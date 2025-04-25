У ЗСУ створили 8 корпус Десантно-штурмових військ

До складу 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ увійшли шість бойових бригад, що воювали ще під час АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці нового з’єднання.

"У боротьбу з російськими окупантами вступає 8 корпус Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, новий орган військового управління Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що створення корпусу дасть змогу ефективно управляти підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом і оперативно забезпечувати всім необхідним.

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Ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом.

Так, до 8 корпусу Десантно-штурмових військ увійшли:

46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України;

71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України;

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ;

82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;

95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ;

148 окрема артилерійська Житомирська бригада Десантно-штурмових військ;

підрозділи бойового та логістичного забезпечення.

Командиром корпусу став Герой України, полковник Дмитро Волошин, який з 2024 року очолював 82 десантно-штурмову Буковинську бригаду.

"Чітке планування й координація, міцний кулак і концентрація на напрямку – ті принципи, за якими воюватиме 8 корпус ДШВ!" - наголосив він.

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