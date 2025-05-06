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В ЗСУ бракує довіри між деякими ланками. Це призводить до недостатньої синхронізації, - генерал США Маккірнан

Девід Маккірнан про ЗСУ

У ЗСУ мало довіри між штабами тактичного й оперативного рівнів та міжвидовими формуваннями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ZN.ua заявив чотиризірковий американський генерал у відставці, колишній командувач військ США в Афганістані Девід Маккірнан.

"В армії США ми намагаємося дотримуватися певних принципів лідерства, відомих як "Командування місії" (Mission Command), у кожній операції. Принцип, який я вважаю найважливішим для успішного виконання місії, - це взаємна довіра.

На мою думку, довіра є на тактичному рівні, але її значно менше між штабами тактичного та оперативного рівнів. Це також стосується міжвидових формувань, що призводить до недостатньої синхронізації дій між армійськими підрозділами, морською піхотою, десантно-штурмовими військами, підрозділами БпЛА та Повітряними силами", - зазначив американський генерал.

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Автор: 

США (23043) ЗСУ (7580) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+11
За все відповідає Боневтік Потужно-Брехливий і не за того, що ми хочемо звалити на нього таку відповідальність, а просто він сам потягнув на себе цю ковдру, розтоптавши Конституцію і створив команду із 6-ти "ефективних менеджерів". Як на мене, то до доторкнеться цей "Патріот", то все відразу перетворюється на хаос і зелене лайно.
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06.05.2025 11:23
+10
Американці ніколи не зрозуміють ситуації, коли президент дає накази улюбленому генералу, минуючи Головнокомандуючого
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06.05.2025 11:19
+8
ні він у шоці від того скільки у нас свинохряків з погонами на душу рядового складу
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06.05.2025 11:24
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Нігуя собі - який роздрай в армії
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06.05.2025 11:16 Відповісти
Та що ти нам за армію США втираєш? Коли в останнє ви воювали з сильною армією що,б подивитися на вашу ефективність? Зараз в США через політичну нелояльність або колір шкіри генералів штабів викидають на вулицю..
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06.05.2025 11:17 Відповісти
Це не "місія" - це війна.
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06.05.2025 11:26 Відповісти
так отож!
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06.05.2025 11:36 Відповісти
ну тууупые да? то ли дело когоспник димка. Стратех. Он зара пояснить як надо.
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06.05.2025 11:42 Відповісти
Американці ніколи не зрозуміють ситуації, коли президент дає накази улюбленому генералу, минуючи Головнокомандуючого
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06.05.2025 11:19 Відповісти
Це він, мабуть має на увазі, отих сидунів, з так званної СТАВКИ, ухилянта зеленського, з оточенням Оманських менегерів!!??
Очевидно, генерал знає НАБАГАТО більше, ніж ОЧЕВИДНІ дії привладних зеленського з Урядового кварталу95, з 2019 року!!??
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06.05.2025 11:20 Відповісти
ні він у шоці від того скільки у нас свинохряків з погонами на душу рядового складу
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06.05.2025 11:24 Відповісти
неочікувано, так??і нам не зрозуміло ,за рахунок чого все тримається,бо все що до старшого лейтенанта це та частина що виносить на собі всі тяготи війни,а всі що вище-совковиймонозброд який жирує та користується за рахунок перших,паразитуючи на всьому
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06.05.2025 11:22 Відповісти
За все відповідає Боневтік Потужно-Брехливий і не за того, що ми хочемо звалити на нього таку відповідальність, а просто він сам потягнув на себе цю ковдру, розтоптавши Конституцію і створив команду із 6-ти "ефективних менеджерів". Як на мене, то до доторкнеться цей "Патріот", то все відразу перетворюється на хаос і зелене лайно.
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06.05.2025 11:23 Відповісти
"Як на мене" тут зайве. Так вважають усі адекватні люди. Підозрюю, що дехто з виборців хрипатого теж це зрозуміли, але вголос сказати не можуть. Ну як це, вийти на люди і вголос сказати, що всрався! Соромно ж.
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06.05.2025 12:12 Відповісти
Forwarded from https://t.me/stanislav_osman/8856 Говорять Снайпер ✙

Ворог технологічно розвивається, щодня показуючи нові результати.

Сьогодні одна з найуспішніших цілей ворожого FPV - «Хаймарс» за 30км від фронту.
Чи розвиваємося ми? Так, доволі добре.
Чи маємо результати? Так, дуже гарні, слова тут зайві.

Знищений «Хаймарс» - черговий дзвіночок та знак того, що тил безпечним вже не буде.
Жоден металобрухт не вартує життя, але втрата металобрухту обов'язково має стати уроком.

Правила на війні пишуться кровʼю, досвід здобувається в бою.
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06.05.2025 11:31 Відповісти
В період війни не може бути браку довіри між військовими, а як що є брак довіри значіть там багато не війскових, а людей у формі
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06.05.2025 11:35 Відповісти
Ну енерал не совсем прав!!
Армия, флот, воздушные, космические силы США в полном согласии с 36 спецслужбами,слажено и дружно 20 лет ловили одного кочевника бедуина.
И в конце концов, на исходе 2-го триллиона долларов, сумели его поймать и удачно утопить в океане.
Хотя, злые языки с РТ утверждают, что это был не бедуин, а мексиканский наркодилер с авианосца.
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06.05.2025 11:45 Відповісти
Давайте чесно:
1. У Шапітолії довіра є тільки до яйцесталевого Боневтіка.
Правда йому довіряють люди з інтелектом рибки-гупі. Але їх багато.

2. У військових, волонтерів, адекватних цивільних довіра зараз не розповсюджується далі кола людей, з якими ти безпосередньо поряд працюєш, воюєш.
Бо дивіться п.1 : довірити своє життя, гроші, плани, техніку рибці-гупі - ну його *****.

Або можна довіряти, наприклад, Стерненку.
І ти, працюючи будеш їздити у метро.
А Стерненко ні дня не працюючи за твої гроші буде їздити на Лендровері з охороною і знімати детективні ролики.
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06.05.2025 11:54 Відповісти
у мене запитання, до:

чотиризірковий американський генерал у відставці, колишній командувач військ США в Афганістані

армія сша виконала всі задачі в афганістані?
яка чисельність була?
скільки грошей витрачено?
хто планував операцію виходу з афганістану, втечею?
генерал маккірнан, за кого голосував?

і цей генералішка, буде коментувати армію, яка протистоїть "другій" армії світу, яку сам генерал сцикував всю свою кар'єру?
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06.05.2025 12:06 Відповісти
Пистит гинирал, я смотрю сторис Голлиблуда , там Амерга всех победила!
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06.05.2025 12:20 Відповісти
Україна - не Афган-2.0!!! Генерал і там обісрався і тут сере...
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06.05.2025 12:21 Відповісти
А де брати довіру, коли кремлівських кротів кругом, як насрано?
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06.05.2025 12:34 Відповісти
"колишній командувач військ США в Афганістані Девід Маккірнан" - далі можна не читати. Розумники, які драпали з Афганістану так, що п'яти сверкали, роблять зауваження!
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06.05.2025 13:22 Відповісти
 
 