РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости
8 601 243

Студентов могут отчислить из вуза за то, что они не сдали экзамен по базовой военной подготовке, - Минобороны

Студентів, які не склали БЗВП, можуть відрахувати

Студенты, которые не сдали базовую военную подготовку (БВВП) или отказались от военной присяги, могут быть отчислены из высших учебных заведений.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что прохождение БОВП является обязательным для всех студентов ВУЗов.

"Если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях", - пояснил Мельник.

Кроме того, добавил он, люди, которые не будут иметь БОВП, не смогут трудоустроиться на госслужбу, в органы местного самоуправления или прокуратуры.

Читайте также: Базовая общевойсковая подготовка для студентов вузов начнется в сентябре, - Минобороны

Справка

15 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет №12076.

Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов - соискателей высшего образования.

Автор: 

Минобороны (9551) подготовка (243) студенты (683)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Ці студенти виїдуть у нормальні країни, де отримають нормальну освіту і там залишаться. І будуть працювати на ті країни.
А в нас залишаться лише озлоблене на всіх бидло з мілітаризмом головного мозку.

У ВУЗи ідуть щоб отримати вибрану освіту а не готуватися до ролі гарматного м'яса.
показать весь комментарий
18.01.2025 17:47 Ответить
+19
З якого це дива студента, який відмовляється приймати військову присягу під час навчання, мають відраховувати? Він же вступав в університет, а не на військову службу!!! Це порушення прав людини. Не хоче, нехай не приймає, але забуде раз і назавжди про працевлаштування в державних структурах та право обирати і бути обраним. Присяга має прийматися виключно при вступі на військову службу після проходження повного курсу військової підготовки і отимання військової облікової спеціальності. Відрахування студента є неправомірним. Це означає що тепер студента який який пройшов БЗВП і прийняв присягу в будь який момент можна мобілізувати і послати "гарматним мясом", бо військової спеціальності в нього немає і як військовий він взагалі "нуль без палички". Тут щось зєлєнскім, єрмаком, татаровим, портновим і умєровим (інородцями-зрадниками) "набзділо трохи". Та що там! Не "трохи", а здорово смердить!
показать весь комментарий
18.01.2025 17:49 Ответить
+17
Тобто, подано сигнал про підвищення розміру хабарів.
показать весь комментарий
18.01.2025 17:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Постійно ти писав за Трампістів.Ну всю тут пропаганду від наших грантожерів.
показать весь комментарий
20.01.2025 19:47 Ответить
І шо, я десь писав, що Байден переможе?
показать весь комментарий
20.01.2025 20:31 Ответить
А що ж ти писав?
показать весь комментарий
02.02.2025 15:07 Ответить
Я пам'ятаю, що колись була воена кафедра у вишах...
показать весь комментарий
18.01.2025 20:34 Ответить
совок якийсь. може тоді й квартири будуть видавати молодим сім'ям безкоштовно, як в совку?
показать весь комментарий
18.01.2025 18:51 Ответить
Виселяти з гуртожитків тих, хто не здав БЗВП ) А квартири... Хм.. А ви гуморист! ))
показать весь комментарий
18.01.2025 19:25 Ответить
До речі, а іноземних студентів це стосується?
показать весь комментарий
18.01.2025 18:52 Ответить
Це те саме право на освіту, що записано в Конституції? І кому ви краще зробите? Це риторичне питання якщо що...
показать весь комментарий
18.01.2025 19:00 Ответить
За косяки з військовою підготовкою завжди виганяли із ВУЗів. Які проблеми і чому такий кіпіш?
показать весь комментарий
18.01.2025 19:18 Ответить
В совку. Тобто в тому проти чого Україна бореться.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:40 Ответить
Сходи кацапам розкажи на захоплених територіях.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:58 Ответить
Тому, що зараз інформаційне суспільство а не індустріальне. Старі правила захисту батьківщини не діють на ******* людину
показать весь комментарий
18.01.2025 19:55 Ответить
От і будеш від кацапів інформаційними технологіями захищатись. Уже бачимо добре, до чого це призводить.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:00 Ответить
Ніхто не буде з дурним кацапом зустрічатися і щось спорити. Якщо ситуація погіршиться, то люди просто виїдуть на Захід, як в 90 чи 00 в пошуку кращого життя. Ви просто мислите як якась дитина
показать весь комментарий
18.01.2025 20:10 Ответить
Зрозуміло. Все поуй. Всі на запад!
показать весь комментарий
18.01.2025 20:15 Ответить
Ну не самовбитись до дурака - доказуючи йому, що він не правий, хоча він дійсно і не правий
показать весь комментарий
18.01.2025 20:25 Ответить
Так я й не збираюсь нічого доводити до усирачки. ще й тривога он.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:34 Ответить
Ситуація дійсно плачевна і безвихідна. Країна по великому рахунку живе одним днем, заглядати у якесь середнє чи далеке майбутнє просто страшно. Що буде з Україною за 5, 10 чи 20 років? Хто тут буде жити і працювати, діти практично не народжуються, молоді хлопці масово виїжджають до повноліття. Хто утримуватиме пенсіонерів, ветеранів, котрі втратять здоров'я і людей з іна'валідністю - всі ті категорії, котрі не виїдуть за кордон і будуть приречені на бідне додавання своїх днів..
показать весь комментарий
18.01.2025 20:56 Ответить
Констiтуцiя на паузi-гарант...😏
показать весь комментарий
18.01.2025 20:36 Ответить
Так нехай здає. Хто йому заважає? Я 4 роки фігачив ВП.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:19 Ответить
В якому році? Зараз світ інформаційних технологій а не державного обов'язку
показать весь комментарий
18.01.2025 19:57 Ответить
"Зараз світ інформаційних технологій а не державного обов'язку".

