Сокращение срока подготовки и снижение уровня физических нагрузок: для бывшей категории "ограниченно годных" обновлена БЗВП
С 1 мая в базовой общей военной подготовке для бывшей категории "ограниченно годных" сократят срок подготовки и снизят уровень физических нагрузок.
Об этом в соцсети фейсбук сообщает СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Начиная с 1 мая для бывшей категории "ограниченно годных" ждет обновленная программа:
- сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
- снижение уровня физических нагрузок;
- формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).
Отмечается, что обновления касаются военнослужащих, годных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.
"Речь идет о военнослужащих, которые только что призваны на службу, и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БЗВП повторно", - сказано в сообщении.
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