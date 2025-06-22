Переход ВСУ на корпусную систему позволит перейти в контрнаступление, - Сырский
В прошлом году была начата реорганизация Вооруженных Сил в условиях ведения боевых действий. Это предусматривает создание армейских корпусов.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Главная цель перехода на новую организационную структуру - повысить эффективность наших действий и уменьшить нагрузку на органы военного управления. Уменьшить количество объектов управления, которые непосредственно подчинены конкретному органу (армейскому корпусу), который создан уже на постоянной основе.
При этом уровень ОСУВ остается, а уровень ОТГ - постепенно ликвидируется", - пояснил он.
По словам Сырского, сейчас первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершили боевое слаживание и приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск.
"В дальнейшем - следующие очереди, и так все корпуса займут свои полосы. Таким образом у нас будет завершен переход на корпусную систему и соответствующая перестройка нашей обороны.
Речь идет прежде всего о более эффективном использовании всех имеющихся сил и средств, оптимизации распределения нашей артиллерии, а также увеличении количества подразделений беспилотных систем", - добавляет главнокомандующий.
Он также подробно поделился ожиданиями от перехода ВСУ на корпусную систему.
Я надеюсь, что такая реорганизация позволит нам, во-первых, сэкономить личный состав, то есть более рационально использовать наших военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи. А также - создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия.
То есть процесс идет, он идет практически без задержек. Командиры корпусов подобрали свое управление. Всем им было предоставлено право подбирать заместителей, которых они желают", - добавляет Сырский.
Кроме того, он отметил, что у нас произошло значительное омоложение оперативного руководящего состава армии, которая воюет. Подавляющее большинство командиров корпусов - это бывшие командиры бригад, которые отличились на поле боя. Их заместители, начальники штабов - так же.
"Мы надеемся, что такая реорганизация даст новые возможности в плане эффективности применения частей, применения боевого опыта, усиления контроля за бригадами, уменьшения наших потерь и увеличения объемов уничтоженных врагов", - резюмирует главнокомандующий.
Вже була операція під Липцями, де в атаку з нашого боку йшла виключно техніка.
Тобто це технічно і технологічно можливо.
Але масштаб. Ця перевага на боці русні.
Якщо ОС йде без техніки, співвідношення втрат там якраз 9 до 1 і буде, і більше бути може.
Тільки у русні по дронам теж все добре.
Локально можна контратакувати, як от в Андріївці вчора, але не більше.
Не зберегти особовий склад, а зекономити, як речі, розхідний матеріал.
Може ми розробили свої засоби дистанційного розмінування і надали достатню їх кількість у війська. Чи у нас є хоча б 100-150 балістичних ракет, щоб вибити логістику, та нанести удари по найближчих орківських аеродромах і пускових установках Іскандерів.
Корпуси можливо дадуть, краще підготувати оборону, а не йти в новий контрнаступ, якщо їм надати інженерні підрозділи та ресурси для самостійного будівництва укріплень.
І можливість самому вибирати постачальників беспілотників, а не тратити потім час ремонтувати той хлам, щоб він хоч якось літав..
в авиации, артиллерии и танках. А есть оно в Украине ?
Поки "ринкова економіка" не прийде у військо, поки не дозволять хоча б вільний перехід з підрозділа в підрозділ - ви ніколи не зрозумієте хто з начальників нормальний, а хто довб**** чи *******. Бо про це нині знає лише підлеглий склад і сарафанне радіо.
Головна проблема ЗСУ це не форма формування ЗУ , а система рекрутинга поповнення й його мотивації . Ті кадри , які ловлять молодь й не тільки по вулицях роблять шкоду армії , бо це повинна робтити сам підрозділ , що зацікавленний в ротації . Це перше зауваження . По-друге -- я вже давно пропонував (йще в 2015 році) вренути увагу не на "залізний купол" , а на "залізний резерв" -- тобто форму формування підрозділів , особливо резервистку форму Цахаля ... Чому в державі , яка має 7 млн. мешканців не існує дефіциту бажаючих воювати в самих запеклих місцях , а в 35-40 млн. така проблема є .
