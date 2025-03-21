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Новини Корпусна система в ЗСУ
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У ЗСУ потрібно забезпечити максимальне залучення особового складу нових корпусів до заходів підготовки, - Гнатов

Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов

У Збройних Силах України тривають заходи щодо реорганізації військового управління та формування корпусної системи

Про це повідомили в Генштабі, інформує Цензор.НЕТ.

Під час робочої наради начальник Генерального штабу ЗС України генерал-майор Андрій Гнатов заслухав доповіді начальників штабів видів, окремих родів військ (сил), керівників органів військового управління та новопризначених командирів корпусів щодо реального стану справ з комплектування, підготовки та забезпечення управлінь корпусів і їхніх структурних підрозділів.

"Необхідно забезпечити максимальне залучення особового складу нових корпусів до заходів підготовки, з обов’язковим врахуванням досвіду ведення бойових дій в умовах сучасної війни. Також маємо провести належний моніторинг цієї підготовки", - зазначив начальник Генерального штабу.

У Генштабі додали, що на даний час продовжується робота щодо укомплектування організаційних ядер управлінь нових корпусів. Зокрема, відбуваються заходи індивідуальної та колективної підготовки, сплановано командно-штабні тренування.

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Нагадаємо, 3 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів уже затверджено.

Автор: 

Генштаб ЗС (6480) ЗСУ (7492) Гнатов Андрій (14)


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Топ коментарі
+6
болтовня!!! мусора чому не на фронті??!!
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21.03.2025 21:33
+5
і цей позеленів....
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21.03.2025 21:29
+5
зазначив начальник Генерального штабу.

кому він це зазначив? мені? сусіду юрі? бабі галі, що огірки продає?

треба як найшвидше закінчити війну капітуляцією кацапії, - зазначив я!
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21.03.2025 21:34
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і цей позеленів....
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21.03.2025 21:29 Відповісти
експерднув? задвоооолений собою
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21.03.2025 21:34 Відповісти
ні. маю право. і достатню освіту і досвід.
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21.03.2025 21:36 Відповісти
а ти шо зробив?
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21.03.2025 22:58 Відповісти
болтовня!!! мусора чому не на фронті??!!
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21.03.2025 21:33 Відповісти
А нацгвардія чому не там? Держохорона? ДУС? Суддям з прокурорами теж треба..
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21.03.2025 21:41 Відповісти
зазначив начальник Генерального штабу.

кому він це зазначив? мені? сусіду юрі? бабі галі, що огірки продає?

треба як найшвидше закінчити війну капітуляцією кацапії, - зазначив я!
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21.03.2025 21:34 Відповісти
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21.03.2025 21:44 Відповісти
основний напрям : підготувати нові корпуси нацгвардії для відстрілу " майданівців" вогнепальною зброєю, а також зняти з "передка" усі дрони і кинути їх на відстріл протестувальників.
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21.03.2025 21:46 Відповісти
Необхідно забезпечити максимальне залучення особового складу нових корпусів до заходів підготовки, з обов'язковим врахуванням досвіду ведення бойових дій в умовах ******** війни. Також маємо провести належний моніторинг цієї підготовки", - зазначив начальник Генерального штабу. Джерело: https://censor.net/ua/n3542562

Что именно он хотел сказать? что подготовка не проводится, пока он не сказал ее проводить? Есть перевод на человеческий?
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21.03.2025 21:53 Відповісти
Тож роби, хто тобі заважає...
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22.03.2025 04:41 Відповісти
 
 