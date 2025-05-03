Скорочення терміну підготовки та зниження рівня фізичних навантажень: для колишньої категорії "обмежено придатних" оновлено БЗВП
З 1 травня у базовій загальній військовій підготовці для колишньої категорії "обмежено придатних" скоротять термін підготовки та знизять рівень фізичних навантажень.
Про це у соцмережі фейсбук повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Починаючи з 1 травня для колишньої категорії "обмежено придатних" чекає оновлена програма:
- скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
- зниження рівня фізичних навантажень;
- формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).
Зазначається, що оновлення стосуються військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.
"Йдеться про військовослужбовців, які щойно призвані на службу, та тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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