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Новости Военная подготовка в вузах
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75-80 тыс. студентов вузов пройдут базовую военную подготовку, - МОН

Базовая военная подготовка. Сколько студентов пройдут

В МОН прогнозируют, что 75-80 тысяч студентов высших учебных заведений пройдут базовую военную подготовку.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в ВР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Теоретическая часть, к которой мы готовимся... 170 образовательных программ уже разработаны, поданы на утверждение Генерального штаба в рамках действующего законодательства. Мы прогнозируем сейчас 75-80 тысяч студентов - это все студенты мужского пола второго года обучения. Девушки, согласно действующему законодательству, присоединяются по желанию", - сказал глава МОН.

Также читайте: Студентов могут отчислить из вуза за то, что они не сдали экзамен по базовой военной подготовке, - Минобороны

В то же время, по словам министра, дополнительного финансирования на реализацию программы нет.

"Сегодня мы финансируем это из резерва Министерства образования. Потребность на реализацию этой программы только в 2025 году - 130 млн грн", - пояснил Лисовой.

Он надеется, что во время пересмотра госбюджета МОН получит на эту программу дополнительное финансирование.

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Автор: 

Минобразования (1736) подготовка (230) студенты (667) Лисовой Оксен (52)


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Топ комментарии
+2
*****, я в начале нулевых сам просился на военную кафедру - отказали. Там была проблема с переводом с другого вуза. Чисто формально, по закону, но *** отказали
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18.04.2025 15:41
+2
Першочергово: Потреба на реалізацію цієї програми лише у 2025 році - 130 млн. А на дрони зборів море. По факту банальне ДПЮ тільки за бабло додаткове, на якому толком нічого і з якого толком нічого. На банальному одному виїзді на ігри-стрільби по Страйболу досвіду в 1000% більше.

Ну походять як зазвичай стройовим, ну покажуть автомат (коли скрізь вже AR15 за норму), ну може дрон покажуть, ну і все. Спишуть гроші, відчитаються по мега підготовку ...

Все совок здох давно, а труп ніяк не зариють ...

Вибачте, але як є.
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18.04.2025 15:46
+1
Ну а сейчас понятно будут загонять всех
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18.04.2025 15:43
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Саме важливе тут, потрібне фінансування , отримає додаткове фінансування....
І всі, хто пройде цю підготовку, автоматично будуть військовозобовязаними...
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18.04.2025 15:24 Ответить
Слабо сказати скільки студентів вже ПРОЙШЛИ підготовку у минулому році?!
Що, у вас не було цієї програми минулого року?
А війна, що, тільки почалася?
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18.04.2025 15:33 Ответить
*****, я в начале нулевых сам просился на военную кафедру - отказали. Там была проблема с переводом с другого вуза. Чисто формально, по закону, но *** отказали
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18.04.2025 15:41 Ответить
Ну а сейчас понятно будут загонять всех
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18.04.2025 15:43 Ответить
Це не кафедра буде, а гурток більше для списання грошей.
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18.04.2025 15:52 Ответить
Трошки пізніше - десь після 2010 - можна було хлопцям попасти на воєнну кафедру у будь який ВУЗ де вона є, якщо в твоєму закладі її немає..але - вона була платною, десь 4-5 тис/рік, точно не пам'ятаю...просто на той час вивчала - куди малому можна пробувати вступити..
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18.04.2025 15:52 Ответить
Не можна було в будь-який, бо ще були основні пари. І так, була платною, в мій час це було 4000грн, а стипендія була 80грн і 100 грн підвищена. Тобто не просто дорого, а дуже дорого. Не у всі можна було, бо ще є основні пари і якщо кафедра в своєму ВНЗ, то там підганяли пари і тоді нормально. Хто не ходив на кафедру, то просо були в гуртожитку чи вдома.

І в основному на кафедрі де я вчився студенти прибирали, копали, переносили, будували і т.д. Там навіть скандал величезний був, що студентів за їх гроші використовують як рабів. Після такої кафедри точно не військові, хто завгодно, але не військові.

І на кафедру йшли, щоб не йти в армію (це був легальний відкуп) + це квиток в СБУ, Прокуратуру, Суди та інші різні роботи і багато ради цього туди і йшли, а не заради війська, бо 1 день (два дні по пів дня) в тиждень це не про військову спеціальність, а просто ще є папірчик.
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18.04.2025 15:59 Ответить
До варіанту підгону пар - я не дійшла. Малий вступив у кілька ВУЗів й обрав собі той, де все це було. І не просто конспекти і один калаш на всіх розбірка/збірка.
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18.04.2025 16:05 Ответить
Ну за ОДИН день в тиждень це не військовий, навіть коли все як треба ... Чи пішли б ви до лікаря, який вчився 1 день на тиждень. А кафедра військова 1 день на тиждень у всіх була, або дві дні в тиждень по пів дня, зазвичай до обіду, а далі основні пари по основній спеціальності. Просто я наприклад інженер енергетик і влаштуватися в СБУ на посади пов'язані з електронікою чи енергетикою можна було тільки з кафедрою (+ зв'язки), це говорили ті з групи, хто ходили на кафедру і вони після отримання основного диплома вони отримали потрібні роботи. Бо є режимні об'єкти, а кого попалу з вулиці туди не брали, а енергетику в військових ВНЗ не вчать на рівні цивільних повноцінних КПІ і т.д.
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18.04.2025 16:12 Ответить
Даже один день в неделю четыре или пять лет подряд вполне достаточно, что бы подготовить младшего офицера - младшего лейтенанта, если человек имеет желание учиться и его действительно учат.
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18.04.2025 19:55 Ответить
Не правда, по книгах всіх про навчання - це дуже мало. Це просто була нестача потрібний і за рахунок кафедр могли підтягнути резерв. Стати спеціалістом один день в тиждень не можливо в принципі, книги є про підготовку і про підготовку військових також. Загальні положення так.

