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Новини Корпусна система в ЗСУ
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Командири "Азову" Прокопенко та "Хартії" Оболєнський очолили два новостворені корпуси Нацгвардії

Корпуси в Нацгвардії

Командири "Азову" та "Хартії" очолили два новостворені корпуси Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, йдеться про командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковника Дениса Прокопенка (Редіс) та командира 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковника Ігоря Оболєнського (Корнет).

"Національна гвардія створила два корпуси, це частина загальної реформи, у рамках якої Збройні сили України переходять від тимчасових органів управління військами - оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп до корпусної системи", - зазначив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

За його словами, для більш ефективного виконання задач необхідно, щоб командир корпусу був безпосереднім керівником для своїх підрозділів, знав командирів бригад, а вони його. Знав і розумів стан справ і специфіку своїх підрозділів, наявних сил і засобів.

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"Тобто, аби командир корпусу за рахунок своїх підрозділів, що є у нього в підпорядкуванні, діяв на передовій "єдиним фронтом". Нероздільним. Це часто було однією із проблем та основних викликів в питання налагодження взаємодії. Бо коли одна бригада в одному місці, друга – в іншому, дуже важко здійснювати управління", - зазначив командувач.

"Наші бригади мають значний досвід, командири досвідчені і користуються авторитетом не тільки в Нацгвардії, а й у Збройних силах", - наголосив він.

За словами Півненка, корпусна система дозволить значно покращити комунікацію між військовими та зробити армію більш ефективною. Реформа враховує досвід війни з РФ, зокрема необхідність швидкого маневрування, стійкості до ударів противника та здатності утримувати великі території, проводити контрударні дії. Корпусна структура має підвищити гнучкість і стійкість військ та підрозділів НГУ зокрема, які залучені до виконання завдань на фронті.

"Це сприятиме ефективнішій координації оборонних і наступальних дій. Крім того, інформація про планування операцій буде більше обмежена - знатимуть лише ті, хто відповідатиме за планування, відповідно менша ймовірність витоку таких відомостей. Сама ж корпусна структура вже частково тестувалася в зонах бойових дій, зокрема на Донбасі, де укрупнені угруповання показали кращу координацію порівняно з роздрібненими групами", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ потрібно забезпечити максимальне залучення особового складу нових корпусів до заходів підготовки, - Гнатов

Півненко зазначив, що рішення про створення корпусів у Нацгвардії підтримав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, а також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, з якими було погоджено всі процеси.

"Процеси тривають. Всі штати погоджені, всі розподіли зроблені. Армійські корпуси матимуть власні штаби, розвідувальні, артилерійські та логістичні підрозділи, що підвищить їхню самостійність у виконанні бойових завдань без необхідності постійного залучення вищого командування на таких етапах. Корпусна структура розподіляє навантаження між командуваннями різних рівнів", - додав він, зазначивши, що, зважаючи на активні бойові дії, реформування не може відбуватися швидко.

"Корпуси передбачають об’єднання кількох бригад НГУ та допоміжних підрозділів під єдиним командуванням. Це дозволяє ефективніше координувати дії на великих ділянках фронту, оптимізувати логістику та управління ресурсами", - резюмував Півненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В політику йти не збираюсь - залишусь у військовому секторі, - Кротевич про відхід з "Азову"

Автор: 

Азов (777) Півненко Олександр (24) Прокопенко Денис (8) бригада НГУ Хартія (5)


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Топ коментарі
+14
Я хотів би,щоб тупе,небрите,чотириразовий ухилянт не лізло у справи військових
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15.04.2025 14:05
+10
Чомусь затерли ваш попередній коментар де ви написали що він здав своїх підлеглих в полон.Не підтримав прорив морпіхів ,і він захлинувся , за то згодом повів своїх підлеглих в полон , звідки їх до цих пір і не вивів.
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15.04.2025 14:34
+9
Якщо АЗОВ, то допомыжна структура, то ти ніфіга не тямиш. Нарешті у нас буде не одна Бригада, а три Корпуси під командуванням спеців, які зможуть тримати велику ділянку фронту і працювати, к єдиний організм
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15.04.2025 13:54
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Нафіга в нацгвардії корпуси ?!
Чому , в нас , все завжди так ...?
Корпусна система потрібна лише в армії , тобто - в ЗСУ , бо основний тягар війни на ній , а решта - нацгвардія , поліція , СБУ і т.д - лише допоміжні структури !
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15.04.2025 13:37 Відповісти
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15.04.2025 13:42 Відповісти
Якщо АЗОВ, то допомыжна структура, то ти ніфіга не тямиш. Нарешті у нас буде не одна Бригада, а три Корпуси під командуванням спеців, які зможуть тримати велику ділянку фронту і працювати, к єдиний організм
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15.04.2025 13:54 Відповісти
І керувати буде ними верховний головнокомандувач.Просто чудово,оплески.Єдиний організм
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15.04.2025 13:56 Відповісти
а ти Хутіна хотів чи шо, щоб Хутін керував Україною?
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15.04.2025 14:03 Відповісти
Я хотів би,щоб тупе,небрите,чотириразовий ухилянт не лізло у справи військових
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15.04.2025 14:05 Відповісти
так він же верховний тойсамий )))
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15.04.2025 15:21 Відповісти
как долго азовцы браковаными миннами навоюют ? зеленому дали приказ уничтожить армию и сдать Украину, воно за 6 лет все в говно превратило, и потужни видосики пишет для лхов.
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15.04.2025 19:24 Відповісти
Керувати особисто ... чи через міністра внутрішніх справ , якому НГ підпорядковується ?
Начальник МВС , звісно , великий стратег ...
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15.04.2025 14:04 Відповісти
Під час війни всі бригади НГУ, які тримають фронт - підпорядковуються не очільнику МВС, а керівникам ОТУ і, відповідно, ГШ ЗСУ. Інша справа, що по одним питанням - ОТУ, по іншим питанням (забезпечення, наприклад, причому різних типів - до різних "начальників") - не ОТУ, а по третім питанням - взагалі хєр зна кому (наприклад - по питанням РЕБ).

