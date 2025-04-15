Армійські корпуси укомплектовують військовослужбовцями з реальним бойовим досвідом, - Гнатов
Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Андрій Гнатов зустрівся зі слухачами курсу підготовки керівного складу армійських корпусів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Говорячи про реорганізацію системи управління Збройних Сил України в умовах збройної агресії Російської федерації проти України, начальник Генштабу наголосив, що армійський корпус розглядається як основна складова для проведення операцій.
"Наразі планово триває процес укомплектування армійських корпусів військовослужбовцями з реальним бойовим досвідом. Організаційно-штатну структуру підсилюємо досвідченими бойовими командирами. Щоб перемагати, потрібно відповідати вимогам часу та ситуації на полі бою. Ми робимо для цього все необхідне", - наголосив Гнатов.
Під час курсової підготовки напрацьовано пропозиції щодо узагальнення та впровадження бойового досвіду, підготовки доктринальних документів, а також автоматизації низки процесів у Збройних Силах України, зокрема постачання озброєння, військової техніки, боєприпасів тощо.
Раніше Гнатов заявляв, що у ЗСУ потрібно забезпечити максимальне залучення особового складу нових корпусів до заходів підготовки.
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