підвищенню узгодженості операцій", - додав американський генерал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ЗСУ бракує довіри між деякими ланками. Це призводить до недостатньої синхронізації, - генерал США Маккірнан