В ЗСУ бракує довіри між деякими ланками. Це призводить до недостатньої синхронізації, - генерал США Маккірнан

У ЗСУ мало довіри між штабами тактичного й оперативного рівнів та міжвидовими формуваннями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ZN.ua заявив чотиризірковий американський генерал у відставці, колишній командувач військ США в Афганістані Девід Маккірнан.

"В армії США ми намагаємося дотримуватися певних принципів лідерства, відомих як "Командування місії" (Mission Command), у кожній операції. Принцип, який я вважаю найважливішим для успішного виконання місії, - це взаємна довіра.

На мою думку, довіра є на тактичному рівні, але її значно менше між штабами тактичного та оперативного рівнів. Це також стосується міжвидових формувань, що призводить до недостатньої синхронізації дій між армійськими підрозділами, морською піхотою, десантно-штурмовими військами, підрозділами БпЛА та Повітряними силами", - зазначив американський генерал.

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