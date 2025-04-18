Акцент на работе с БпЛА и РЭБ и тренировки психологической устойчивости: в Генштабе рассказали о совершенствовании базовой общевойсковой подготовки
В рамках программы базовой общевойсковой подготовки было добавлено больше практической составляющей. В частности, сделан акцент на работе с БпЛА и РЭБ.
Об этом рассказал во время встречи с журналистами заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины бригадный генерал Олег Апостол, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Апостол рассказал, что была обновлена программа базовой общевойсковой подготовки (БОВП) и созданы стандартизированные материалы для инструкторов.
В частности, среди важных акцентов в БЗВП - тренировка психологической устойчивости. Заместитель главкома рассказал, что внедрена "психологическая полоса" - аналог польских образцов, которая готовит солдат к действиям в стрессовых условиях.
По словам военного, сейчас "психологическая полоса" есть в одном учебном центре, но это будет масштабироваться. Также внедряются учебные и мотивационные видео - уже создано 64 ролика, в которых демонстрируется опыт с передовой.
Также во всех центрах уже ввели применение VR-очков с полностью прописанным сценарием.
Как рассказал Апостол, в целом был актуализирован и улучшен курс подготовки командиров отделений путем наращивания практической составляющей. Акцент сделан на работе с БпЛА и РЭБ, добавлено изучение процедур управления подразделением (TLP) и процесса анализа проведенных действий (After Action Review). А также интегрированы технологии в подготовку (работа с БпЛА, РЭБ, программным обеспечением "MilChat").
Кроме этого, создана система обратной связи: курсанты проходят опрос, результаты которого анализируются, а в случае необходимости вносятся коррективы в программу подготовки.
Также военный рассказал о наращивании подготовки инструкторов. Для этого срок обучения увеличен до 2 месяцев. Так, усилена практическая составляющая программы - с 58% (по старой программе) до 92%. В рамках повышения квалификации инструкторов развернуто 23 курса в различных учебных центрах.
В рамках наращивания подготовки инструкторского состава создается Единый центр подготовки инструкторов.
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Вибачте, але БЗВП5 і БЗВП5+, сама безглузда та нелогічна програма з усіх які були. Сама провальна та сира. Однозначний плюс - 45 діб.
Все інше в детальному розборі дуже погано. І при підготовці за ними, неможливо підготувати людину, яка зможе виконати контрольні вправи.
Ця програма не про підготовку стрільця. Бійця, який повинен стріляти і вбивати ворога.
Це програма «аби було, коли загунть, військкомат нових пришле».
Не пришле. Тому я просто не маю морального права мовчати.
На жаль, всі зауваження за програмою сприймаються як особиста образа. Ми неодноразово намагалися донести все це. Але відповідальна особа який відповідає за підготовку, впевнена в особистій непогрішності. Ця установка підкріпляється холуями різних ланок, які заглядають в рот намагаючись вгадати бажання. Критика та пропозиції не сприймаються та не беруться до уваги.
Задача БЗВП підготувати рекрута та надати йому ВОС 100 - стрілець. Самий простий і масовий ВОС.
З назви зрозуміло що повинен робити солдат краще всього. Стріляти.
Взагалі задача бійця в бою дуже проста. Вбити ворога, надати собі або побратиму допомогу в випадку поранення, аби вижити. Переміститися з точки А в точку Б. Виконати задачу. Для виконання якої треба вбити ворога. Все просто.
Я не хочу перегружати вас додатковою інформацією
Але є речі, які роблять базову підготовку спотвореною не зрозуміло для чого.
Наприклад "головний автор" категорично против навчання людей працювати з компасом. Мілчат і кропива. Повне нерозуміння, що відбувається коли спуфінг та реб працює, коли гаджет розряджається, або втрачається. Як вийти на позиції, з позицій, як дістатися точки евакуації, коли гаджетів нема? Не кажучи про те, що неможливо дати кожному бійцю планшет з кропивою. А компас можна. Компас простий, дешевий безвідмовний. В верхніх штабах типу просунуті технологічні чуловіки. Але вбивають не їх. Вбивають піхоту, яка не готова до реальності.
Такмед, про який треба криком кричати, який засунуто купою занять в три дні підряд, де людина не те що не засвоїть, а просто не буде пам'ятати з чого починалося все.
А тепер давайте подивимось на вогневу підготовку в програмі БЗВП5.
Саме на вогневу підготовку. Як базову і саму необхідну.
Я не буду розписувати. Там все є на картинках. Все виділене.
Насправді, відверто кажучи, мені (і всім хто в нас працює) було б соромно нести теку дикуху на підпис до главкома, або НГШ.
А ще, ці програми вивчають як наші союзники так і наші вороги.
А саме страшне, що десятки полковників з підготовки, які цим займаються роками (деякі більше 10 років в гудіпі, управліннях та відділах підготовки) читали цю все і тупо включили гнучкість хребта "чєго ізволітє вашевисокоблагородіє".
Ніхто з них навіть не захотів вникнути про що та програма. Тобто люди, які відповідають за підготовку. Це не робота НГШ, або начальника ГУДІПУ, або командування підготовки КСВ. Вони не мають влазить в ці деталі. Це робота полковників, які сидять на генеральских окладах і роками типу щось там роблять про підготовку.
Їм по суті начхати на все це. Їм головне, щоб новий начальник залишився ними задоволеним.
А скільки людей загине через це?
Нагадаю. Це тільки частина програми з вогневої підготовки.
Далі буде.