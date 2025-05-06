В ЗСУ бракує довіри між деякими ланками. Це призводить до недостатньої синхронізації, - генерал США Маккірнан
У ЗСУ мало довіри між штабами тактичного й оперативного рівнів та міжвидовими формуваннями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ZN.ua заявив чотиризірковий американський генерал у відставці, колишній командувач військ США в Афганістані Девід Маккірнан.
"В армії США ми намагаємося дотримуватися певних принципів лідерства, відомих як "Командування місії" (Mission Command), у кожній операції. Принцип, який я вважаю найважливішим для успішного виконання місії, - це взаємна довіра.
На мою думку, довіра є на тактичному рівні, але її значно менше між штабами тактичного та оперативного рівнів. Це також стосується міжвидових формувань, що призводить до недостатньої синхронізації дій між армійськими підрозділами, морською піхотою, десантно-штурмовими військами, підрозділами БпЛА та Повітряними силами", - зазначив американський генерал.
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Очевидно, генерал знає НАБАГАТО більше, ніж ОЧЕВИДНІ дії привладних зеленського з Урядового кварталу95, з 2019 року!!??
Ворог технологічно розвивається, щодня показуючи нові результати.
Сьогодні одна з найуспішніших цілей ворожого FPV - «Хаймарс» за 30км від фронту.
Чи розвиваємося ми? Так, доволі добре.
Чи маємо результати? Так, дуже гарні, слова тут зайві.
Знищений «Хаймарс» - черговий дзвіночок та знак того, що тил безпечним вже не буде.
Жоден металобрухт не вартує життя, але втрата металобрухту обов'язково має стати уроком.
Правила на війні пишуться кровʼю, досвід здобувається в бою.
Армия, флот, воздушные, космические силы США в полном согласии с 36 спецслужбами,слажено и дружно 20 лет ловили одного кочевника бедуина.
И в конце концов, на исходе 2-го триллиона долларов, сумели его поймать и удачно утопить в океане.
Хотя, злые языки с РТ утверждают, что это был не бедуин, а мексиканский наркодилер с авианосца.
1. У Шапітолії довіра є тільки до яйцесталевого Боневтіка.
Правда йому довіряють люди з інтелектом рибки-гупі. Але їх багато.
2. У військових, волонтерів, адекватних цивільних довіра зараз не розповсюджується далі кола людей, з якими ти безпосередньо поряд працюєш, воюєш.
Бо дивіться п.1 : довірити своє життя, гроші, плани, техніку рибці-гупі - ну його *****.
Або можна довіряти, наприклад, Стерненку.
І ти, працюючи будеш їздити у метро.
А Стерненко ні дня не працюючи за твої гроші буде їздити на Лендровері з охороною і знімати детективні ролики.
чотиризірковий американський генерал у відставці, колишній командувач військ США в Афганістані
армія сша виконала всі задачі в афганістані?
яка чисельність була?
скільки грошей витрачено?
хто планував операцію виходу з афганістану, втечею?
генерал маккірнан, за кого голосував?
і цей генералішка, буде коментувати армію, яка протистоїть "другій" армії світу, яку сам генерал сцикував всю свою кар'єру?