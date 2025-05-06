Генерал США Маккирнан назвал положительным решением создание корпусной системы в ВСУ: Но это еще не все, что нужно изменить украинской армии

В ВСУ должно быть более четкое разграничение линий командования, ответственности и подотчетности между "структурами генерирования сил" и "операционными силами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время интервью ZN.UA сообщил четырехзвездочный американский генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Афганистане Дэвид Маккирнан.

"Структуры генерирования сил" - это Генштаб и командование видов войск. Их задача - рекрутинг, обучение и обеспечение боеспособных подразделений для штабов, непосредственно управляющих боевыми действиями. А "операционные силы" - это как раз штабы формируемых корпусов и подразделения низшего тактического уровня, те структуры, которые интегрируют обученные и боеспособные подразделения в свои зоны ответственности.

"Четкое разграничение ответственности за обеспечение войсками и их применение также уменьшит проблему чрезмерного количества командований и штабов, которые отдают оперативные приказы и указания, что часто приводит к путанице и несогласованности во время операций", - пояснил Маккирнан.

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Он также добавил, что при условии надлежащего ресурсного обеспечения новых армейских корпусов и оптимального определения их сферы контроля такое нововведение будет служить эффективному управлению и командованию на оперативном уровне.

"Хотя реорганизация командных структур во время активных боевых действий является сложной задачей, сейчас, возможно, лучшее время для этого. Война становится катализатором для оптимизации четкой вертикали командования и управления. Постепенное целенаправленное создание штабов корпусов и обеспечение их эффективной структуры будет способствовать повышению согласованности операций", - добавил американский генерал.

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