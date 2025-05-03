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Новости Базовая военная подготовка
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Сокращение срока подготовки и снижение уровня физических нагрузок: для бывшей категории "ограниченно годных" обновлена БЗВП

В Страткоме рассказали об изменениях в БЗВП для ограниченно годных

С 1 мая в базовой общей военной подготовке для бывшей категории "ограниченно годных" сократят срок подготовки и снизят уровень физических нагрузок.

Об этом в соцсети фейсбук сообщает СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Начиная с 1 мая для бывшей категории "ограниченно годных" ждет обновленная программа:

  • сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
  • снижение уровня физических нагрузок;
  • формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Отмечается, что обновления касаются военнослужащих, годных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

"Речь идет о военнослужащих, которые только что призваны на службу, и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БЗВП повторно", - сказано в сообщении.

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Автор: 

обучение (531) подготовка (231) ВСУ (6614)


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Топ комментарии
+10
це шутка? бо воювати вони будуть так як і необмежено придатні
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03.05.2025 18:32
+9
Або навіщо їм взагалі підготовка, якщо вони будуть в тилу сидіть. Десь хтось когось хоче мабуть намахать
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03.05.2025 18:33
+6
Щоб корова давала більше молокаі менше їла…
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03.05.2025 18:37
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це шутка? бо воювати вони будуть так як і необмежено придатні
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03.05.2025 18:32 Ответить
Або навіщо їм взагалі підготовка, якщо вони будуть в тилу сидіть. Десь хтось когось хоче мабуть намахать
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03.05.2025 18:33 Ответить
Ну технічно обмежено придатні не проходили строкову службу, тому як базове знайомство з армією може бути. Інше питання, куди вони зрештою попадуть. Третє питання - що ця перейменована "обмежена придатність" - дуже індивідуальна штука і кожен напрямок має свої обмеження, тому просто знизити навантаження не дуже правильно.
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03.05.2025 18:37 Ответить
Ну так у 2022 чи 2023 році ж можна було піти на небойову посаду без БЗВП - і це було правильно. Це Сирський як прийшов, то всіх почав на БЗВП гнати - і обмежено придатних теж. Знаю по своєму родичу з обмеженою придатністю, особливо поблажок йому в учебці не було
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03.05.2025 19:06 Ответить
А для того щоб броньований лохторат не пішов на війну... щоб такі як я,
59 років, дві оперції на хребті, артроз та гіпертонія, склероз, успішно ставали придатними.
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03.05.2025 19:45 Ответить
В тилу вже всі місця продані своїм. А для одноразових штурмовиків немає значення, гіпертонія у нього чи діабет.
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03.05.2025 19:57 Ответить
На один магазин будуть видавати тільки 15 патронів. )
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03.05.2025 18:35 Ответить
... в обмін на корисні копалини
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03.05.2025 18:48 Ответить
І одну гвинтівку на трьох. Як в 41-му...
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03.05.2025 19:31 Ответить
Щоб корова давала більше молокаі менше їла…
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03.05.2025 18:37 Ответить
В тылу все места заняты и очередь стоит. Ну это по факту
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03.05.2025 18:50 Ответить
Якась муйня
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03.05.2025 18:59 Ответить
Навіщо взагалі БЗВП для обмежено придатних, як їх мають на переважно небойові посади ставити??? Тим більше, БЗВП - це фізичні навантаження, тобто якраз те, що обмежено придатним ПРОТИПОКАЗАНО!
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03.05.2025 19:09 Ответить
Питання в іншому - навіщо взагаді , в армії ТАКА кількість обмежено придатних ?!
Ними переповнені практично всі частини і для них там просто немає вілповідних посад ...
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03.05.2025 19:24 Ответить
"для колишньої категорії "обмежено придатних" скоротять термін підготовки"

Вирішили навіть не заморочуватись з інвалідами, які все рівно загинуть в першому ж бою...
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03.05.2025 19:24 Ответить
Повилазили "спеціалісти",коментують те,в чому не розбираються,точнісінько,як зєля!
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03.05.2025 19:33 Ответить
Цензорські кацапи вічно чимсь незадоволені. Та добре, що хо хоч на українську мову перейшли. Нехай звикають.
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03.05.2025 19:46 Ответить
Правильне рішення
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03.05.2025 19:52 Ответить
І дійсно навіщо на калік багато часу і зброї витрачати. Замість автомата пояс шахеда і в банзай атаку. А от чому це поліцаї і ті крикуни що волали що українцям зброя не потрібна не йдуть воювати? А то все життя кричали що поліція і армія всіх захистить, а тепер самі поліцаї по тилам поховалися а калік відловлюють які ніколи зброї в руках не тримали і підсрачниками на фронт женуть.
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03.05.2025 19:56 Ответить
 
 