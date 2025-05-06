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Новости Корпусная система в ВСУ
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Генерал США Маккирнан назвал положительным решением создание корпусной системы в ВСУ: Но это еще не все, что нужно изменить украинской армии

Что нужно изменить в ВСУ

В ВСУ должно быть более четкое разграничение линий командования, ответственности и подотчетности между "структурами генерирования сил" и "операционными силами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время интервью ZN.UA сообщил четырехзвездочный американский генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Афганистане Дэвид Маккирнан.

"Структуры генерирования сил" - это Генштаб и командование видов войск. Их задача - рекрутинг, обучение и обеспечение боеспособных подразделений для штабов, непосредственно управляющих боевыми действиями. А "операционные силы" - это как раз штабы формируемых корпусов и подразделения низшего тактического уровня, те структуры, которые интегрируют обученные и боеспособные подразделения в свои зоны ответственности.

"Четкое разграничение ответственности за обеспечение войсками и их применение также уменьшит проблему чрезмерного количества командований и штабов, которые отдают оперативные приказы и указания, что часто приводит к путанице и несогласованности во время операций", - пояснил Маккирнан.

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Он также добавил, что при условии надлежащего ресурсного обеспечения новых армейских корпусов и оптимального определения их сферы контроля такое нововведение будет служить эффективному управлению и командованию на оперативном уровне.

"Хотя реорганизация командных структур во время активных боевых действий является сложной задачей, сейчас, возможно, лучшее время для этого. Война становится катализатором для оптимизации четкой вертикали командования и управления. Постепенное целенаправленное создание штабов корпусов и обеспечение их эффективной структуры будет способствовать повышению согласованности операций", - добавил американский генерал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВСУ не хватает доверия между некоторыми звеньями. Это приводит к недостаточной синхронизации, - генерал США Маккирнан

Автор: 

США (26844) ВСУ (6618)


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Топ комментарии
+8
"....колишній командувач військ США в Афганістані ..." - там "кинули" всіх на призволяще, а тепер і сюди ніс свій зашмарканий суне....
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06.05.2025 12:31
+6
Колишній командувач військ в Афганістані?!?! Це той ще радник. Хоч би сором мав.
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06.05.2025 12:44
+4
армія сша біжить звідси, де їй чинять супротив.
нічого не допомагає.
ні купа бабла.
ні купа військової техніки.
все кидають, та тікають не озираючись.
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06.05.2025 12:39
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"....колишній командувач військ США в Афганістані ..." - там "кинули" всіх на призволяще, а тепер і сюди ніс свій зашмарканий суне....
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06.05.2025 12:31 Ответить
армія сша біжить звідси, де їй чинять супротив.
нічого не допомагає.
ні купа бабла.
ні купа військової техніки.
все кидають, та тікають не озираючись.
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06.05.2025 12:39 Ответить
і цей генералішка, буде давати свої нікчемні поради армії, яка протистоїть "другій" армії світу, котру сам генерал сцикував всю свою чотиризіркову кар'єру?
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06.05.2025 12:34 Ответить
Необгрунтований апломб та дешеві понти. Знайомтеся -армія США.
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06.05.2025 12:50 Ответить
Колишній командувач військ в Афганістані?!?! Це той ще радник. Хоч би сором мав.
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06.05.2025 12:44 Ответить
Мені смішно, коли генерал без досвіду буде розповідати що робити наймогутнішій армії в світі
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06.05.2025 12:46 Ответить
Українській армії недостатньо чіткості - Маккірнан - не генерал а всювидяще око
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06.05.2025 12:53 Ответить
Іди трампу , союзнику *****, розказуй , що з вашою армією не так, тільки тікати і вмієте. В'єтнам, Афганістан, Сирія.
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06.05.2025 12:57 Ответить
У вас над білим домом вже вісить кацапській обісцяний аквафреш.
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06.05.2025 12:59 Ответить
Маккірнанг вчитель, радник, чуть не святий у себе в США.
Пропоную створити сайт: з дитаторами, вищими чиновниками, іх висловнювами і постами.
95 буде в резиноій опі.
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06.05.2025 13:06 Ответить
Змінити "мясніка" проСирського та його оголтєвшую братію в лампасах...
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06.05.2025 13:21 Ответить
Я в цьому не розуміюсь, але що може змінитись від перестановки одного і того ж.
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06.05.2025 13:24 Ответить
Божечки, ну звідки ви знаєте що саме в цій війні потрібно змінити і що змінити в українському війську. Ви в таких війнах участі не приймали. І навіть з В'єтнаму втекли від солдатів в капцях. Стільки радників які навіть не розуміють з ким ми воюємо, чим воюємо та навіщо ми це робимо.
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06.05.2025 13:37 Ответить
на четвертому році війни вже американці в нас вчаться воювати а не ми в них. Краще зброю давайте, а не викручуйте нам руки та повчайте. В той час, коли ви сиділи та спостелігали на початку вторгнення за подіями, українська армія сцяним ганчір'ям та майже голіруч виганяла зі свого дому лапотних головорізів!
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06.05.2025 13:41 Ответить
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06.05.2025 13:52 Ответить
Это кто нас учить будет? Те кто просрал Вьетнам, Афганистан и Корею?
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06.05.2025 14:00 Ответить
 
 