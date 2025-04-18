75-80 тыс. студентов вузов пройдут базовую военную подготовку, - МОН

В МОН прогнозируют, что 75-80 тысяч студентов высших учебных заведений пройдут базовую военную подготовку.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в ВР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Теоретическая часть, к которой мы готовимся... 170 образовательных программ уже разработаны, поданы на утверждение Генерального штаба в рамках действующего законодательства. Мы прогнозируем сейчас 75-80 тысяч студентов - это все студенты мужского пола второго года обучения. Девушки, согласно действующему законодательству, присоединяются по желанию", - сказал глава МОН.

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В то же время, по словам министра, дополнительного финансирования на реализацию программы нет.

"Сегодня мы финансируем это из резерва Министерства образования. Потребность на реализацию этой программы только в 2025 году - 130 млн грн", - пояснил Лисовой.

Он надеется, что во время пересмотра госбюджета МОН получит на эту программу дополнительное финансирование.

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