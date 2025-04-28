У царині БЗВП залишається чимало невирішених питань, - Сирський
Головнокомандувач Олександр Сирський провів щомісячні комплексну нараду з питань базової, фахової та колективної підготовки військовослужбовців.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми збільшили обсяг та зміст навчальної програми з базової загальної військової підготовки (БЗВП) - тепер маємо неухильно підвищувати її якість.
Зосереджуємо зусилля зокрема на комплектуванні посад інструкторів - як у військових частинах, бойових бригадах, так і в навчальних центрах, а також на фаховій підготовці самих інструкторів та сержантів. Адже професіональний інструктор - це запорука якості підготовки воїна", - зазначив головком.
Так, Сирський заслухав відповідальних посадових осіб, зокрема заступника Головнокомандувача ЗС України бригадного генерала Олега Апостола, який курирує напрямок БЗВП.
"У цій царині залишається чимало невирішених питань; вони були проаналізовані під час наради - разом із пропозиціями для їх дієвого вирішення. Водночас реалізується багато ефективних проєктів, починаючи з пілотних і масштабуючи їх на всі Збройні Сили.
Серед іншого, створюємо для армії інформаційно-комунікаційну систему "Портал вивчення та впровадження досвіду", що дозволить систематизувати і поширювати досвід бойових підрозділів, накопичувати матеріали АПД (AAR, аналіз проведених дій) тощо. Вносимо зміни в діючі курси підготовки в стрільбі зі стрілецької зброї та бойових машин, підготовки снайперів", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.
Сирський зазначив, що наразі вже модернізовано програму БЗВП в частині тактичної догоспітальної допомоги, а саме - особливостей використання турнікетів.
"Уточнили підхід, збільшили кількість часу для занять за цим модулем. Адже маємо вберегти не лише життя, а й здорові кінцівки наших воїнів.
Окрему увагу приділив реалізації експериментального проєкту із залучення до служби в Збройних Силах громадян віком 18–24 років. Посилюємо роботу для підвищення мотивації майбутніх молодих контрактників. У проєкті беруть участь вже 24 бригади ЗСУ.
Визначив завдання, зокрема для посилення груп інструкторів у рамках проєкту", - підсумував він.
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