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Новини Базова військова підготовка
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У царині БЗВП залишається чимало невирішених питань, - Сирський

Сирський заявив про невирішені питання в БЗВП

Головнокомандувач Олександр Сирський провів щомісячні комплексну нараду з питань базової, фахової та колективної підготовки військовослужбовців.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми збільшили обсяг та зміст навчальної програми з базової загальної військової підготовки (БЗВП) - тепер маємо неухильно підвищувати її якість.

Зосереджуємо зусилля зокрема на комплектуванні посад інструкторів - як у військових частинах, бойових бригадах, так і в навчальних центрах, а також на фаховій підготовці самих інструкторів та сержантів. Адже професіональний інструктор - це запорука якості підготовки воїна", - зазначив головком.

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Так, Сирський заслухав відповідальних посадових осіб, зокрема заступника Головнокомандувача ЗС України бригадного генерала Олега Апостола, який курирує напрямок БЗВП.

"У цій царині залишається чимало невирішених питань; вони були проаналізовані під час наради - разом із пропозиціями для їх дієвого вирішення. Водночас реалізується багато ефективних проєктів, починаючи з пілотних і масштабуючи їх на всі Збройні Сили.

Серед іншого, створюємо для армії інформаційно-комунікаційну систему "Портал вивчення та впровадження досвіду", що дозволить систематизувати і поширювати досвід бойових підрозділів, накопичувати матеріали АПД (AAR, аналіз проведених дій) тощо. Вносимо зміни в діючі курси підготовки в стрільбі зі стрілецької зброї та бойових машин, підготовки снайперів", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський зазначив, що наразі вже модернізовано програму БЗВП в частині тактичної догоспітальної допомоги, а саме - особливостей використання турнікетів.

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"Уточнили підхід, збільшили кількість часу для занять за цим модулем. Адже маємо вберегти не лише життя, а й здорові кінцівки наших воїнів.

Окрему увагу приділив реалізації експериментального проєкту із залучення до служби в Збройних Силах громадян віком 18–24 років. Посилюємо роботу для підвищення мотивації майбутніх молодих контрактників. У проєкті беруть участь вже 24 бригади ЗСУ.

Визначив завдання, зокрема для посилення груп інструкторів у рамках проєкту", - підсумував він.

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Сирський заявив про невирішені питання в БЗВП

Автор: 

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28.04.2025 13:53 Відповісти
Донік гарно описав усю проблему бзвп
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28.04.2025 13:58 Відповісти
Де аудит, пане головнокомандувач? Не хочете саме на ньому зосередити зусилля?
Чому одні підрозділи вже десятий раз повністю змінили о/с, а інші з самого початку повномасштабного вторгнення і дотепер - "як новенькі"?
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28.04.2025 13:59 Відповісти
Бо полканам і генералам піх*й, що там витворяють комбати, аби донесення від них були бадьорі. Контроль практично відсутній.
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28.04.2025 15:14 Відповісти
Царина - місцевість за селом, де пастух збирає худобу. Шо це він приліпив це слово?
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28.04.2025 14:06 Відповісти
Царина - місцевість за селом, де пастух збирає худобу, вигін, а також пасовисько Царина - діалектна назва засіяного поля, посівів, лану Царина - необроблюване, поросле травами поле Царина - те ж саме, що й ділянка, галузь, «нива».
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28.04.2025 14:13 Відповісти
 
 