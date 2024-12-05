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Новости Оборона
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Кабмин утвердил Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки, которая будет проходить в заведениях среднего образования

Предмет

Кабинет Министров утвердил Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки, которая будет проходить в учреждениях среднего образования всех форм собственности.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Подготовка будет реализоваться путем преподавания учебного предмета "Защита Украины".

"Порядком предусмотрено, что начальную подготовку проходят граждане Украины независимо от пола, которые получают профильное среднее образование в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специализированного, профессионального предвысшего образования всех форм собственности, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования", - сообщил Мельничук.

Как отмечается, начальная подготовка проводится с целью формирования у соискателей образования первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своего конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

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Автор: 

Кабмин (14025) оборона (5202) школа (3012) воинская повинность (77) подготовка (225)


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Топ комментарии
+2
Может лучше повысить качество образования, улучшить питание детей в школах и т.д? Добавить адекватное обучение двум иностранным языкам и основам права?
А если серьезно: искренне рад, что закончил школу до реформ табачника и следующих после него реформаторов.
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05.12.2024 18:42
+2
Меня беспокоит не то, кто кого выберет, а что школа даст моему ребенку в плане здоровья, знаний и конкурентных преимуществ на рынке труда. Я больше скажу, скорее всего, при хорошем школьном образовании, он поступит не в Украине, а в Европе. А значит выбирать будет не власть в стране, а страну, которая ему понравится.
И именно в этом для меня состоит функция школы, а не в выращивании овощей.
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05.12.2024 19:14
+1
чергова тупа профанація від зе!шобли на ім'я сов'єтського союза!
яке в сраку нвп?
хто буде проводить нвп? штабний відставник, чи ви допустите до дітей бійців із окопів, з трьома контузіями та випаленою нервовою системою?
безкінечні маршування, підмітання території школи та розбір запаяного ак 47 в протигазі?
антимайдан, антиукраїна в повному розквіті!!!
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05.12.2024 18:52
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Три одиночним інші шість чергою,полігон літній табір,чергування,навіть форма,таке колись було в радяньській НВП в школі
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05.12.2024 18:41 Ответить
Может лучше повысить качество образования, улучшить питание детей в школах и т.д? Добавить адекватное обучение двум иностранным языкам и основам права?
А если серьезно: искренне рад, что закончил школу до реформ табачника и следующих после него реформаторов.
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05.12.2024 18:42 Ответить
а хто ж тоді буде обирати зе!дебілів у владу? он і так мєнтів, вже нахер посилають, достатньо грамотно.
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05.12.2024 18:54 Ответить
Меня беспокоит не то, кто кого выберет, а что школа даст моему ребенку в плане здоровья, знаний и конкурентных преимуществ на рынке труда. Я больше скажу, скорее всего, при хорошем школьном образовании, он поступит не в Украине, а в Европе. А значит выбирать будет не власть в стране, а страну, которая ему понравится.
И именно в этом для меня состоит функция школы, а не в выращивании овощей.
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05.12.2024 19:14 Ответить
Тобто держава повинна забезпечувати фаховими кадрами інші держави не піклуючись за своє майбутнє?
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05.12.2024 21:06 Ответить
Нет, она должна стремится сделать так, чтоб Украинцу в Украине хотелось остаться и развиваться. А министерство науки и образования обеспечить граждан качественным и востребованным в мире образованием. И пока оно не обеспечивает этим, о развитии страны не стоит и мечтать. "Интеллектуальные овощи" много не требуют, но и мало что создают.
Мне не интересны споры о патриотизме и т.д. Я написал свое мнение как потенциальный отец, который на первое место ставит благополучие, безопасность и самореализацию своего ребенка, а не цели государства, которые оно реализует, в том числе, за мои налоги, или ценой будущего моих детей.
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05.12.2024 21:27 Ответить
Іншої відповіді яне чекав. Все зводиться до банального - мені всі винні і повинні все забезпечити, щоб мені тут хотілося лишатися і не іпіть мені мізки, що я теж маю для цього щось робити...
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06.12.2024 06:43 Ответить
Все сводится к банальному: Я соблюдаю законы, работаю и плачу налоги и ожидаю за это качественного исполнения передо мной своих обязанностей государством. Так это работает во всех развитых странах.
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06.12.2024 13:55 Ответить
Ага, бішість отримує зарплату в конвертах і вважає це за норму.
Щоб країна стала розвинутою, перш за все треба щоб бішість почала з себе.
******* розвинуті країни в минулому столітті через це проходили.
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06.12.2024 16:48 Ответить
А меня не интересует большинство. Я отвечаю за себя. Что делают другие люди в отношениях с государством - дело других людей и государства по отношению к ним.
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06.12.2024 16:57 Ответить
Не розумію тільки чому ви досі тоді пасетесь на українських сайтах, після стількох пригнічень з боку України як держави, проживаючи в країні яка вас всім забезпечує лише за налоги?
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06.12.2024 17:19 Ответить
А Вам не надо понимать, продолжайте писать, что государству все должны, что хорошее образование для нации менее важно чем патриотическое воспитание, что народец в Украине эгоистичный попался. Родились в Украине так ещё и что-то хотят. Лучше тупой, но слепо преданный. Зачем Вам что-то понимать? - писать надо и свято верить в свою писанину. Главное всем показать, что они что-то делают и думают не так и рассказать им как и что делать. Все ждут Вашего совета на тему как жить. Вы светило мысли, гуманности и толерантности.
Успехов Вам.
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06.12.2024 18:11 Ответить
Навіщо ви маніпулює? Я десь писав що гарна освіта меньш важлива за патріотичне виховання?
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06.12.2024 18:55 Ответить
чергова тупа профанація від зе!шобли на ім'я сов'єтського союза!
яке в сраку нвп?
хто буде проводить нвп? штабний відставник, чи ви допустите до дітей бійців із окопів, з трьома контузіями та випаленою нервовою системою?
безкінечні маршування, підмітання території школи та розбір запаяного ак 47 в протигазі?
антимайдан, антиукраїна в повному розквіті!!!
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05.12.2024 18:52 Ответить
При совці подібне було.А було ще допризивна підготовка юнаків і учнів.А було ще таке,що з дерев'яними автоматами,бігали по кілька днів.Все це нічого тоді не давало.
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05.12.2024 21:05 Ответить
В моєму містечку в деяких школах 11 класів не буде,бо немає учнів.
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05.12.2024 21:07 Ответить
 
 