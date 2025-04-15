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Новини Корпусна система в ЗСУ
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Армійські корпуси укомплектовують військовослужбовцями з реальним бойовим досвідом, - Гнатов

Андрій Гнатов

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Андрій Гнатов зустрівся зі слухачами курсу підготовки керівного складу армійських корпусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Говорячи про реорганізацію системи управління Збройних Сил України в умовах збройної агресії Російської федерації проти України, начальник Генштабу наголосив, що армійський корпус розглядається як основна складова для проведення операцій.

"Наразі планово триває процес укомплектування армійських корпусів військовослужбовцями з реальним бойовим досвідом. Організаційно-штатну структуру підсилюємо досвідченими бойовими командирами. Щоб перемагати, потрібно відповідати вимогам часу та ситуації на полі бою. Ми робимо для цього все необхідне", - наголосив Гнатов.

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Під час курсової підготовки напрацьовано пропозиції щодо узагальнення та впровадження бойового досвіду, підготовки доктринальних документів, а також автоматизації низки процесів у Збройних Силах України, зокрема постачання озброєння, військової техніки, боєприпасів тощо.

Раніше Гнатов заявляв, що у ЗСУ потрібно забезпечити максимальне залучення особового складу нових корпусів до заходів підготовки.

Автор: 

Генштаб ЗС (6565) ЗСУ (7542) Гнатов Андрій (15)


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Топ коментарі
+6
Розказує красиво
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15.04.2025 09:44
+5
Чергове зелене брехло.
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15.04.2025 09:43
+3
Ні, правда, бо крім бідолаг, мобілізованих у 2022-2023, нікого майже нема.
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15.04.2025 10:44
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Чергове зелене брехло.
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15.04.2025 09:43 Відповісти
Розказує красиво
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15.04.2025 09:44 Відповісти
По два з досвідом на корпус, чи на всі три?
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15.04.2025 10:02 Відповісти
Інших, як з досвідом, беручи до уваги провал мобілізації 2024 р., майже нема. Проблема в тому, що переводять того, від кого хочуть спекатися.
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15.04.2025 10:49 Відповісти
А по факту на четвертому році війни люди в учебках їдять з обрізаних пластикових пляшок шматком хліба. А, тож "мобілізаційний ресурс".
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15.04.2025 10:06 Відповісти
Зато в бригадах стейки і червону рибу))
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15.04.2025 17:28 Відповісти
****** бот московський
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16.04.2025 12:04 Відповісти
Ні, правда, бо крім бідолаг, мобілізованих у 2022-2023, нікого майже нема.
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15.04.2025 10:44 Відповісти
Штаб корпусу - це бойове управління, переважно офіцери: майори, полковники - підполковники. Хтось знає в піхоті багато полковників з бойвим доствідом? 90% - штабні, без досвіду безпосередньої участі у бойових діях.
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15.04.2025 12:28 Відповісти
Тут мова не лише про штаб. А, до слова, зараз багато всякого догори спливає…
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15.04.2025 13:21 Відповісти
Вже смішно. Ранійш РУ керувало чотирма бригадами. Зараз РУ переменують в корпус, з тими ж бригадами. Змінеться тільки назва. І по словам цього " генія", там зразу все якісно змінеться.
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15.04.2025 10:49 Відповісти
Навіщо коментувати те в чому не розумієтесь, розказувати різницю стосовно корпусу , бригади та інших структур управління це нонсенс
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15.04.2025 18:31 Відповісти
За три роки війни, до совдепівських хенералів дійшло, як укомплектовувати корпуси
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15.04.2025 12:10 Відповісти
Те про що Ви написали це взагалі жах.
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15.04.2025 18:34 Відповісти
Так для інформації,в ЗСУ на службі не має ні одного як Ви говорите совдепівського генерала .
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15.04.2025 18:36 Відповісти
А "той російський генерал"?
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16.04.2025 10:51 Відповісти
Це повна брехня! Багато розмов про "еліту армії", армійські корпуси... Я особисто бачу, що з усіх бригад зсу, сюди зливають увесь "непотріб" (Алкаші, наріки, проблемні, порушники, непридатні та старі, після поранення і т.д.) Логістики, як і організації нема зовсім! Ставлення, як до рабів чи навіть гірше! А в управлінні окремих батальйонів сидять срані ПІДЖАКИ, які ніколи не були на військах та війні, амбіції в них через край і для реалізації їх, вони без вагань покладуть кого завгодно.
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15.04.2025 16:00 Відповісти
Про який бойовий досвід йде мова? В боях приймають участь командири взводів, інколи командири рот. Всі інші сидять в штабах в підвалах перед моніторами. Про який бойовий досвід йде мова? От я вже 4 роки з піхотою, маю бойовий досвід, вищу військову освіту, в 2016 був підполковником, а також стягнення в виді позбавлення військового звання яке бояться зняти...
Дякую генералам...
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16.04.2025 17:04 Відповісти
 
 