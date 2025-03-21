У ЗСУ потрібно забезпечити максимальне залучення особового складу нових корпусів до заходів підготовки, - Гнатов
У Збройних Силах України тривають заходи щодо реорганізації військового управління та формування корпусної системи
Про це повідомили в Генштабі, інформує Цензор.НЕТ.
Під час робочої наради начальник Генерального штабу ЗС України генерал-майор Андрій Гнатов заслухав доповіді начальників штабів видів, окремих родів військ (сил), керівників органів військового управління та новопризначених командирів корпусів щодо реального стану справ з комплектування, підготовки та забезпечення управлінь корпусів і їхніх структурних підрозділів.
"Необхідно забезпечити максимальне залучення особового складу нових корпусів до заходів підготовки, з обов’язковим врахуванням досвіду ведення бойових дій в умовах сучасної війни. Також маємо провести належний моніторинг цієї підготовки", - зазначив начальник Генерального штабу.
У Генштабі додали, що на даний час продовжується робота щодо укомплектування організаційних ядер управлінь нових корпусів. Зокрема, відбуваються заходи індивідуальної та колективної підготовки, сплановано командно-штабні тренування.
Нагадаємо, 3 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів уже затверджено.
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кому він це зазначив? мені? сусіду юрі? бабі галі, що огірки продає?
треба як найшвидше закінчити війну капітуляцією кацапії, - зазначив я!
Что именно он хотел сказать? что подготовка не проводится, пока он не сказал ее проводить? Есть перевод на человеческий?