Затверджений план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів уже затверджено.

Як інформцє Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського і по фронту, – і особлива увага – Покровському напрямку, – і по операції в Курській області. Всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко, я вдячний. Щоб в цьому році були успішними в перемовинах, українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських окупантів. Я хочу відзначити за підсумками цих днів і тижнів воїнів 225-го і 425-го штурмових полків. Дякую вам, хлопці!

Також Головком доповів щодо модернізації нашої армії – уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені", - анонсував президент.

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