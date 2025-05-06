В ВСУ не хватает доверия между некоторыми звеньями. Это приводит к недостаточной синхронизации, - генерал США Маккирнан

В ВСУ мало доверия между штабами тактического и оперативного уровней и межвидовыми формированиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.ua заявил четырехзвездочный американский генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Афганистане Дэвид Маккирнан.

"В армии США мы стараемся придерживаться определенных принципов лидерства, известных как "Командование миссии" (Mission Command), в каждой операции. Принцип, который я считаю самым важным для успешного выполнения миссии, - это взаимное доверие.

По моему мнению, доверие есть на тактическом уровне, но его значительно меньше между штабами тактического и оперативного уровней. Это также касается межвидовых формирований, что приводит к недостаточной синхронизации действий между армейскими подразделениями, морской пехотой, десантно-штурмовыми войсками, подразделениями БпЛА и Воздушными силами", - отметил американский генерал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сокращение срока подготовки и снижение уровня физических нагрузок: для бывшей категории "ограниченно годных" обновлены БОВП