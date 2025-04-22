УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13689 відвідувачів онлайн
Новини Центр підготовки громадян до нацспротиву
2 046 15

Центри підготовки громадян до нацспротиву: затверджено порядок створення і функціонування, - Міноборони

Центр підготовки нацспротиву

Кабінет Міністрів затвердив розроблений Міністерством оборони у співпраці з Офісом Президента порядок створення і функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, документ визначає порядок створення та функціонування Центрів, встановлює засади їхньої діяльності. Він також регламентує взаємодію Центрів з органами державної влади, місцевого самоврядування, Силами територіальної оборони ЗСУ, Силами спеціальних операцій та інститутами громадянського суспільства.

Так, метою створення мережі Центрів є підготовка громадян України до національного спротиву, формування патріотичної свідомості, набуття знань та практичних навичок, необхідних для захисту України.

Також читайте: Центри підготовки громадян до нацспротиву запрацюють у кожному регіоні, - ОП

"Створення мережі Центрів національного спротиву – це важливий крок для зміцнення обороноздатності України. Це рішення підвищує нашу стійкість, воно гарантуватиме, що наші громадяни будуть готові зробити внесок у безпеку країни", – зазначив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

У Міноборони розповіли, що центри створюватимуться в областях та місті Києві у формі комунальних установ або підприємств. Ініціатором їхнього створення виступатимуть голови обласних або міських державних адміністрацій (начальники військових адміністрацій), рішення про створення затверджуватиметься відповідними обласними радами.

Матеріально-технічна база Центрів формуватиметься коштом місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Йдеться про навчальне обладнання, засоби зв’язку, макети зброї, навчальну зброю, тренажерні комплекси тощо.

Також читайте: 75-80 тис. студентів ВНЗ пройдуть базову військову підготовку, - МОН

Повідомляється, що на посади інструкторського складу у Центрах будуть призначатись сертифіковані інструктори, передусім ветерани ЗСУ та за потреби залучатимуться чинні військовослужбовці Сил ТрО ЗСУ та ССО ЗСУ. Навчальні плани Центрів розроблятимуться на основі Типових програм Командування Сил ТрО ЗСУ з урахуванням регіональних потреб.

Автор: 

Міноборони (7371) підготовка (185)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Черговий розпил бабла
показати весь коментар
22.04.2025 13:38
+5
Без єрмака і кролі не плодяться
показати весь коментар
22.04.2025 13:33
+4
Доки Люди не матимуть право на вілне володіння та носіння зброї та застосування її у разі нападу для самозахисту без кримінальної відповідальності за це, все це марний клопіт. Яка коритсь від навички стріляти з автомату чи кулемету, якщо в тебе його немає. Це жодним чином не захистить від нападника.
показати весь коментар
22.04.2025 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное- не опуститься на этот уровень.
показати весь коментар
22.04.2025 13:32 Відповісти
Без єрмака і кролі не плодяться
показати весь коментар
22.04.2025 13:33 Відповісти
Через 11 років війни нарешті додумались ...
показати весь коментар
22.04.2025 13:34 Відповісти
Черговий розпил бабла
показати весь коментар
22.04.2025 13:38 Відповісти
Ну що, бот, сцикотно? І пенсіонери, і їхні коти, будуть вас, кацапів, відстрілювати на своїх вулицях.
показати весь коментар
22.04.2025 13:49 Відповісти
Та нє, тітушню готувати будуть до виборів. В кінці 21-го на початку 22-го на тероборону кощти не видляли, а тут приспічило по всіх областях.
показати весь коментар
22.04.2025 19:00 Відповісти
Доки Люди не матимуть право на вілне володіння та носіння зброї та застосування її у разі нападу для самозахисту без кримінальної відповідальності за це, все це марний клопіт. Яка коритсь від навички стріляти з автомату чи кулемету, якщо в тебе його немає. Це жодним чином не захистить від нападника.
показати весь коментар
22.04.2025 14:09 Відповісти
Центри нацспротиву то ви створите, а громадян ви як збираєтесь залучити в ці центри? Де державна програма, що ні один посадовець, ні один поліцейський, ні один депутат, прокурор, суддя, який не пройшов службу у війську не має права займати відповідну посаду?
показати весь коментар
22.04.2025 14:10 Відповісти
А вам і вашим дітям дуже би хотілося жити в такій мілітаристсько-поліцейській державі?
показати весь коментар
22.04.2025 16:00 Відповісти
умеров пилит пилит пилит
показати весь коментар
22.04.2025 14:33 Відповісти
будут центры титушек для защиты уродской зевласти
показати весь коментар
22.04.2025 14:34 Відповісти
Оце більш всього.І як ця мафіозна структура з опг презідента збирається фінінсувати все це за рахунок місцевого бютжету,яка завдяки своїм маріонеткам з слуг,кацапським опзж і алігархічним балванчікам в раді забрала всі гроші з місцевих бюджетів проголосувавши закон що у 2023 році.
показати весь коментар
22.04.2025 14:59 Відповісти
Розвивають процес перетворення українців в олов'яних солдатиків, готових по команді захищати награбоване керівниками країни...
показати весь коментар
22.04.2025 15:59 Відповісти
Речь идет об учебном оборудовании, средствах связи, макетах оружия, учебном оружии, тренажерных комплексах и т.д. Источник: https://censor.net/ru/n3548103 Макеты с ракетами уже были!!!
показати весь коментар
22.04.2025 17:35 Відповісти
ТЦК під новою вивіскою. Хитро придумано.
показати весь коментар
22.04.2025 19:42 Відповісти
 
 