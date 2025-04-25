В ВСУ создали 8 корпус Десантно-штурмовых войск
В состав 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ вошли шесть боевых бригад, воевавших еще во время АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице нового соединения.
"В борьбу с российскими оккупантами вступает 8 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, новый орган военного управления Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно обеспечивать всем необходимым.
Ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, которые знают, что такое война нового типа с жесточайшим врагом.
Так, в 8 корпус Десантно-штурмовых войск вошли:
- 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины;
- 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины;
- 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ;
- 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;
- 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ;
- 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск;
- подразделения боевого и логистического обеспечения.
Командиром корпуса стал Герой Украины, полковник Дмитрий Волошин, который с 2024 года возглавлял 82 десантно-штурмовую Буковинскую бригаду.
"Четкое планирование и координация, крепкий кулак и концентрация на направлении - те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ!" - подчеркнул он.
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