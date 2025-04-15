Командири "Азову" Прокопенко та "Хартії" Оболєнський очолили два новостворені корпуси Нацгвардії
Командири "Азову" та "Хартії" очолили два новостворені корпуси Національної гвардії України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Як зазначається, йдеться про командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковника Дениса Прокопенка (Редіс) та командира 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковника Ігоря Оболєнського (Корнет).
"Національна гвардія створила два корпуси, це частина загальної реформи, у рамках якої Збройні сили України переходять від тимчасових органів управління військами - оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп до корпусної системи", - зазначив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.
За його словами, для більш ефективного виконання задач необхідно, щоб командир корпусу був безпосереднім керівником для своїх підрозділів, знав командирів бригад, а вони його. Знав і розумів стан справ і специфіку своїх підрозділів, наявних сил і засобів.
"Тобто, аби командир корпусу за рахунок своїх підрозділів, що є у нього в підпорядкуванні, діяв на передовій "єдиним фронтом". Нероздільним. Це часто було однією із проблем та основних викликів в питання налагодження взаємодії. Бо коли одна бригада в одному місці, друга – в іншому, дуже важко здійснювати управління", - зазначив командувач.
"Наші бригади мають значний досвід, командири досвідчені і користуються авторитетом не тільки в Нацгвардії, а й у Збройних силах", - наголосив він.
За словами Півненка, корпусна система дозволить значно покращити комунікацію між військовими та зробити армію більш ефективною. Реформа враховує досвід війни з РФ, зокрема необхідність швидкого маневрування, стійкості до ударів противника та здатності утримувати великі території, проводити контрударні дії. Корпусна структура має підвищити гнучкість і стійкість військ та підрозділів НГУ зокрема, які залучені до виконання завдань на фронті.
"Це сприятиме ефективнішій координації оборонних і наступальних дій. Крім того, інформація про планування операцій буде більше обмежена - знатимуть лише ті, хто відповідатиме за планування, відповідно менша ймовірність витоку таких відомостей. Сама ж корпусна структура вже частково тестувалася в зонах бойових дій, зокрема на Донбасі, де укрупнені угруповання показали кращу координацію порівняно з роздрібненими групами", - пояснив він.
Півненко зазначив, що рішення про створення корпусів у Нацгвардії підтримав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, а також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, з якими було погоджено всі процеси.
"Процеси тривають. Всі штати погоджені, всі розподіли зроблені. Армійські корпуси матимуть власні штаби, розвідувальні, артилерійські та логістичні підрозділи, що підвищить їхню самостійність у виконанні бойових завдань без необхідності постійного залучення вищого командування на таких етапах. Корпусна структура розподіляє навантаження між командуваннями різних рівнів", - додав він, зазначивши, що, зважаючи на активні бойові дії, реформування не може відбуватися швидко.
"Корпуси передбачають об’єднання кількох бригад НГУ та допоміжних підрозділів під єдиним командуванням. Це дозволяє ефективніше координувати дії на великих ділянках фронту, оптимізувати логістику та управління ресурсами", - резюмував Півненко.
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Чому , в нас , все завжди так ...?
Корпусна система потрібна лише в армії , тобто - в ЗСУ , бо основний тягар війни на ній , а решта - нацгвардія , поліція , СБУ і т.д - лише допоміжні структури !
Начальник МВС , звісно , великий стратег ...
Наскільки я зрозумів, тому і вводиться корпусна система - все тепер до та від одного начальника/штаба, а не до/від 3-5.
Одне я знаю точно: розгортання батальйонів УБАК до полків/бригад - гарантовано кошерно (не розгорнути "птахів Мадяра" чи "Немезіс" до бригад/полків - це був би просто злочин).
Розгортання конкретних бригад (з стійким костяком ефективних командирів) до корпусів - гарантовано кошерно.
А як воно буде (добре чи пагано) - хєр зна. Вірогідно, "в середньому" - деякий час буде "не дуже", бо в корпуси об'єднуватимуть і "котів з собаками", а отже від нинішнього кавардака з ОТУ воно не дуже буде відрізнятись.
Командир корпуса і НШ корпуса - посада генералів з освітою академії генштабу і великим бойовим досвідом ... В структурі МВС такі знайдуться ?
Валика-ти до біса з ідіотськими своїми питаннями.
Ефективна армія повинна бути максимально централізованою .
Якщо ті ж самі НГУ , сидять в окопах поруч з бригадами ЗСУ , виконують ті ж самі завдання , але кер-во НГУ - своє , МВС ...
Тобто - є безліч структур , які знаходяться поруч на фронті , але в кожного своє начальство , тобто - зайві штаби , міністерства , управління і т.д ...
"Корнет" Оболенский, налейте вина!.
Но у нас вообще не принято анализировать офицеров исходя из их прошлого опыта. Короче, у нас такой вот бардак даже в базовых вещах.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96 Окупаційні війська РФ на Донбасі
Potius sero quam nunquam