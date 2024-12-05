Кабмин утвердил Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки, которая будет проходить в заведениях среднего образования

Кабинет Министров утвердил Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки, которая будет проходить в учреждениях среднего образования всех форм собственности.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Подготовка будет реализоваться путем преподавания учебного предмета "Защита Украины".

"Порядком предусмотрено, что начальную подготовку проходят граждане Украины независимо от пола, которые получают профильное среднее образование в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специализированного, профессионального предвысшего образования всех форм собственности, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования", - сообщил Мельничук.

Как отмечается, начальная подготовка проводится с целью формирования у соискателей образования первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своего конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

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