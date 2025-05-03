Сокращение срока подготовки и снижение уровня физических нагрузок: для бывшей категории "ограниченно годных" обновлена БЗВП

С 1 мая в базовой общей военной подготовке для бывшей категории "ограниченно годных" сократят срок подготовки и снизят уровень физических нагрузок.

Об этом в соцсети фейсбук сообщает СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Начиная с 1 мая для бывшей категории "ограниченно годных" ждет обновленная программа:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Отмечается, что обновления касаются военнослужащих, годных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

"Речь идет о военнослужащих, которые только что призваны на службу, и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БЗВП повторно", - сказано в сообщении.

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