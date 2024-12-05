Кабмин утвердил Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки, которая будет проходить в заведениях среднего образования
Кабинет Министров утвердил Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки, которая будет проходить в учреждениях среднего образования всех форм собственности.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Подготовка будет реализоваться путем преподавания учебного предмета "Защита Украины".
"Порядком предусмотрено, что начальную подготовку проходят граждане Украины независимо от пола, которые получают профильное среднее образование в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специализированного, профессионального предвысшего образования всех форм собственности, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования", - сообщил Мельничук.
Как отмечается, начальная подготовка проводится с целью формирования у соискателей образования первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своего конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.
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А если серьезно: искренне рад, что закончил школу до реформ табачника и следующих после него реформаторов.
И именно в этом для меня состоит функция школы, а не в выращивании овощей.
наукии образования обеспечить граждан качественным и востребованным в мире образованием. И пока оно не обеспечивает этим, о развитии страны не стоит и мечтать. "Интеллектуальные овощи" много не требуют, но и мало что создают.
Мне не интересны споры о патриотизме и т.д. Я написал свое мнение как потенциальный отец, который на первое место ставит благополучие, безопасность и самореализацию своего ребенка, а не цели государства, которые оно реализует, в том числе, за мои налоги, или ценой будущего моих детей.
Щоб країна стала розвинутою, перш за все треба щоб бішість почала з себе.
******* розвинуті країни в минулому столітті через це проходили.
Успехов Вам.
яке в сраку нвп?
хто буде проводить нвп? штабний відставник, чи ви допустите до дітей бійців із окопів, з трьома контузіями та випаленою нервовою системою?
безкінечні маршування, підмітання території школи та розбір запаяного ак 47 в протигазі?
антимайдан, антиукраїна в повному розквіті!!!