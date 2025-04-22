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Новости Центр подготовки граждан к нацсопротивлению
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Центры подготовки граждан к нацсопротивлению: утвержден порядок создания и функционирования, - Минобороны

Центр подготовки нацсопротивления

Кабинет Министров утвердил разработанный Министерством обороны в сотрудничестве с Офисом Президента порядок создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, документ определяет порядок создания и функционирования Центров, устанавливает основы их деятельности. Он также регламентирует взаимодействие Центров с органами государственной власти, местного самоуправления, Силами территориальной обороны ВСУ, Силами специальных операций и институтами гражданского общества.

Так, целью создания сети Центров является подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению, формирование патриотического сознания, приобретение знаний и практических навыков, необходимых для защиты Украины.

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"Создание сети Центров национального сопротивления - это важный шаг для укрепления обороноспособности Украины. Это решение повышает нашу устойчивость, оно будет гарантировать, что наши граждане будут готовы внести вклад в безопасность страны", - отметил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

В Минобороны рассказали, что центры будут создаваться в областях и городе Киеве в форме коммунальных учреждений или предприятий. Инициатором их создания будут выступать главы областных или городских государственных администраций (начальники военных администраций), решение о создании будет утверждаться соответствующими областными советами.

Материально-техническая база Центров будет формироваться за счет местных бюджетов и за счет других источников, не запрещенных законодательством. Речь идет об учебном оборудовании, средствах связи, макетах оружия, учебном оружии, тренажерных комплексах и т.д.

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Сообщается, что на должности инструкторского состава в Центрах будут назначаться сертифицированные инструкторы, прежде всего ветераны ВСУ и при необходимости будут привлекаться действующие военнослужащие Сил ТрО ВСУ и ССО ВСУ. Учебные планы Центров будут разрабатываться на основе Типовых программ Командования Сил ТрО ВСУ с учетом региональных потребностей.

Автор: 

Минобороны (9333) подготовка (230)


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Топ комментарии
+11
Черговий розпил бабла
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22.04.2025 13:38
+5
Без єрмака і кролі не плодяться
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22.04.2025 13:33
+4
Доки Люди не матимуть право на вілне володіння та носіння зброї та застосування її у разі нападу для самозахисту без кримінальної відповідальності за це, все це марний клопіт. Яка коритсь від навички стріляти з автомату чи кулемету, якщо в тебе його немає. Це жодним чином не захистить від нападника.
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22.04.2025 14:09
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Главное- не опуститься на этот уровень.
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22.04.2025 13:32 Ответить
Без єрмака і кролі не плодяться
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22.04.2025 13:33 Ответить
Через 11 років війни нарешті додумались ...
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22.04.2025 13:34 Ответить
Черговий розпил бабла
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22.04.2025 13:38 Ответить
Ну що, бот, сцикотно? І пенсіонери, і їхні коти, будуть вас, кацапів, відстрілювати на своїх вулицях.
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22.04.2025 13:49 Ответить
Та нє, тітушню готувати будуть до виборів. В кінці 21-го на початку 22-го на тероборону кощти не видляли, а тут приспічило по всіх областях.
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22.04.2025 19:00 Ответить
Доки Люди не матимуть право на вілне володіння та носіння зброї та застосування її у разі нападу для самозахисту без кримінальної відповідальності за це, все це марний клопіт. Яка коритсь від навички стріляти з автомату чи кулемету, якщо в тебе його немає. Це жодним чином не захистить від нападника.
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22.04.2025 14:09 Ответить
Центри нацспротиву то ви створите, а громадян ви як збираєтесь залучити в ці центри? Де державна програма, що ні один посадовець, ні один поліцейський, ні один депутат, прокурор, суддя, який не пройшов службу у війську не має права займати відповідну посаду?
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22.04.2025 14:10 Ответить
А вам і вашим дітям дуже би хотілося жити в такій мілітаристсько-поліцейській державі?
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22.04.2025 16:00 Ответить
умеров пилит пилит пилит
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22.04.2025 14:33 Ответить
будут центры титушек для защиты уродской зевласти
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22.04.2025 14:34 Ответить
Оце більш всього.І як ця мафіозна структура з опг презідента збирається фінінсувати все це за рахунок місцевого бютжету,яка завдяки своїм маріонеткам з слуг,кацапським опзж і алігархічним балванчікам в раді забрала всі гроші з місцевих бюджетів проголосувавши закон що у 2023 році.
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22.04.2025 14:59 Ответить
Розвивають процес перетворення українців в олов'яних солдатиків, готових по команді захищати награбоване керівниками країни...
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22.04.2025 15:59 Ответить
Речь идет об учебном оборудовании, средствах связи, макетах оружия, учебном оружии, тренажерных комплексах и т.д. Источник: https://censor.net/ru/n3548103 Макеты с ракетами уже были!!!
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22.04.2025 17:35 Ответить
ТЦК під новою вивіскою. Хитро придумано.
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22.04.2025 19:42 Ответить
 
 