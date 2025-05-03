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Новини Базова військова підготовка
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Скорочення терміну підготовки та зниження рівня фізичних навантажень: для колишньої категорії "обмежено придатних" оновлено БЗВП

У Страткомі розповіли про зміни в БЗВП для обмежено придатних

З 1 травня у базовій загальній військовій підготовці для колишньої категорії "обмежено придатних" скоротять термін підготовки та знизять рівень фізичних навантажень.

Про це у соцмережі фейсбук повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Починаючи з 1 травня для колишньої категорії "обмежено придатних" чекає оновлена програма:

  • скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
  • зниження рівня фізичних навантажень;
  • формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зазначається, що оновлення стосуються військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

"Йдеться про військовослужбовців, які щойно призвані на службу, та тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно", - сказано в повідомленні.

Читайте також: У царині БЗВП залишається чимало невирішених питань, - Сирський

Автор: 

навчання (582) підготовка (186) ЗСУ (7577)


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Топ коментарі
+11
це шутка? бо воювати вони будуть так як і необмежено придатні
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03.05.2025 18:32
+10
Або навіщо їм взагалі підготовка, якщо вони будуть в тилу сидіть. Десь хтось когось хоче мабуть намахать
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03.05.2025 18:33
+7
Щоб корова давала більше молокаі менше їла…
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03.05.2025 18:37
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це шутка? бо воювати вони будуть так як і необмежено придатні
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03.05.2025 18:32 Відповісти
Або навіщо їм взагалі підготовка, якщо вони будуть в тилу сидіть. Десь хтось когось хоче мабуть намахать
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03.05.2025 18:33 Відповісти
Ну технічно обмежено придатні не проходили строкову службу, тому як базове знайомство з армією може бути. Інше питання, куди вони зрештою попадуть. Третє питання - що ця перейменована "обмежена придатність" - дуже індивідуальна штука і кожен напрямок має свої обмеження, тому просто знизити навантаження не дуже правильно.
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03.05.2025 18:37 Відповісти
Ну так у 2022 чи 2023 році ж можна було піти на небойову посаду без БЗВП - і це було правильно. Це Сирський як прийшов, то всіх почав на БЗВП гнати - і обмежено придатних теж. Знаю по своєму родичу з обмеженою придатністю, особливо поблажок йому в учебці не було
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03.05.2025 19:06 Відповісти
А для того щоб броньований лохторат не пішов на війну... щоб такі як я,
59 років, дві оперції на хребті, артроз та гіпертонія, склероз, успішно ставали придатними.
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03.05.2025 19:45 Відповісти
В тилу вже всі місця продані своїм. А для одноразових штурмовиків немає значення, гіпертонія у нього чи діабет.
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03.05.2025 19:57 Відповісти
На один магазин будуть видавати тільки 15 патронів. )
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03.05.2025 18:35 Відповісти
... в обмін на корисні копалини
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03.05.2025 18:48 Відповісти
І одну гвинтівку на трьох. Як в 41-му...
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03.05.2025 19:31 Відповісти
Щоб корова давала більше молокаі менше їла…
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03.05.2025 18:37 Відповісти
В тылу все места заняты и очередь стоит. Ну это по факту
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03.05.2025 18:50 Відповісти
Якась муйня
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03.05.2025 18:59 Відповісти
Навіщо взагалі БЗВП для обмежено придатних, як їх мають на переважно небойові посади ставити??? Тим більше, БЗВП - це фізичні навантаження, тобто якраз те, що обмежено придатним ПРОТИПОКАЗАНО!
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03.05.2025 19:09 Відповісти
Питання в іншому - навіщо взагаді , в армії ТАКА кількість обмежено придатних ?!
Ними переповнені практично всі частини і для них там просто немає вілповідних посад ...
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03.05.2025 19:24 Відповісти
"для колишньої категорії "обмежено придатних" скоротять термін підготовки"

Вирішили навіть не заморочуватись з інвалідами, які все рівно загинуть в першому ж бою...
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03.05.2025 19:24 Відповісти
Повилазили "спеціалісти",коментують те,в чому не розбираються,точнісінько,як зєля!
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03.05.2025 19:33 Відповісти
Цензорські кацапи вічно чимсь незадоволені. Та добре, що хо хоч на українську мову перейшли. Нехай звикають.
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03.05.2025 19:46 Відповісти
Правильне рішення
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03.05.2025 19:52 Відповісти
І дійсно навіщо на калік багато часу і зброї витрачати. Замість автомата пояс шахеда і в банзай атаку. А от чому це поліцаї і ті крикуни що волали що українцям зброя не потрібна не йдуть воювати? А то все життя кричали що поліція і армія всіх захистить, а тепер самі поліцаї по тилам поховалися а калік відловлюють які ніколи зброї в руках не тримали і підсрачниками на фронт женуть.
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03.05.2025 19:56 Відповісти
 
 