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Затверджений план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів уже затверджено.

Як інформцє Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського і по фронту, – і особлива увага – Покровському напрямку, – і по операції в Курській області. Всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко, я вдячний. Щоб в цьому році були успішними в перемовинах, українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських окупантів. Я хочу відзначити за підсумками цих днів і тижнів воїнів 225-го і 425-го штурмових полків. Дякую вам, хлопці!

Також Головком доповів щодо модернізації нашої армії – уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені", - анонсував президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24358) звернення (628) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+11
Та що ВОНО рузумієтся в армійських справах ?

На створення корпусів ВОНО ЗСУ переводить ... Та хоч на легіони та фалангі переводи - як не буде західних ( особливо американських ) грошей та зброї , то хоч би лопат Кулеби цим корпусам вистачило .

У НЬОГО все тільки про продовження війни ... а де ж про "справедливий мир" ?

На мою суб'єктивну думку - треба терміново заморозити війну , окопатися з бетоними укріпленнями та відгородитися від Орди полями з мільярдів мін та чекати ( можливо десятиріччями ) кардинальних змін в Орді , як Азербайджан таки дочекався змін в керівництві Вірменії.

Треба намагатися врятувати ті 80% України , що маємо ...поки маємо. Але для заморозки війни треба спочатку позбутися влади ЦЬОГО та його мародерської ЗЕкоМАНДИ , для яких ця війна є єдиним обгрунтуванням свого знаходження при владі та закручування гайок всередині країни ... на радість Путлу!
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03.02.2025 20:47 Відповісти
+8
Зелена блювота потужно імітує якусь роботу, а насправді, не робить абсолютно нічого, чекаючи, що війна якось сама розсосеться. Куколд недорозвинутий.
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03.02.2025 21:59 Відповісти
+7
Є анекдот про мураху і решту керовників, скільки ще серій буде в цьому серіалі, допоки не прийде геніальна думка керовнікам - звільнити з роботи мураху.
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03.02.2025 20:36 Відповісти
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Є анекдот про мураху і решту керовників, скільки ще серій буде в цьому серіалі, допоки не прийде геніальна думка керовнікам - звільнити з роботи мураху.
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03.02.2025 20:36 Відповісти
керОвник це у поляків.В Україні керІвник
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03.02.2025 21:15 Відповісти
Керовник та керівник можливо і означають управлінця в різних мовах, але в новоукраїнській то є працівник цирку обраний народом щоб "сделать себя еще разочек".
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03.02.2025 23:01 Відповісти
дядя ти дібіл ? Ще у 1941 році Адольф Гітлер доказав неефективність неповоротких совєтских корпусів .
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03.02.2025 20:42 Відповісти
Він дебіл. Хіба є сумніви?
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03.02.2025 21:58 Відповісти
Все в майбутньому часі вже шостий рік
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03.02.2025 20:43 Відповісти
"Мєлярд корпусів!"
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03.02.2025 21:16 Відповісти
Мистер Фикс у вас есть ПЛАН?
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03.02.2025 20:45 Відповісти
Щоб дійти до такої геніальної ідеї через три роки кровавої війни, коли Бутусов та деякі військові криком кричали - це ж яким генієм потрібно бути.
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03.02.2025 20:47 Відповісти
Як би ж то, по розуму. Надіємось.
Але я не впевнений, що це не буде просто ще додатковий шар штабів, працевлаштування для генералів,
плодіння ще розпоряджень-папірців.
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03.02.2025 22:08 Відповісти
Не все що пише Бутусов варто реалізовувати. Свого часу він писав про необхідність заміни бариги на простого хлопця з народу, результат зараз видно всім. А по темі дискусії: немає значення назва управлінця, якщо його девіз "Я Вам ничаво не должен". Керівника від звичайних пересічних громадян відрізняє тільки здатність брати на себе відповідальність за свої дії, або бездіяльність. А все решта це тільки мішура і переставляння ліжок в борделі. Ви можете назвати бордель бібліотекою, але якщо в середині нічого не зміниться, то він залишиться борделем з назвою Бібліотека. Те саме стосується і дивізій, корпусів, армій, фронтів і т.д.
Особливість управління полягає в тому, що відповідальність делегується зверху вниз, і ніяк інакше вона делегуватися не може. Якщо зверху немає розуміння щодо сфери власної відповідальності і нижче це розуміння з'явитися не може. Є виключення з правил це поява Героя, який змушений взяти відповідальність на себе свою і того керівника, який над ним. Але доля таких Героїв зазвичай трагічна і саме тому такі чудеса трапляються дуже рідко.
Створення дивізій і корпусів нічого суттєво не змінить, бо Героїв типу Данко. Прометея поки немає і вірогідність їх появи практично нульова. Розуміння відповідальності зверху вниз делегувати нікому. Двіжуха буде, але в кращому випадку це буде біг на місці.
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03.02.2025 23:35 Відповісти
Та що ВОНО рузумієтся в армійських справах ?

