Затверджений план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів уже затверджено.
Як інформцє Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у відеозверненні.
"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського і по фронту, – і особлива увага – Покровському напрямку, – і по операції в Курській області. Всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко, я вдячний. Щоб в цьому році були успішними в перемовинах, українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських окупантів. Я хочу відзначити за підсумками цих днів і тижнів воїнів 225-го і 425-го штурмових полків. Дякую вам, хлопці!
Також Головком доповів щодо модернізації нашої армії – уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені", - анонсував президент.
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Але я не впевнений, що це не буде просто ще додатковий шар штабів, працевлаштування для генералів,
плодіння ще розпоряджень-папірців.
Особливість управління полягає в тому, що відповідальність делегується зверху вниз, і ніяк інакше вона делегуватися не може. Якщо зверху немає розуміння щодо сфери власної відповідальності і нижче це розуміння з'явитися не може. Є виключення з правил це поява Героя, який змушений взяти відповідальність на себе свою і того керівника, який над ним. Але доля таких Героїв зазвичай трагічна і саме тому такі чудеса трапляються дуже рідко.
Створення дивізій і корпусів нічого суттєво не змінить, бо Героїв типу Данко. Прометея поки немає і вірогідність їх появи практично нульова. Розуміння відповідальності зверху вниз делегувати нікому. Двіжуха буде, але в кращому випадку це буде біг на місці.
На створення корпусів ВОНО ЗСУ переводить ... Та хоч на легіони та фалангі переводи - як не буде західних ( особливо американських ) грошей та зброї , то хоч би лопат Кулеби цим корпусам вистачило .
У НЬОГО все тільки про продовження війни ... а де ж про "справедливий мир" ?
На мою суб'єктивну думку - треба терміново заморозити війну , окопатися з бетоними укріпленнями та відгородитися від Орди полями з мільярдів мін та чекати ( можливо десятиріччями ) кардинальних змін в Орді , як Азербайджан таки дочекався змін в керівництві Вірменії.
Треба намагатися врятувати ті 80% України , що маємо ...поки маємо. Але для заморозки війни треба спочатку позбутися влади ЦЬОГО та його мародерської ЗЕкоМАНДИ , для яких ця війна є єдиним обгрунтуванням свого знаходження при владі та закручування гайок всередині країни ... на радість Путлу!
От тільки де взяти стільки людей?
Бусіфікація не може продовжуватись бескінечно.
Хай мамаріма пошиє білий кітель для параду на коняці ( в тапочках)