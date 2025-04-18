Центры подготовки граждан к нацсопротивлению начнут работать в каждом регионе, - ОП
В каждом регионе Украины начнут работу центры подготовки граждан к национальному сопротивлению. Кабинет Министров одобрил постановление, которое определяет порядок их создания и функционирования, а также устанавливает требования к их деятельности.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что соответствующее поручение дал Владимир Зеленский во время встречи с представителями гражданского общества.
В подготовке участвовали представители Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, Сил территориальной обороны, областных военных администраций, а также общественных и волонтерских организаций. Нарабатывали документ при координации заместителя главы ОП Верещук.
"Руководителей центров будут назначать областные советы по представлению ОВА. Кроме того, на ОВА возлагаются обязанности по контролю, мониторингу и оценке их деятельности с ежеквартальной отчетностью Министерству обороны.
Силы ТрО будут утверждать типовую программу подготовки, а руководителями центров и инструкторами будут назначать прежде всего ветеранов. Инструкторы по национальному сопротивлению будут проходить обучение и сертификацию в военных учреждениях высшего образования", - говорится в сообщении.
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Такі, як ти, і знищують Україну, будуючи тут рашку-2!
це, для жінок, дітей, стариків та дядьків молодше 25 та старше 60?
що, це, за чергова профанація?
які, в сраку, центри підготовки громадян до нацспротиву?
скільки млрд, вже виділив шмигаль?
А тепер, коли "припікає", розчехлились!