Базовая общевойсковая подготовка для студентов вузов начнется в сентябре, - Минобороны

Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений начнется с сентября 2025 года и предусматривает 300 академических часов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Базовая общевойсковая подготовка будет состоять из двух частей:

теоретический курс - 90 академических часов, которые студенты будут проходить в своих учебных заведениях;

практический курс - 210 академических часов в учебных частях, центрах Вооруженных сил и других учреждениях.

Мельник отметил, что теорию будут проходить все студенты - и мужчины, и женщины. А практический курс является обязательным только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра.

Во время учений студенты получат базовые знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, домедицинской помощи, основ воинской дисциплины. Также они овладеют навыками обращения с оружием.

После прохождения БЗВП студенты принимают военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.

Справка

15 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет №12076. Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов - соискателей высшего образования.