Наскільки я зрозумів, тому і вводиться корпусна система - все тепер до та від одного начальника/штаба, а не до/від 3-5.

Одне я знаю точно: розгортання батальйонів УБАК до полків/бригад - гарантовано кошерно (не розгорнути "птахів Мадяра" чи "Немезіс" до бригад/полків - це був би просто злочин).
Розгортання конкретних бригад (з стійким костяком ефективних командирів) до корпусів - гарантовано кошерно.

А як воно буде (добре чи пагано) - хєр зна. Вірогідно, "в середньому" - деякий час буде "не дуже", бо в корпуси об'єднуватимуть і "котів з собаками", а отже від нинішнього кавардака з ОТУ воно не дуже буде відрізнятись.
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15.04.2025 20:01 Відповісти
Починати треба з того - а хто буде керувати корпусами НГУ ...?
Командир корпуса і НШ корпуса - посада генералів з освітою академії генштабу і великим бойовим досвідом ... В структурі МВС такі знайдуться ?
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15.04.2025 21:17 Відповісти
Та зрозуміла твоя провокаторська тактика - ти задаєш питання на очевидні теми, сподіваючись, що лопух замість очевидної відповіді "корпусами керує виключно ГШ ЗСУ" вигадає зручну тобі, провокаторчику, відповідь типу "світовий сіонизм", "біле братство" та "єрмак з лівою п'яткою судді вовка".

