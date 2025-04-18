Акцент на работе с БпЛА и РЭБ и тренировки психологической устойчивости: в Генштабе рассказали о совершенствовании базовой общевойсковой подготовки

В рамках программы базовой общевойсковой подготовки было добавлено больше практической составляющей. В частности, сделан акцент на работе с БпЛА и РЭБ.

Об этом рассказал во время встречи с журналистами заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины бригадный генерал Олег Апостол, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Апостол рассказал, что была обновлена программа базовой общевойсковой подготовки (БОВП) и созданы стандартизированные материалы для инструкторов.

В частности, среди важных акцентов в БЗВП - тренировка психологической устойчивости. Заместитель главкома рассказал, что внедрена "психологическая полоса" - аналог польских образцов, которая готовит солдат к действиям в стрессовых условиях.

По словам военного, сейчас "психологическая полоса" есть в одном учебном центре, но это будет масштабироваться. Также внедряются учебные и мотивационные видео - уже создано 64 ролика, в которых демонстрируется опыт с передовой.

Также во всех центрах уже ввели применение VR-очков с полностью прописанным сценарием.

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Как рассказал Апостол, в целом был актуализирован и улучшен курс подготовки командиров отделений путем наращивания практической составляющей. Акцент сделан на работе с БпЛА и РЭБ, добавлено изучение процедур управления подразделением (TLP) и процесса анализа проведенных действий (After Action Review). А также интегрированы технологии в подготовку (работа с БпЛА, РЭБ, программным обеспечением "MilChat").

Кроме этого, создана система обратной связи: курсанты проходят опрос, результаты которого анализируются, а в случае необходимости вносятся коррективы в программу подготовки.

Также военный рассказал о наращивании подготовки инструкторов. Для этого срок обучения увеличен до 2 месяцев. Так, усилена практическая составляющая программы - с 58% (по старой программе) до 92%. В рамках повышения квалификации инструкторов развернуто 23 курса в различных учебных центрах.

В рамках наращивания подготовки инструкторского состава создается Единый центр подготовки инструкторов.

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