Центры подготовки граждан к нацсопротивлению: утвержден порядок создания и функционирования, - Минобороны

Кабинет Министров утвердил разработанный Министерством обороны в сотрудничестве с Офисом Президента порядок создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, документ определяет порядок создания и функционирования Центров, устанавливает основы их деятельности. Он также регламентирует взаимодействие Центров с органами государственной власти, местного самоуправления, Силами территориальной обороны ВСУ, Силами специальных операций и институтами гражданского общества.

Так, целью создания сети Центров является подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению, формирование патриотического сознания, приобретение знаний и практических навыков, необходимых для защиты Украины.

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"Создание сети Центров национального сопротивления - это важный шаг для укрепления обороноспособности Украины. Это решение повышает нашу устойчивость, оно будет гарантировать, что наши граждане будут готовы внести вклад в безопасность страны", - отметил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

В Минобороны рассказали, что центры будут создаваться в областях и городе Киеве в форме коммунальных учреждений или предприятий. Инициатором их создания будут выступать главы областных или городских государственных администраций (начальники военных администраций), решение о создании будет утверждаться соответствующими областными советами.

Материально-техническая база Центров будет формироваться за счет местных бюджетов и за счет других источников, не запрещенных законодательством. Речь идет об учебном оборудовании, средствах связи, макетах оружия, учебном оружии, тренажерных комплексах и т.д.

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Сообщается, что на должности инструкторского состава в Центрах будут назначаться сертифицированные инструкторы, прежде всего ветераны ВСУ и при необходимости будут привлекаться действующие военнослужащие Сил ТрО ВСУ и ССО ВСУ. Учебные планы Центров будут разрабатываться на основе Типовых программ Командования Сил ТрО ВСУ с учетом региональных потребностей.