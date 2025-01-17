РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11022 посетителя онлайн
Новости
2 192 42

Базовая общевойсковая подготовка для студентов вузов начнется в сентябре, - Минобороны

Базова загальновійськова підготовка у вишах

Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений начнется с сентября 2025 года и предусматривает 300 академических часов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Базовая общевойсковая подготовка будет состоять из двух частей:

  • теоретический курс - 90 академических часов, которые студенты будут проходить в своих учебных заведениях;
  • практический курс - 210 академических часов в учебных частях, центрах Вооруженных сил и других учреждениях.

Мельник отметил, что теорию будут проходить все студенты - и мужчины, и женщины. А практический курс является обязательным только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра.

Также читайте: Кабмин утвердил Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки, которая будет проходить в учреждениях среднего образования

Во время учений студенты получат базовые знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, домедицинской помощи, основ воинской дисциплины. Также они овладеют навыками обращения с оружием.

После прохождения БЗВП студенты принимают военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.

Читайте: Продолжительность базовой военной подготовки в учебных центрах увеличена до 45 дней, - Сухопутные войска

Справка

15 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет №12076. Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов - соискателей высшего образования.

Автор: 

Минобороны (9546) подготовка (243)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А практичний курс є обов'язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров'я. Жінки проходитимуть практику лише за власним бажанням і після проходження медичного огляду.
Тобто знову дискримінація по статі. А не пішли би ви....
показать весь комментарий
17.01.2025 11:39 Ответить
+7
Ну тоді не треба кричати за обов'язки в конституції, бо там чомусь всі рівні і нема поділу на стать. Тому вибирайте, або хрестик зніми - або труси надінь.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:49 Ответить
+7
Я хочу, щоб все було по закону. Якщо закон каже, що всі воюють - то всі воюють, якщо ні - міняєм конституцію і робимо лише ловіків рабами країни. Але не треба зараз розказувати хто і що хоче, коли в конституції всі рівні. Або тоді відміняєм обмеження для чоловіків, або воюють всі. Бо це лицемірство, те що вказано в статті
показать весь комментарий
17.01.2025 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
почему ее проходят не все???
показать весь комментарий
17.01.2025 11:33 Ответить
Бо "всі" інші служили строкову службу (зараз припинено)
показать весь комментарий
17.01.2025 13:00 Ответить
как можно получить ВУС, после 1,5 месяца всякой ерунды???
показать весь комментарий
17.01.2025 11:35 Ответить
Та ніяк. Для галочки це зроблено. У воюючому суспільстві військовій справі мають вчити щоденно, якісно і відповідально.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:41 Ответить
Київські ресторани , чи фітнес клуби , про "воююче суспільство" , можуть багато чого розповісти ...
показать весь комментарий
17.01.2025 11:50 Ответить
Ага. Безголовий народ і така ж влада.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:53 Ответить
Так це є "базова" підготовка. Далі хто бажає - буде вдосконалювати звання. Чи треба студентів років на п'ять у війська
показать весь комментарий
17.01.2025 13:01 Ответить
Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність. Джерело: https://censor.net/ua/n3530771
показать весь комментарий
17.01.2025 18:37 Ответить
Ты читать умеешь? "Базова загальновійськова підготовка"
показать весь комментарий
17.01.2025 13:13 Ответить
а ты??? "Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність. Джерело: https://censor.net/ua/n3530771
показать весь комментарий
17.01.2025 18:34 Ответить
херня тут написана
показать весь комментарий
18.01.2025 11:21 Ответить
А практичний курс є обов'язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров'я. Жінки проходитимуть практику лише за власним бажанням і після проходження медичного огляду.
Тобто знову дискримінація по статі. А не пішли би ви....
показать весь комментарий
17.01.2025 11:39 Ответить
Хоч хоч матір свої відправити, чи сестру, чи дочку? Оціни свой менталітет одним словом, мені цікаво що в тебе в голові робиться?
показать весь комментарий
17.01.2025 11:44 Ответить
Ну тоді не треба кричати за обов'язки в конституції, бо там чомусь всі рівні і нема поділу на стать. Тому вибирайте, або хрестик зніми - або труси надінь.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:49 Ответить
Ви зараз справді хочете побороти соціальну несправедливість шляхом відправки своїх жінок на війну? Жаль мені ваші сім'ї.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:52 Ответить
Я хочу, щоб все було по закону. Якщо закон каже, що всі воюють - то всі воюють, якщо ні - міняєм конституцію і робимо лише ловіків рабами країни. Але не треба зараз розказувати хто і що хоче, коли в конституції всі рівні. Або тоді відміняєм обмеження для чоловіків, або воюють всі. Бо це лицемірство, те що вказано в статті
показать весь комментарий
17.01.2025 12:11 Ответить
а рівень тестостерону у жінок також треба підняти законодавчо ?
показать весь комментарий
17.01.2025 12:40 Ответить
Його б соціальним борцюнам, що вище піднять. Мене теж харе західний фемінізм як і вся їхня повєсточка, але те що ці чоловічки несуть, це тотальна неміць.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:47 Ответить
Для служби в ТЦК і в тилових частинах забезпечення потрібен прям високий рівень тестостерону? Ну придумайте щось цікавіше, як ще відмазатись, коли закон пише чітко, прямо і відкрито - що оборона країни - для всіх.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:53 Ответить
В ТЦК і тилових частинах забезпечення мають працювати цивільні за вільним наймом, а не жирні прапорщики в погонах мають на складах тушонку інвентаризувати.

