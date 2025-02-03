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Зеленський підписав закон про отримання громадянства для подружжя військовослужбовців ЗСУ

Зеленський підписав закон про громадянство для пордужжя військових ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо реалізації права на отримання громадянства України другим із подружжя українця, який бере або брав участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Про це свідчать дані у картці законопроєкту №12032 на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Що передбачає закон?

Закон надає право на подання декларації про відмову від іноземного громадянства другому з подружжя громадянина України, який проходить або проходив військову службу та загинув (помер) під час виконання службових обов’язків, або був звільнений з військової служби на підставах, визначених законодавством.

Також другий з подружжя іноземців, які захищали Україну, може поновити українське громадянство.

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Крім того, документ передбачає встановлення квот імміграції для іноземців, які прибувають до України з метою возз’єднання з військовослужбовцями.

У пояснювальній записці наголошується, що законопроєкт сприятиме реалізації права на громадянство для подружжя захисників України.

Автор: 

громадянство (1078) закон (2843) Зеленський Володимир (24358) ЗСУ (7669) війна в Україні (4731)


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Він має право першої ночі !!!
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03.02.2025 19:26 Відповісти
єрмак?
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03.02.2025 19:28 Відповісти
Єрмак вже не головний чоловік у житті ЗЕ. Схоже що Трампон натягнув ЗЕ на суху без вазеліну. Вовік закукарєкав про мир і т.д
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03.02.2025 19:30 Відповісти
Він раніше не кукарікав, бо народу боявся. Ти правда думаєш, що йому духу б вистачили на хоч малюсенькі зусилля заради перемоги? Воно думає як у корита залишитись і за дії свої не відповісти.
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03.02.2025 19:34 Відповісти
Невзорову за скільки продав, бастардо?
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03.02.2025 19:34 Відповісти
І це добра новина. Маю як мінімум двох бойових побратимів іноземців, що розірвали контракти та оженилися на українках. Ми усі близькі друзі.
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03.02.2025 19:38 Відповісти
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03.02.2025 19:54 Відповісти
Себе мобiлизуй, цапчик.
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03.02.2025 20:13 Відповісти
 
 