На створення корпусів ВОНО ЗСУ переводить ... Та хоч на легіони та фалангі переводи - як не буде західних ( особливо американських ) грошей та зброї , то хоч би лопат Кулеби цим корпусам вистачило .

У НЬОГО все тільки про продовження війни ... а де ж про "справедливий мир" ?

На мою суб'єктивну думку - треба терміново заморозити війну , окопатися з бетоними укріпленнями та відгородитися від Орди полями з мільярдів мін та чекати ( можливо десятиріччями ) кардинальних змін в Орді , як Азербайджан таки дочекався змін в керівництві Вірменії.

Треба намагатися врятувати ті 80% України , що маємо ...поки маємо. Але для заморозки війни треба спочатку позбутися влади ЦЬОГО та його мародерської ЗЕкоМАНДИ , для яких ця війна є єдиним обгрунтуванням свого знаходження при владі та закручування гайок всередині країни ... на радість Путлу!
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03.02.2025 20:47 Відповісти
Вангую - Дебілецьке раптом виявиться командувачем корпусу...
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03.02.2025 20:53 Відповісти
Кавалерійского.
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03.02.2025 23:28 Відповісти
Єдине призначення збільшення структур - збільшення масованості атак!
От тільки де взяти стільки людей?
Бусіфікація не може продовжуватись бескінечно.
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03.02.2025 20:54 Відповісти
Правильне рішення, про яке вже давно говорили бойові генерали.
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03.02.2025 20:56 Відповісти
І що? Одразу перемога?
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03.02.2025 21:01 Відповісти
Ні, тільки запах...
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03.02.2025 21:17 Відповісти
Через 6років зедибіли зрозуміли,що в сараї не вистачає стіни...
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03.02.2025 21:13 Відповісти
ні ..вже просто вони вже не можуть пояснити свою диверсію і саботаж в ЗСУ ніяк
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04.02.2025 11:54 Відповісти
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03.02.2025 21:17 Відповісти
У Кузьміна є пісня Балада о капитане. А ще на думку знову спадає турецька мудрість: якщо до палацу заходить шут, він не стає володарем, скоріше палац стає цирком.
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03.02.2025 21:22 Відповісти
Пачками лежать підписані Янелохом укази та закони. А віз не просто там, а ще й відкотився, і напівзруйнований.
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03.02.2025 21:44 Відповісти
Який в цьому сенс??! Він пояснив? Чи це просто для імітації активної управлінської діяльності?
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03.02.2025 21:47 Відповісти
Зелена блювота потужно імітує якусь роботу, а насправді, не робить абсолютно нічого, чекаючи, що війна якось сама розсосеться. Куколд недорозвинутий.
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03.02.2025 21:59 Відповісти
Їпать ти магшал пабєди....
Хай мамаріма пошиє білий кітель для параду на коняці ( в тапочках)
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03.02.2025 23:27 Відповісти
Дивлюся я на опухший хлєбальник Лідора, його пусті зеньки, небриту мордяку, і розумію, що читати тексти на камеру може будь який наркоман.
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04.02.2025 09:50 Відповісти
Імітатор презедента створює ілюзію бурной дєятєльності, ну точно як він робив у московських банях перед крнмльовською тусовкою...
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04.02.2025 09:52 Відповісти
А після сформування корпусів будуть розмовляти (якщо буде з чого формувати) що потрібні армії.
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04.02.2025 11:19 Відповісти
розбудіть мені коли буде план по переходу на план переходу переходового плану перехода на план...................................................................................................
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04.02.2025 11:53 Відповісти
наркозависимый четырежды уклонист под руководством фсбэшного ларечника Елдака ни дня не служившего, как и весь его Сброд, преследующие и убирающие боевых генералов решили создать очередной потужный план....
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04.02.2025 12:11 Відповісти
Какая ещё в звезду структура, ты Украину готов продать, лишь бы прикрыть свою зелёную жопу.
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04.02.2025 12:26 Відповісти
 
 