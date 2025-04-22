Центри підготовки громадян до нацспротиву: затверджено порядок створення і функціонування, - Міноборони

Кабінет Міністрів затвердив розроблений Міністерством оборони у співпраці з Офісом Президента порядок створення і функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, документ визначає порядок створення та функціонування Центрів, встановлює засади їхньої діяльності. Він також регламентує взаємодію Центрів з органами державної влади, місцевого самоврядування, Силами територіальної оборони ЗСУ, Силами спеціальних операцій та інститутами громадянського суспільства.

Так, метою створення мережі Центрів є підготовка громадян України до національного спротиву, формування патріотичної свідомості, набуття знань та практичних навичок, необхідних для захисту України.

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"Створення мережі Центрів національного спротиву – це важливий крок для зміцнення обороноздатності України. Це рішення підвищує нашу стійкість, воно гарантуватиме, що наші громадяни будуть готові зробити внесок у безпеку країни", – зазначив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

У Міноборони розповіли, що центри створюватимуться в областях та місті Києві у формі комунальних установ або підприємств. Ініціатором їхнього створення виступатимуть голови обласних або міських державних адміністрацій (начальники військових адміністрацій), рішення про створення затверджуватиметься відповідними обласними радами.

Матеріально-технічна база Центрів формуватиметься коштом місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Йдеться про навчальне обладнання, засоби зв’язку, макети зброї, навчальну зброю, тренажерні комплекси тощо.

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Повідомляється, що на посади інструкторського складу у Центрах будуть призначатись сертифіковані інструктори, передусім ветерани ЗСУ та за потреби залучатимуться чинні військовослужбовці Сил ТрО ЗСУ та ССО ЗСУ. Навчальні плани Центрів розроблятимуться на основі Типових програм Командування Сил ТрО ЗСУ з урахуванням регіональних потреб.