ЗСУ почали переходити на корпусну систему управління, - Сирський
Розпочато реалізацію заходів з переходу на корпусну структуру в Збройних Силах України.
Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"У січні ми змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Є відповідні плани і на наступний період.
Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури Збройних Сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру", - зазначив він.
Нагадаємо, 28 січня президент Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки обговорювалось формування корпусів у Збройних Силах.
Топ коментарі
+13 Деніс Войцеховський
показати весь коментар03.02.2025 11:38 Відповісти Посилання
+8 vuiko dobrui
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+5 vuiko dobrui
показати весь коментар03.02.2025 11:44 Відповісти Посилання
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Дениска підтвердить.
Бутусов казав це ще у прив'язці до Авдіївки та Бахмута, коли ще було багато вмотивованих.
Чи краще нічого не міняти, хай так і котиться?
І цією тактикою захоплювалися західні експерти та терміново переписували свої застаріли підручники!
сержанти як і раніше будуть отримувати догани за незаповнені журнали?
І ще основне вже давно потрібно автоматизувати складський облік у війську, стільки розмов 3 роки пройшло, а дальше всі говорять, що на папірцях і лиш тим займаються що заповняють документи та всілякими списаннями....
В армії стільки логістики, у всіх є мінімум планшети, можна залучити готове програмне забезпечення і доробити його для безпеки, але дальше совок рулить...
І це стосується не тільки молодших офіцерів...
А як Натівські війська можуть налагодити, ми що нижче розумового рівня...
КОРПУС "АЗОВ", "МАГУРА", "ХОЛОДНИЙ ЯР", "ЧОРНИХ ЗАПОРОЖЦІВ" тощо це дуже не погано.