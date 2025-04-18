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Новости Центр подготовки граждан к нацсопротивлению
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Центры подготовки граждан к нацсопротивлению начнут работать в каждом регионе, - ОП

Подготовка к нацсопротивлению. Центры заработают по всей Украине

В каждом регионе Украины начнут работу центры подготовки граждан к национальному сопротивлению. Кабинет Министров одобрил постановление, которое определяет порядок их создания и функционирования, а также устанавливает требования к их деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что соответствующее поручение дал Владимир Зеленский во время встречи с представителями гражданского общества.

В подготовке участвовали представители Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, Сил территориальной обороны, областных военных администраций, а также общественных и волонтерских организаций. Нарабатывали документ при координации заместителя главы ОП Верещук.

Также читайте: С 1 мая срок базовой подготовки для военных определенных категорий сократят до месяца. Уровень нагрузок снизят, - Генштаб

"Руководителей центров будут назначать областные советы по представлению ОВА. Кроме того, на ОВА возлагаются обязанности по контролю, мониторингу и оценке их деятельности с ежеквартальной отчетностью Министерству обороны.

Силы ТрО будут утверждать типовую программу подготовки, а руководителями центров и инструкторами будут назначать прежде всего ветеранов. Инструкторы по национальному сопротивлению будут проходить обучение и сертификацию в военных учреждениях высшего образования", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) подготовка (230)


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Топ комментарии
+14
Ніколи. Влада боїться народу. Тому стільки поліцейських.
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18.04.2025 14:48
+14
Влада ніколи не дасть народу не дадуть зброю, оскільки боїться нас. Це просто ще одна тероборона, яку потім відправлять на фронт, як і оригінальну тероборону.
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18.04.2025 14:52
+10
То ж вже працюють. Пересувні шести-восьмимісні з групами швидкого реагування.
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18.04.2025 14:38
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Щось блазень не дуже вірить в ЗСУ.
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18.04.2025 14:38 Ответить
Та ну на@ер,а як же шашлики????
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18.04.2025 16:07 Ответить
То ж вже працюють. Пересувні шести-восьмимісні з групами швидкого реагування.
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18.04.2025 14:38 Ответить
Верещук напрацювала.Сильно
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18.04.2025 14:39 Ответить
Вчитимуть партизанити? Трофейною зброєю. Вчасно.
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18.04.2025 14:43 Ответить
Ага, перш за все - списки всіх бажаючих передадать єрмаку . Щоб цапи не боялися портизанів ( у разі просунення) а били по ним з двох боків - і ждуни і карателі зі готовими списками, як на Херсонщині 2022мум
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18.04.2025 15:58 Ответить
Давно пора. Пора вчити народ України володіти зброєю. Потрібно вже давно не боятись, а роздати зброю народу. Краще вмерти в бою чим все життя стояти на колінах.
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18.04.2025 14:44 Ответить
Влада ніколи не дасть народу не дадуть зброю, оскільки боїться нас. Це просто ще одна тероборона, яку потім відправлять на фронт, як і оригінальну тероборону.
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18.04.2025 14:52 Ответить
Це перш за все формальність, Потужність-Піар та чкладання списків всіх хто готовий підтримати Україну - для передачі списків татарову чи єрмаку по ієрархію
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18.04.2025 15:59 Ответить
Это выбор личный. Но оружие стрелковое раздать давно пора. Кто хочет. От 55 лет и старше. И через неделю все тцк само пойдет на фронт с ментами вместе на перегонки. А народная дружина и будет подменять ментов. Координация и связь групп по 5-10 чел через военкоматы и РОВД. Привлечь конечно пенсов силовиков старшими групп. И кому 20-24 г тоже самое, как мобильные по быстроте сбора и действия. Так не спеша и перестреляем 5 колону. И уголовников всех на фронт, конвойных в заградотряды. Охранные агентства туда же, на фронт. Или погибнем к зиме и как страна и этнос. Кому смешно, смейтесь, но когда последними останетесь.
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18.04.2025 17:09 Ответить
Свинорус щось тут пише про "етнос" !
Такі, як ти, і знищують Україну, будуючи тут рашку-2!
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21.04.2025 12:52 Ответить
Обана, ещё один характерник вылез. Опять бурштыну намыл? Самограю хватнул? Или девок своих на ,с сыром пыроги, наменял и наминаеш? В каких траншеях среди котяхов плодитесь херои!? Тюри с Вятки привезти? Сербанёшь ложкой расписной, или смерековой будешь? Так срубали все ещё 10 лет назад. В Харьков на Барабашово свезли на доски разделочные продавать. А тут быстро догадались на паркет оптом брать.
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21.04.2025 18:46 Ответить
Потрібно щоб було як у Швейцарії.
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18.04.2025 14:44 Ответить
Закон про зброю - коли?
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18.04.2025 14:45 Ответить
Ніколи. Влада боїться народу. Тому стільки поліцейських.
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18.04.2025 14:48 Ответить
А шо тільки щас надумалось )))
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18.04.2025 14:45 Ответить
взагалі, не зрозумів!
це, для жінок, дітей, стариків та дядьків молодше 25 та старше 60?
що, це, за чергова профанація?
які, в сраку, центри підготовки громадян до нацспротиву?
скільки млрд, вже виділив шмигаль?
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18.04.2025 14:48 Ответить
ты веришь что в эти дебильные центры пойдут люди? чтоб лопату получить?
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18.04.2025 15:48 Ответить
Чергове місце для ухилянтів та кормушка для тих, хто ще не при кориті.
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19.04.2025 06:27 Ответить
І ані слова про права, обов'язки і джерела фінансування цих "центрів". Знов протизаконна зелена афера для деребану бюджету.
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18.04.2025 14:51 Ответить
А мені за то заплатять? Як ні то наХ воно мені. Де в автомата приклад знаю
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18.04.2025 14:51 Ответить
А еще открыть "Центр потужності" и "Центр незламності"
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18.04.2025 14:58 Ответить
И кого они там учить собрались? Женщин и стариков? Других уже не осталось. Патужна что тут сказать...
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18.04.2025 15:05 Ответить
Зброю видавати будуть??? В центрах....
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18.04.2025 15:06 Ответить
в центрах охочих!
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18.04.2025 15:36 Ответить
з запізненням може в 5, ну точно в 3 роки....
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18.04.2025 15:08 Ответить
Туалети незламності вже не в тренді?
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18.04.2025 15:09 Ответить
Знову розбазарювання грошей на непотрібне.
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18.04.2025 15:13 Ответить
выдадут по лопате
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18.04.2025 15:46 Ответить
Чергове розкрадання бюджетих коштів. Очевидно, що мало хто туди піде, щоб одразу не загребли штурмувати посадку. А от грошей на це виділять стільки, наче там ще три армії готують.
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18.04.2025 16:35 Ответить
Реанімація ТРо?
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18.04.2025 16:47 Ответить
Якби з 2020 року не вели таємні перемовини з росіянами, про входження в СССР-2, в 22-му не розказували "про шашликі", а готувались до відсічі , то не втратили б території, і людей.
А тепер, коли "припікає", розчехлились!
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21.04.2025 03:39 Ответить
 
 