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Новини Корпусна система в ЗСУ
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Генерал США Маккірнан назвав позитивним рішенням створення корпусної системи у ЗСУ: Та це ще не все, що потрібно змінити українському війську

Що потрібно змінити в ЗСУ

У ЗСУ повинно бути чіткіше розмежування ліній командування, відповідальності та підзвітності між "структурами генерування сил" та "операційними силами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час інтерв'ю ZN.UA повідомив чотиризірковий американський генерал у відставці, колишній командувач військ США в Афганістані Девід Маккірнан.

"Структури генерування сил" - це Генштаб і командування видів військ. Їх завдання - рекрутинг, навчання та забезпечення боєздатних підрозділів для штабів, що безпосередньо керують бойовими діями. А "операційні сили" - це якраз штаби корпусів, що формуються, й підрозділи нижчого тактичного рівня, ті структури, які інтегрують навчені та боєздатні підрозділи у свої зони відповідальності.

"Чітке розмежування відповідальності за забезпечення військами та їх застосування також зменшить проблему надмірної кількості командувань і штабів, які віддають оперативні накази та вказівки, що часто призводить до плутанини й неузгодженості під час операцій", - пояснив  Маккірнан.

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Він також додав, що за умови належного ресурсного забезпечення нових армійських корпусів та оптимального визначення їхньої сфери контролю таке нововведення слугуватиме ефективному управлінню та командуванню на оперативному рівні.

"Хоча реорганізація командних структур під час активних бойових дій є складним завданням, зараз, можливо, найкращий час для цього. Війна стає каталізатором для оптимізації чіткої вертикалі командування й управління. Поступове цілеспрямоване створення штабів корпусів та забезпечення їхньої ефективної структури сприятиме підвищенню узгодженості операцій", - додав американський генерал.

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Автор: 

США (23043) ЗСУ (7580)


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Топ коментарі
+8
"....колишній командувач військ США в Афганістані ..." - там "кинули" всіх на призволяще, а тепер і сюди ніс свій зашмарканий суне....
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06.05.2025 12:31
+6
Колишній командувач військ в Афганістані?!?! Це той ще радник. Хоч би сором мав.
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06.05.2025 12:44
+4
армія сша біжить звідси, де їй чинять супротив.
нічого не допомагає.
ні купа бабла.
ні купа військової техніки.
все кидають, та тікають не озираючись.
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06.05.2025 12:39
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"....колишній командувач військ США в Афганістані ..." - там "кинули" всіх на призволяще, а тепер і сюди ніс свій зашмарканий суне....
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06.05.2025 12:31 Відповісти
армія сша біжить звідси, де їй чинять супротив.
нічого не допомагає.
ні купа бабла.
ні купа військової техніки.
все кидають, та тікають не озираючись.
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06.05.2025 12:39 Відповісти
і цей генералішка, буде давати свої нікчемні поради армії, яка протистоїть "другій" армії світу, котру сам генерал сцикував всю свою чотиризіркову кар'єру?
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06.05.2025 12:34 Відповісти
Необгрунтований апломб та дешеві понти. Знайомтеся -армія США.
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06.05.2025 12:50 Відповісти
Колишній командувач військ в Афганістані?!?! Це той ще радник. Хоч би сором мав.
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06.05.2025 12:44 Відповісти
Мені смішно, коли генерал без досвіду буде розповідати що робити наймогутнішій армії в світі
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06.05.2025 12:46 Відповісти
Українській армії недостатньо чіткості - Маккірнан - не генерал а всювидяще око
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06.05.2025 12:53 Відповісти
Іди трампу , союзнику *****, розказуй , що з вашою армією не так, тільки тікати і вмієте. В'єтнам, Афганістан, Сирія.
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06.05.2025 12:57 Відповісти
У вас над білим домом вже вісить кацапській обісцяний аквафреш.
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06.05.2025 12:59 Відповісти
Маккірнанг вчитель, радник, чуть не святий у себе в США.
Пропоную створити сайт: з дитаторами, вищими чиновниками, іх висловнювами і постами.
95 буде в резиноій опі.
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06.05.2025 13:06 Відповісти
Змінити "мясніка" проСирського та його оголтєвшую братію в лампасах...
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06.05.2025 13:21 Відповісти
Я в цьому не розуміюсь, але що може змінитись від перестановки одного і того ж.
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06.05.2025 13:24 Відповісти
Божечки, ну звідки ви знаєте що саме в цій війні потрібно змінити і що змінити в українському війську. Ви в таких війнах участі не приймали. І навіть з В'єтнаму втекли від солдатів в капцях. Стільки радників які навіть не розуміють з ким ми воюємо, чим воюємо та навіщо ми це робимо.
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06.05.2025 13:37 Відповісти
на четвертому році війни вже американці в нас вчаться воювати а не ми в них. Краще зброю давайте, а не викручуйте нам руки та повчайте. В той час, коли ви сиділи та спостелігали на початку вторгнення за подіями, українська армія сцяним ганчір'ям та майже голіруч виганяла зі свого дому лапотних головорізів!
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06.05.2025 13:41 Відповісти
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06.05.2025 13:52 Відповісти
Это кто нас учить будет? Те кто просрал Вьетнам, Афганистан и Корею?
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06.05.2025 14:00 Відповісти
 
 