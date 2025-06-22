Переход ВСУ на корпусную систему позволит перейти в контрнаступление, - Сырский

В прошлом году была начата реорганизация Вооруженных Сил в условиях ведения боевых действий. Это предусматривает создание армейских корпусов.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Главная цель перехода на новую организационную структуру - повысить эффективность наших действий и уменьшить нагрузку на органы военного управления. Уменьшить количество объектов управления, которые непосредственно подчинены конкретному органу (армейскому корпусу), который создан уже на постоянной основе.

При этом уровень ОСУВ остается, а уровень ОТГ - постепенно ликвидируется", - пояснил он.



Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины

По словам Сырского, сейчас первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершили боевое слаживание и приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск.

"В дальнейшем - следующие очереди, и так все корпуса займут свои полосы. Таким образом у нас будет завершен переход на корпусную систему и соответствующая перестройка нашей обороны.

Речь идет прежде всего о более эффективном использовании всех имеющихся сил и средств, оптимизации распределения нашей артиллерии, а также увеличении количества подразделений беспилотных систем", - добавляет главнокомандующий.

Он также подробно поделился ожиданиями от перехода ВСУ на корпусную систему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал США Маккирнан назвал положительным решением создание корпусной системы в ВСУ: Но это еще не все, что нужно изменить украинской армии

Я надеюсь, что такая реорганизация позволит нам, во-первых, сэкономить личный состав, то есть более рационально использовать наших военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи. А также - создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия. То есть процесс идет, он идет практически без задержек. Командиры корпусов подобрали свое управление. Всем им было предоставлено право подбирать заместителей, которых они желают", - добавляет Сырский.

Кроме того, он отметил, что у нас произошло значительное омоложение оперативного руководящего состава армии, которая воюет. Подавляющее большинство командиров корпусов - это бывшие командиры бригад, которые отличились на поле боя. Их заместители, начальники штабов - так же.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армейские корпуса укомплектовывают военнослужащими с реальным боевым опытом, - Гнатов

"Мы надеемся, что такая реорганизация даст новые возможности в плане эффективности применения частей, применения боевого опыта, усиления контроля за бригадами, уменьшения наших потерь и увеличения объемов уничтоженных врагов", - резюмирует главнокомандующий.