Валика-ти до біса з ідіотськими своїми питаннями.
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16.04.2025 10:46 Відповісти
ну не нацгварідія так точно)))
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15.04.2025 13:56 Відповісти
Я взагалі не розумію як в нацгвардії можуть бути штурмовики чи ще хтось. Всі сили оборони це сплошний ідіотизм, "разброд і шатаніє". Кожен дроче як хоче. Може є якийсь задум, тіпа шоби ворог не здогадався, але це не армія а якесь стадо. Всякі придані підрозділи, якісь збірні солянки, тасують як хочуть. Як цим стадом управляють - хрен поймеш.
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15.04.2025 14:46 Відповісти
В тім то і річ !
Ефективна армія повинна бути максимально централізованою .
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15.04.2025 14:51 Відповісти
Та я не про централізацію кажу а про то шо... Ну от наприклад тіпа стрілецький батаільйон танкової бригади. Ну от шо це? Якщо це танкова то вона танкова. Якщо стрілецька то стрілецька. Якщо розвідка, то розвідка. Нацгвардія по задуму призначена для зачистки територій. Тобто проходять штурмовіки, закріплюється піхота, а потім якщо війска далі пішли, то заходить вже нацгвардія. Тобто теоретично штурмоіки нацгвардіі не потрібні, хіба що групи захоплення якогось будинка чи завода. Але ніт, у нас нацгвардійці штурмують посадки на передньому краї. Замість штурмовиків. Звяйківці їздяють з кулеметами за шахедами. Рота охорони "охороняє" окопи на нулі. І все такоє прочєє. Хто всім цим керує? Та такі ж "мастєра на всі руки". Сьогодні ти полковнік ППП-шнік, а завтра командуєш батальйоном ССО. А післязавтра - кабербезпековець. Всім похрєну на знання, вміння і т.д. І особови склад відповідно такий самий. Ото лише кілька розпіарених підроздіолів де все більш менш нормально і спеціалізовано. А решта - де не дивлюсь - повна хєротєнь. Сьогодні артилерист, завтра дронщик, післязавтра посадку штурмуєш. Майстри на всі руки, *****.
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15.04.2025 17:41 Відповісти
І я ж про це
Якщо ті ж самі НГУ , сидять в окопах поруч з бригадами ЗСУ , виконують ті ж самі завдання , але кер-во НГУ - своє , МВС ...
Тобто - є безліч структур , які знаходяться поруч на фронті , але в кожного своє начальство , тобто - зайві штаби , міністерства , управління і т.д ...
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15.04.2025 18:00 Відповісти
специально сделали, что бы добить, они не зают как добить армию, вот делають всяку дичь, так само как перевести ппо в пехоту, всех в пехоту. бо тупый сысркий только может, что всех перемалывать в пехоте под кабами.
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15.04.2025 19:27 Відповісти
Свідомо чи ні, але так. Армії кабзда.
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15.04.2025 21:24 Відповісти
Не падайте духом, "Редис" Прокопенко,
"Корнет" Оболенский, налейте вина!.
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15.04.2025 15:44 Відповісти
ти ж недоумок кончений
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15.04.2025 17:49 Відповісти
Добре, що Прокопенко не підпорядковується Білецькому.
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15.04.2025 13:55 Відповісти
Прокопенко герой України і азов уцілому. Те що він зробив - це чудо. Яу у поляків було чудл на Віслі. Він держав орду у Маріуполі поки наші формували оборону навкола Донбаса і Запоріжжя
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15.04.2025 13:58 Відповісти
Потом уже при защите он не смог наладить оборону, что и привело к падению Мариуполя. Нет то что его задача в целом была простой и легкой, но он не показал себя хорошо.
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15.04.2025 14:06 Відповісти
Чомусь затерли ваш попередній коментар де ви написали що він здав своїх підлеглих в полон.Не підтримав прорив морпіхів ,і він захлинувся , за то згодом повів своїх підлеглих в полон , звідки їх до цих пір і не вивів.
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15.04.2025 14:34 Відповісти
Я не про то. А про то что ему предлагали отвести свою часть из Мариуполя, но он отказался. Это как бы известный факт, а не обвинение его в чем-то. У нас принято раздувать из медийных личностей образцы. Но медийность и компетентность это разные вещи.
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15.04.2025 14:40 Відповісти
Підтримую , жодних звинувачень , просто факт , ну і характеристика.Просто незрозуміло навіщо видаляють те що і так всі знають, кого надіються одурманити.
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15.04.2025 15:15 Відповісти
потому что готовят себе шетерок, которые будут их облизывать, при режите зеленского, никто в армию не идет, поэтому и тцк было сделано, зелька враг. а прокопенко знает, что щелька и его шобло сдало Мариуполь ? или когда он готовил шашлыки, или деньги ворует с армии, продавал гум помощь. и еще куча дел, за которые весеть должен или електростул плачет.
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15.04.2025 19:32 Відповісти
я слышал, что верхушке азова дали квартиры, только не помню где.
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15.04.2025 19:55 Відповісти
Я вполне могу оценить совершенные ошибки в управлении. Кроме того и не самый последний фактор - психологический. Эта вся история с Мариуполем должна влиять на Прокопенко и его умение управлять в дальнейшем. И психологи должны были его активно тестировать как это на него повлияло.
Но у нас вообще не принято анализировать офицеров исходя из их прошлого опыта. Короче, у нас такой вот бардак даже в базовых вещах.
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15.04.2025 14:42 Відповісти
Что- то мне подсказывает, что НГУ готують для совсем других целей, а именно к подготовке к выборной компании, хочу дуже помилитись....
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15.04.2025 14:58 Відповісти
Останній оплот Зеленського! Не забуваємо, що саме Азов привів зрадника до влади!
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15.04.2025 15:33 Відповісти
не потрібно підмінювати поняття, а тим паче, порівнювати усіх із рожевою свинкою Білецьким.
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15.04.2025 18:03 Відповісти
Хто в курсі справи, це не ті азовці, під керівництвом Редіса і Прокопенко всю вибочу компанію, яка привела до влади квартальних клоунів, охвістя партії ЗЕка і ФСБшну агентуру, сотню тітуханів які, хвостиком волочилися за Порохом на передвиборчих мітингах творили непотріб, закидаючи рожевими свинками( кілька вагонів!!!) яких були привезені із мокшанських ібіней. Хто керував і хто фінансував весь цей непотріб тітуханів манкуртів дегенератів?
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15.04.2025 21:47 Відповісти
Секта Авакяна разом із схемами Пінчука і гвардєйцамі Клюєва-Сівковича.
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16.04.2025 08:20 Відповісти
Нацгвардія = ті ж менти. Це сторожові пси режиму, на наступних виборах (перевиборах) і якщо у народу урветься терпець. Сикло - зеленський будує корпуси від народу.
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15.04.2025 16:20 Відповісти
"Корпуси були сформовані зусиллями росії наприкінці 2014 - на початку 2015 року на основі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) регулярних російських військ вторгнення і збройних колабораціоністських формувань так званої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96_(2014) армії новоросії."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96 Окупаційні війська РФ на Донбасі

Potius sero quam nunquam
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15.04.2025 16:23 Відповісти
Дуже добра новина, бо Нацгвардія у будь-яких випадках захищає президента Зеленського. А по тилам в останній час розплодилось дуже багато СЗЧешників, мародерів, ухилянтів та іншой наволі.
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15.04.2025 23:00 Відповісти
Храни Вас Бог!!!!!!!!!!!!!!! Низький уклін Вам і вашим рідним!!!!
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16.04.2025 05:57 Відповісти
Все йде до кращого, поле для *стратегів* на кшалт того рузького генерала Просирського сотоваріщі звужується.
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16.04.2025 08:30 Відповісти
 
 