Військові мають воювати. А для воювати треба певний рівень тестостерону. Це біологія.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:45 Ответить
Тільки живемо ми по законах, а не по біологію чи слову божому...
показать весь комментарий
17.01.2025 16:42 Ответить
ну я ж і кажу, шо треба видати закон, який підніме рівень тестостерону в жіночих організмах.

шоб все було по закону.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:58 Ответить
ну от коли видадуть, тоді і поговоримо. А зараз всі на фронт, а не чоловікам 100500 обмежень, а дівчата на відпочинок у Європу.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:55 Ответить
ну якщо всі, то тоді і пенсіонери
показать весь комментарий
17.01.2025 19:44 Ответить
Да, 100%, в Израиле служишь с оружием один стаж и зарплата, без совершенно другой
показать весь комментарий
18.01.2025 18:11 Ответить
Себе пожалій, алень.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:08 Ответить
В десне все проходят бзвп, без проблем, спят в одной палатке
показать весь комментарий
17.01.2025 12:56 Ответить
"краще ..й забить в сосну ніж піти служить в десну" знайомий так казав.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:06 Ответить
лучше жопой сесть в костер, чем попасть служить в Остер
показать весь комментарий
17.01.2025 18:39 Ответить
Ніхуа, я за гендерне рівноправ'я.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:07 Ответить
Якого гендеру ти, чудо в пір'ях? Не чоловічого точно. Не може чоловік бажити такої ж військової долі жінкам.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:09 Ответить
Чоловік а не алєнь може і повинен боротися з лицемірям жінок.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:13 Ответить
Ну от бача в кого шо в голові. Хтось бореться за державу, сім'ю, народ, волю, а хтось бореться з своїми дитячими трамами, ущемленням свого роздутого его і гіперкоменсує свої образи до жінок, що обділили бідосю увагою.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:20 Ответить
Бла, бла, бла. Все війни ведуться лише за політичні цілі правлячої еліти.
Або у нас рівноправ'я, або ні. Точка.

"хтось бореться з своїми дитячими трамами, ущемленням свого роздутого его і гіперкоменсує свої образи до жінок, що обділили бідосю увагою."
Скажіть це євреям.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:35 Ответить
От ти й порвалося. Я впринципі звернув увагу на твою дату реєстрації, але тепер ти геть всралося з "войною в ітєрєсах єліт".
показать весь комментарий
17.01.2025 15:46 Ответить
Подранець тут ти
показать весь комментарий
17.01.2025 16:36 Ответить
твоя бабуся має рівні з тобою права і обов'язки ?

то чому ти її досі в окоп на передову не випхав, або свою маму ?

вони ж рівні перед законом ?
показать весь комментарий
18.01.2025 19:49 Ответить
Три роки не пройшло, можна ще пів рочку або рік почекати!
показать весь комментарий
17.01.2025 11:44 Ответить
В начале нулевых мне отказали в поступлении на военную кафедру, там траблы были с переводом с одного вуза в другой. Так и не взяли, хотя несколько раз заявку подавал. Но может это и к лучшему
показать весь комментарий
17.01.2025 11:46 Ответить
Більше "пінжаків" - так переможемо !
показать весь комментарий
17.01.2025 11:47 Ответить
При нормальных ВУЗах нужно вернуть военные кафедры...
показать весь комментарий
17.01.2025 13:15 Ответить
 
 