Остання їхня операція, от чому.
бо це повинна робтити сам підрозділ , що зацікавленний в ротації
Схожим займається трійка і, ще кілька підрозділів чи бригад. В когось виходить в когось не дуже. Найголовніша деталь, це довіра до командування, та відношення до людей. Інакше, замість тцк будуть ловити люди з підрозділів, ще й конфлікти будуть між ними)
Чиїсь доньки проходять строкову службу й через лівацтво певної частини генералітету -- служили на той базі , яку 7 жовтня захопили ... А здорові лоби з Бней-браку за кошт податків й різних фондів з 18 по 40 роки "вчать Тору" в єшивах . Й вже років 75 ніхто не може змінити той закон , що дає їм привілеї відсрочки від армії . Через політичні розклади ...
Але головне - Ізраїлі існує закон про мобілізацію усіх . Крім ось цих паразитів - ніяких Вишів ти не можешь в 18 років встипити . В тебе не приймуть документи в універ .
Хто в Україні на це погодиться ... навіть зараз ? Крім тих , хто на передку й чекає роками ротацію ?!
Я писав про це тут йще в 2014 році - змінити требо було закон . З березня 2014 крім проукраїнських сил не було ні у кого влади . Й тоді президент був самий освітчений за усі роки , за усі каденції . На його й лежить повна відповідальність за те , що не зробили . З 2014 було 5 років , а до 2022 усі 8 , що ті кому тоді було 8-12 років зараз вже б знали - без армії - ніяких вишів .
На Україну чека довгий багатодесятинічний процес протистояння з сусідами орками ... Повернути загарбленне можно виключно через іншу якість армії ... А найкрайще воює та армія де максимальне залучення усіх . Брехня , що дехто не народженний до армії . Я теж був у дитинстві олімпіадником по математиці (усі 5 років) , по фізиці й астрофізиці . Але я люблю армію й я сержант артелерії . Мій комполка - був викладач доцент фізики ... Мій приятель 2 місяця на рік "напрацьовує льотні години" , а 10 місяців розробляє код на С++ . В такому темпі можно бути в армії в резерві до 42-48 віку ... якщо не офіцер .
В України до вступу в НАТО (а потім з"ясуєтся , що воно може й не потрібно) требо йще 10-15 рокі тримати ворога й відвоювувати захопленне ... Інакше навіщо вмирав Коцубайло (Де-Вінчі) . Усі інші герої ?!!
Твой контрнаступ вокруг бахмута уже тысячи положил.. и Крынки не забудем!
******* АВІАЦІЯ,
ДРОНИ,
Т.П.-ТО ВСЕ ФІГНЯ,ГОЛОВНЕ ПОБІЛЬШЕ ЗІБРАТИ НАТОВП І ВПЕРЕД НА ШТУРМ?МОЖЕ НЕ ТРЕБА ЙОМУ З ЗЕ ДИВИТИСЬ НА НІЧ ФІЛЬМУ ЦИТАДЕЛЬ З МІХАЛКОВИМБЕСОМ?ЧИ БАБИ ЩЕ НАРОЖАЮТЬ?
Контрнаступати куди ,ким та чим ? І головне для чого ? ПЛАН ЯКИЙ ? Не колумбійський ,на якому вони всі схоже сидять А план закінчення війни який ? Де власні серйозні лінії оборони ? Де сильний комплекс ВПК ? Де самодостатня сильна економіка? Де рівність та справделивість в питаннях мобілізації? Де переможена корупція ?
З чим наступати без підготовлених резервів ,дронів , з голою дупою ? Ну тоді в цю контрнаступальну операцію хай в перших рядах їде сир з і своїми генералами підсилений - депутатсько-прокурорським корпусом