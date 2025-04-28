В сфере БЗВП остается немало нерешенных вопросов, - Сырский

Главнокомандующий Александр Сырский провел ежемесячные комплексное совещание по вопросам базовой, профессиональной и коллективной подготовки военнослужащих.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы увеличили объем и содержание учебной программы по базовой общей военной подготовке (БОВП) - теперь должны неуклонно повышать ее качество.

Сосредотачиваем усилия в частности на комплектовании должностей инструкторов - как в воинских частях, боевых бригадах, так и в учебных центрах, а также на профессиональной подготовке самих инструкторов и сержантов. Ведь профессиональный инструктор - это залог качества подготовки воина", - отметил главком.

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Так, Сырский заслушал ответственных должностных лиц, в частности заместителя Главнокомандующего ВС Украины бригадного генерала Олега Апостола, который курирует направление БЗВП.

"В этой области остается немало нерешенных вопросов; они были проанализированы во время совещания - вместе с предложениями для их действенного решения. В то же время реализуется много эффективных проектов, начиная с пилотных и масштабируя их на все Вооруженные Силы.

Среди прочего, создаем для армии информационно-коммуникационную систему "Портал изучения и внедрения опыта", что позволит систематизировать и распространять опыт боевых подразделений, накапливать материалы АПД (AAR, анализ проведенных действий) и тому подобное. Вносим изменения в действующие курсы подготовки в стрельбе из стрелкового оружия и боевых машин, подготовки снайперов", - пояснил главнокомандующий ВСУ.

Сырский отметил, что сейчас уже модернизирована программа БЗВП в части тактической догоспитальной помощи, а именно - особенностей использования турникетов.

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"Уточнили подход, увеличили количество времени для занятий по этому модулю. Ведь должны уберечь не только жизнь, но и здоровые конечности наших воинов.

Отдельное внимание уделил реализации экспериментального проекта по привлечению к службе в Вооруженных Силах граждан в возрасте 18-24 лет. Усиливаем работу для повышения мотивации будущих молодых контрактников. В проекте участвуют уже 24 бригады ВСУ.

Определил задачи, в частности для усиления групп инструкторов в рамках проекта", - подытожил он.

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