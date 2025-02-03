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Новини Війна
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ЗСУ почали переходити на корпусну систему управління, - Сирський

У ЗСУ перейдуть на корпусну систему управління

Розпочато реалізацію заходів з переходу на корпусну структуру в Збройних Силах України.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"У січні ми змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Є відповідні плани і на наступний період.

Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури Збройних Сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру", - зазначив він.

Нагадаємо, 28 січня президент Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки обговорювалось формування корпусів у Збройних Силах.

Також читайте: Ситуація на фронті складна. Серед наших пріоритетів - операція на Курщині та ураження воєнних об’єктів вглиб РФ, - Сирський

Автор: 

армія (3780) війна (1436) ЗСУ (7669) Сирський Олександр (644)


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Топ коментарі
+13
Скільки ж треба було життів загубити, щоб дійти до цих висновків, які вже більше року талдичили наші, та які давно втілила русня.
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03.02.2025 11:38 Відповісти
+8
та тут справа навіть не у цьому !!! коли в одеських борделях падала виручка, то мамка не ліжка переставляла, а бл*дей міняла !!! в Україні а ж кипить потреба заміни сирського, умерова та усієї камарілії яку вони привели в МО !!!
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03.02.2025 11:42 Відповісти
+5
тоді керував Українець Залужний, а тепер кац@п сирській, батьки ячкого живуить в мацкве ...
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03.02.2025 11:44 Відповісти
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Скільки ж треба було життів загубити, щоб дійти до цих висновків, які вже більше року талдичили наші, та які давно втілила русня.
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03.02.2025 11:38 Відповісти
та тут справа навіть не у цьому !!! коли в одеських борделях падала виручка, то мамка не ліжка переставляла, а бл*дей міняла !!! в Україні а ж кипить потреба заміни сирського, умерова та усієї камарілії яку вони привели в МО !!!
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03.02.2025 11:42 Відповісти
Краще такі теми не підіймайте, а то буряти нападуть.
Дениска підтвердить.
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03.02.2025 11:46 Відповісти
Так, повернути Залужного було б дуже добре, але зєлєнь на це не піде.
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03.02.2025 11:48 Відповісти
Звідки впевненість що ці корпусні структури будуть кращими за попередні?
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03.02.2025 12:03 Відповісти
Взагалі незрозуміло. Невже вони з бригад будуть формувати корпуси, без дивізій.
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03.02.2025 12:31 Відповісти
Так неглупі люди казали, від Бутусова, Офіцера, Редіса та до інших, менш видатних.
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03.02.2025 12:32 Відповісти
Швидше за все це лише спроба змінити ситуацію на фронті як варіант.
Бутусов казав це ще у прив'язці до Авдіївки та Бахмута, коли ще було багато вмотивованих.
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03.02.2025 13:13 Відповісти
Змінити ситуацію на фронті - це вже щось.
Чи краще нічого не міняти, хай так і котиться?
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03.02.2025 13:15 Відповісти
Правильніше сказати - спроба змінить ситуацію. Бог на допомогу, побачимо.
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03.02.2025 13:41 Відповісти
Подивимось.
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03.02.2025 13:42 Відповісти
Не прошло и три года
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03.02.2025 11:41 Відповісти
випередили ... тут більше і сказати нічого
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03.02.2025 15:54 Відповісти
А у 2014-2023 воювали розсредоточенням та мобільністю!
І цією тактикою захоплювалися західні експерти та терміново переписували свої застаріли підручники!
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03.02.2025 11:42 Відповісти
тоді керував Українець Залужний, а тепер кац@п сирській, батьки ячкого живуить в мацкве ...
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03.02.2025 11:44 Відповісти
Бо і росіяни змінили тактику. Вони вже давно дивізіями воюють.
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03.02.2025 12:04 Відповісти
тобто, кількість жирних дуп у штабах не зміниться?
сержанти як і раніше будуть отримувати догани за незаповнені журнали?
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03.02.2025 11:44 Відповісти
Піз(д)новато якось...
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03.02.2025 11:44 Відповісти
Головна проблема ВСУ, що командувати мною присилають дурну соплячню! Або мене треба демобілізовувати або нормальних командирів виховувати! Ось яка реформа управління потрібна.
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03.02.2025 11:55 Відповісти
Навчання мобілізованих офіцерів, мають проводити бойові сержанти та офіцери і не 1 місяць курсів як це зараз робиться, показали трохи зброї, навчили папірчики перекладати і от нах... офіцеру на передовій марширування, де він це б..ть робити буде. А як мінімум 3-4 місяці повноцінного навчання на основі бойового досвіду

І ще основне вже давно потрібно автоматизувати складський облік у війську, стільки розмов 3 роки пройшло, а дальше всі говорять, що на папірцях і лиш тим займаються що заповняють документи та всілякими списаннями....
В армії стільки логістики, у всіх є мінімум планшети, можна залучити готове програмне забезпечення і доробити його для безпеки, але дальше совок рулить...

І це стосується не тільки молодших офіцерів...
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03.02.2025 12:31 Відповісти
Тут ще інша проблема. Відсотків 80 особового складу мобських бригад молодим командирам в батьки і діди годяться. Треба бути дуже непересічною особою щоб в таких умовах авторитет у них заслужити.
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03.02.2025 17:03 Відповісти
Облік на рівні частин і вище у існуючому вигляді автоматизації не підлягає.
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03.02.2025 17:08 Відповісти
Чому це не підлягає... що складного його налагодити, всі офіцери, хто колись працював в логістиці або постачанню кажуть, що без цього ніяк а ви кажете протилежне...

А як Натівські війська можуть налагодити, ми що нижче розумового рівня...
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03.02.2025 17:39 Відповісти
Наголошую, "у існуючому вигляді". У мене взагалі враження, що накази з обліку пишуть маніяки в стані алкогольного делірію .
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03.02.2025 19:36 Відповісти
Два роки толдичів про це, нарешті хтось додавив ВярховнАга Гонокомандувача наполеона-Боневтіковича Янелохова який зараді власного піару та шоб шкодить СОУ формував 14 бригад з нуля, а не поповняв досвідчені злагоджені боеві бригади.
КОРПУС "АЗОВ", "МАГУРА", "ХОЛОДНИЙ ЯР", "ЧОРНИХ ЗАПОРОЖЦІВ" тощо це дуже не погано.
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03.02.2025 12:04 Відповісти
спочатку йдуть дивізії а потім корпуси.
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03.02.2025 12:07 Відповісти
Начебто так, але: корпуси це 2-3 дивізії. Дивізія складається з декількох полків (можливо бригад). А з урахуванням того, що в Україні полків немає, а бригада по суті це збільшений або посилений полк, таким чином декілька бригад логічно будуть формувати один корпус.
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03.02.2025 12:59 Відповісти
Залужний хотів ще 2021 році переходити на цю систему, але нікого ця пропозиція не зацікавила, бо Резніков і К "готувалися до війни"...
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03.02.2025 12:18 Відповісти
 
 