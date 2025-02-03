ЗСУ почали переходити на корпусну систему управління, - Сирський

Розпочато реалізацію заходів з переходу на корпусну структуру в Збройних Силах України.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"У січні ми змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Є відповідні плани і на наступний період.



Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури Збройних Сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру", - зазначив він.

Нагадаємо, 28 січня президент Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки обговорювалось формування корпусів у Збройних Силах.

Також читайте: Ситуація на фронті складна. Серед наших пріоритетів - операція на Курщині та ураження воєнних об’єктів вглиб РФ, - Сирський