Це все одно, що сказати: "Тепер Земля не кругла, а голуба".
показать весь комментарий
18.01.2025 20:06 Ответить
Розвиток технологій у світі призвів до того, що люди перестали жити для держави, а почали для себе
показать весь комментарий
18.01.2025 20:12 Ответить
Поки не посуне навалою сусідня держава з іншими уявленнями про життя.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:16 Ответить
Від агресивних дурнів нормальні люди втікають при можливості. Зараз не 30 чи 40 роки 20 століття - світ глобалізований і в кожної людини є право змінити місце проживання, коли їй загрожує небезпека
показать весь комментарий
18.01.2025 20:28 Ответить
Хто тікає, того наздоганяють.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:57 Ответить
"Батьки оплачують навчання студента. За ці гроші виживає вуз. Студент не складає іспит з БЗВП, відмовляється приймати присягу і його відраховують. Здихає вуз".

Не потрібні ні такі студенти, ні такі заклади. Бо то все одна велика фікіція.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:04 Ответить
Повернення до совка і пост совка.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:29 Ответить
Підтримую. Війна з кацапами надовго.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:17 Ответить
мусор?
показать весь комментарий
18.01.2025 22:09 Ответить
кацап?
показать весь комментарий
18.01.2025 22:11 Ответить
согласен !!!

из первоклашек выйдут первоклассные камикадзе !!!..даешь по противотанковой мине на каждого первоклашку !!!
показать весь комментарий
18.01.2025 22:11 Ответить
На хвилиночку - Міністерство Оборони потіснило Міністерство Освіти.
Державники так у захваті від своїх "покращень", незважаючи на те що студент платного навчання вибирає собі спеціальність. А вони з всіх офіцерів кліпають за їхні гроші.
Не зупиняйтесь робить ще і більше, в тому році 442 тис виїхало - в цьому будуть побиті нові рекорди.
+ Демографічний занепад
Намальовується великий проміжок між поколіннями, але вам за грошима цього поки що непомітно.
показать весь комментарий
19.01.2025 01:13 Ответить
правильно. свистят про Израиль, но базовые знание НВП никто получать не хочет.
показать весь комментарий
19.01.2025 04:03 Ответить
Дуже цікаво! Тобто, це торкнеться і ВНЗ МВС (не берем до уваги нацгвардійців і прикордонників, вони там опинилися через непорозуміння на прізвище Аваков та мають військові звання на відміні від решта)? Виходить, що нарешті поліцейські ( діючи теж, не тільки курсанти), яки не є комбатантами, не мають військової підготовки, приймають якусь лялькову присягу, потебують першочергової евакуації з теріторій, що знаходяться под загрозої окупації, на відміну від цівільних, мають 100-відсоткове бронювання від мобілізації, але єдині хто користується нарізною автоматичною вогнепальною зброєю на "законних" підставах, приймуть військову присягу та будуть зараховані до мобілізаційного ресурсу? Такому рішенню можна тільки аплодувати! Але, могут бути, а скорійш будуть, варіанти. Цікаво, дуже цікаво!
показать весь комментарий
19.01.2025 14:33 Ответить
Страница 3 из 3
 
 