І кафедра не 5 років, а 2. Все це що 5 років вчать можна вивчити за 2 місяці, але в 99% випадків кафедри були для витягування бабла, ну це відомо і не я придумав. Це можна почитати і багато це пишуть.

В мене в універі ледве до суду не дійшло, коли бунти пішли, що людей тягали по Києву працювати на будівництвах, прибирати і т.д. Скандал був ого-го. Екзамен один був в ціну 200грн (40 у.о.) і це окрім того, що платити майже 1000 у.о. за 2 роки, що на той час було багато за 1 день в тиждень + все за свій рахунок (одяг, їжа і т.д.).

Якщо ви будете наприклад плитку класти 1 день в тиждень, то спецом ви не станете ніколи, це не я придумав, є книги, є цифри, є статистика, є наука і т.д.
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18.04.2025 22:32 Ответить
Почему ж "неправда"? Правда. День в неделю, пока учишься, по окончании ВУЗа - три месяца лагерей и имеете младшего офицера. Выше командира взвода он не готов, но начальное военное обучение прошел и уже на голову выше мобилизованных солдат. Что, собственно, и нужно. Когда я служил, взводом командовал один из таких пиджаков, Командовал он ничем не хуже лейтенанта закончившего военное училище.
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19.04.2025 00:04 Ответить
Я там выше специально сказал, "если человек ХОЧЕТ учиться и его действительно УЧАТ. А если он красит забор, то понятно такое наюх никому не нужно.
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19.04.2025 00:06 Ответить
А в нас й так зараз лікарі з купленими дипломами, судячи з мого досвіду.

Я так розумію, що Ви за те - щоб взагалі нічого не було?
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18.04.2025 20:09 Ответить
Якщо лікарі з купленими, то це дуже багаті люди по факту, бо ціни на таке дуже дорого. Я в Києві спілкувався з лікарями майбутніми, то їх там так жарили, що продихнути не могли, Полтава також і т.д. Певно не прості смертні, що аж купити змогли, але то також можна до суду легко загриміти через халатність.

Я за те, що якщо робити то нормально, а не там надкусив, там прикусив і т.д. і у і кінці "швець, жнець, кузнець", а по факту толком нічого. Ну папірчик дали, а по факту це не військовий, будемо чесними.

Ви ж також шукали кафедру просто що не було армії, будемо чесними, бо якби треба було військова спеціальність, то зазвичай пробують вступити саме у військовий ВНЗ. Я пробував у свій час в Корольова в Житомирі, але там дуже багато було "по блату" і я просто не пройшов, точніше сказали, що я не підхожу ))). Хоча при вступних все було чутно які там і чиї дітки, і пенсія в 45 і приорітети на різне, але то вже нехай. Плюнув закінчив у Києві на енергетика з червоним дипломом. Не підхожу ))).
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18.04.2025 22:25 Ответить
Який суд. Кругова порука. Самі малюють хз чкий діагноз, калічать, діагноз знімають, виписують - а через рік дивуються, що ще жива.

А с приводу - що я шукала ВНЗ з кафедрою - не перекручуйте мої слова. Я просто відразу все дізнавалась, щоб гемор якійсь нєжданчиком не прилетів. І там, малий обрав сам. Академію МВС. На юриста хотів. Так що тааак..шукала я де є кафедра..
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18.04.2025 23:35 Ответить
Першочергово: Потреба на реалізацію цієї програми лише у 2025 році - 130 млн. А на дрони зборів море. По факту банальне ДПЮ тільки за бабло додаткове, на якому толком нічого і з якого толком нічого. На банальному одному виїзді на ігри-стрільби по Страйболу досвіду в 1000% більше.

Ну походять як зазвичай стройовим, ну покажуть автомат (коли скрізь вже AR15 за норму), ну може дрон покажуть, ну і все. Спишуть гроші, відчитаються по мега підготовку ...

Все совок здох давно, а труп ніяк не зариють ...

Вибачте, але як є.
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18.04.2025 15:46 Ответить
Я не понял, в стране, которая четвертый год ведет войну на выживание государства и нации, до сих пор нет военных кафедр ВО ВСЕХ вузах?!
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18.04.2025 19:51 Ответить
Потрібні не програми,а закон про передвійскову підготовку,тоді гроші будуть віділятися обов'язково.Припис до тцк з 14років,початкова військова підготовка в школах,обов'язковий призив на термінову службу,без відтермінувань,обов'язкова військова підготовка у вишах,переподготовка кожний рік.Тоді в 25 буде воїн.Війна на виживання,жорстока і надовго.Треба готувати своїх воїнів,щоб вони не вмирали за країну,а робили так,щоб вмирали вороги.♥️🇺🇦♥️
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19.04.2025 09:01 Ответить
 
 