Студентов могут отчислить из вуза за то, что они не сдали экзамен по базовой военной подготовке, - Минобороны
Студенты, которые не сдали базовую военную подготовку (БВВП) или отказались от военной присяги, могут быть отчислены из высших учебных заведений.
Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что прохождение БОВП является обязательным для всех студентов ВУЗов.
"Если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях", - пояснил Мельник.
Кроме того, добавил он, люди, которые не будут иметь БОВП, не смогут трудоустроиться на госслужбу, в органы местного самоуправления или прокуратуры.
Справка
15 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет №12076.
Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов - соискателей высшего образования.
Це все одно, що сказати: "Тепер Земля не кругла, а голуба".
Не потрібні ні такі студенти, ні такі заклади. Бо то все одна велика фікіція.
из первоклашек выйдут первоклассные камикадзе !!!..даешь по противотанковой мине на каждого первоклашку !!!
Державники так у захваті від своїх "покращень", незважаючи на те що студент платного навчання вибирає собі спеціальність. А вони з всіх офіцерів кліпають за їхні гроші.
Не зупиняйтесь робить ще і більше, в тому році 442 тис виїхало - в цьому будуть побиті нові рекорди.
+ Демографічний занепад
Намальовується великий проміжок між поколіннями, але вам за грошима цього поки що непомітно.