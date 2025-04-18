75-80 тыс. студентов вузов пройдут базовую военную подготовку, - МОН
В МОН прогнозируют, что 75-80 тысяч студентов высших учебных заведений пройдут базовую военную подготовку.
Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в ВР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Теоретическая часть, к которой мы готовимся... 170 образовательных программ уже разработаны, поданы на утверждение Генерального штаба в рамках действующего законодательства. Мы прогнозируем сейчас 75-80 тысяч студентов - это все студенты мужского пола второго года обучения. Девушки, согласно действующему законодательству, присоединяются по желанию", - сказал глава МОН.
В то же время, по словам министра, дополнительного финансирования на реализацию программы нет.
"Сегодня мы финансируем это из резерва Министерства образования. Потребность на реализацию этой программы только в 2025 году - 130 млн грн", - пояснил Лисовой.
Он надеется, что во время пересмотра госбюджета МОН получит на эту программу дополнительное финансирование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І всі, хто пройде цю підготовку, автоматично будуть військовозобовязаними...
Що, у вас не було цієї програми минулого року?
А війна, що, тільки почалася?
І в основному на кафедрі де я вчився студенти прибирали, копали, переносили, будували і т.д. Там навіть скандал величезний був, що студентів за їх гроші використовують як рабів. Після такої кафедри точно не військові, хто завгодно, але не військові.
І на кафедру йшли, щоб не йти в армію (це був легальний відкуп) + це квиток в СБУ, Прокуратуру, Суди та інші різні роботи і багато ради цього туди і йшли, а не заради війська, бо 1 день (два дні по пів дня) в тиждень це не про військову спеціальність, а просто ще є папірчик.
І кафедра не 5 років, а 2. Все це що 5 років вчать можна вивчити за 2 місяці, але в 99% випадків кафедри були для витягування бабла, ну це відомо і не я придумав. Це можна почитати і багато це пишуть.
В мене в універі ледве до суду не дійшло, коли бунти пішли, що людей тягали по Києву працювати на будівництвах, прибирати і т.д. Скандал був ого-го. Екзамен один був в ціну 200грн (40 у.о.) і це окрім того, що платити майже 1000 у.о. за 2 роки, що на той час було багато за 1 день в тиждень + все за свій рахунок (одяг, їжа і т.д.).
Якщо ви будете наприклад плитку класти 1 день в тиждень, то спецом ви не станете ніколи, це не я придумав, є книги, є цифри, є статистика, є наука і т.д.
Я так розумію, що Ви за те - щоб взагалі нічого не було?
Я за те, що якщо робити то нормально, а не там надкусив, там прикусив і т.д. і у і кінці "швець, жнець, кузнець", а по факту толком нічого. Ну папірчик дали, а по факту це не військовий, будемо чесними.
Ви ж також шукали кафедру просто що не було армії, будемо чесними, бо якби треба було військова спеціальність, то зазвичай пробують вступити саме у військовий ВНЗ. Я пробував у свій час в Корольова в Житомирі, але там дуже багато було "по блату" і я просто не пройшов, точніше сказали, що я не підхожу ))). Хоча при вступних все було чутно які там і чиї дітки, і пенсія в 45 і приорітети на різне, але то вже нехай. Плюнув закінчив у Києві на енергетика з червоним дипломом. Не підхожу ))).
А с приводу - що я шукала ВНЗ з кафедрою - не перекручуйте мої слова. Я просто відразу все дізнавалась, щоб гемор якійсь нєжданчиком не прилетів. І там, малий обрав сам. Академію МВС. На юриста хотів. Так що тааак..шукала я де є кафедра..
Ну походять як зазвичай стройовим, ну покажуть автомат (коли скрізь вже AR15 за норму), ну може дрон покажуть, ну і все. Спишуть гроші, відчитаються по мега підготовку ...
Все совок здох давно, а труп ніяк не зариють ...
Вибачте, але як є.