Переход ВСУ на корпусную систему позволит перейти в контрнаступление, - Сырский

Александр Сырский

В прошлом году была начата реорганизация Вооруженных Сил в условиях ведения боевых действий. Это предусматривает создание армейских корпусов.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Главная цель перехода на новую организационную структуру - повысить эффективность наших действий и уменьшить нагрузку на органы военного управления. Уменьшить количество объектов управления, которые непосредственно подчинены конкретному органу (армейскому корпусу), который создан уже на постоянной основе.

При этом уровень ОСУВ остается, а уровень ОТГ - постепенно ликвидируется", - пояснил он.

Александр Сырский
Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины

По словам Сырского, сейчас первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершили боевое слаживание и приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск.

"В дальнейшем - следующие очереди, и так все корпуса займут свои полосы. Таким образом у нас будет завершен переход на корпусную систему и соответствующая перестройка нашей обороны.

Речь идет прежде всего о более эффективном использовании всех имеющихся сил и средств, оптимизации распределения нашей артиллерии, а также увеличении количества подразделений беспилотных систем", - добавляет главнокомандующий.

Он также подробно поделился ожиданиями от перехода ВСУ на корпусную систему.

Я надеюсь, что такая реорганизация позволит нам, во-первых, сэкономить личный состав, то есть более рационально использовать наших военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи. А также - создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия.

То есть процесс идет, он идет практически без задержек. Командиры корпусов подобрали свое управление. Всем им было предоставлено право подбирать заместителей, которых они желают", - добавляет Сырский.

Кроме того, он отметил, что у нас произошло значительное омоложение оперативного руководящего состава армии, которая воюет. Подавляющее большинство командиров корпусов - это бывшие командиры бригад, которые отличились на поле боя. Их заместители, начальники штабов - так же.

"Мы надеемся, что такая реорганизация даст новые возможности в плане эффективности применения частей, применения боевого опыта, усиления контроля за бригадами, уменьшения наших потерь и увеличения объемов уничтоженных врагов", - резюмирует главнокомандующий.

+29
Зеля коксом поділився чи що
22.06.2025 10:50 Ответить
+19
Мало потужних контрнаступів 2023 проти ешелонованої оборони без переваги у озброєнні, треба ще.
22.06.2025 10:53 Ответить
+19
Ну, він думає що вкид про контрнаступ потрібен,щоб підбадьорити народ який ох#їв від постійних відступів,провалів та потужності фортифікацій для оборони.
22.06.2025 10:58 Ответить
Заміна командирів на адекватних, а не совків, і системна робота в напрямку дронів дасть змогу перейти в контрнаступ.
22.06.2025 10:50 Ответить
надія тільки на дрони.
22.06.2025 10:58 Ответить
С кем перейти, с какими силами? В бригадах по 30-50% от штата. В ротах по 30 человек. А те, кого сейчас ловят ТЦК, в большей части идут в СЗЧ.
22.06.2025 12:53 Ответить
Якщо мати тотальну кількісну і технологічну перевагу в дронах, піхота йтиме лише на закріплення. Якщо.
22.06.2025 12:55 Ответить
Какая пехота? Вы читали что именно я написал? Мотивированные добровольцы 2022 года уже практически на исходе. Десантуры на все не хватит. А вновь сформированные части - я лучше промолчу ...
22.06.2025 13:09 Ответить
Навіть тими, хто є, при правильному керуванні та насиченості дронами можна робити невеликі контратаки то там, то тут, як це зробив Залужний під час Херсонсько-Харківської операції.
22.06.2025 13:14 Ответить
Во время Херсонской и Харьковской операций у нас не было такой жопы с личным составом. И чтобы успешно воевать дальше Залужный тогда просил призвать несколько сотен тысяч человек и обучить их от полугода до года. Зеленский ему отказал. Или вы уже забыли про это?
22.06.2025 13:29 Ответить
В ті роки дрони не літали так далеко і не били так точно.
Вже була операція під Липцями, де в атаку з нашого боку йшла виключно техніка.
Тобто це технічно і технологічно можливо.
Але масштаб. Ця перевага на боці русні.
22.06.2025 14:41 Ответить
Ну и? Вы сами отвечаете на свои же вопросы. Кем и чем атаковать? Если на некоторых направлениях русня имеет преимущество в л\с до 9 (!!) раз. Фантазировать хорошо, только не в этом случае.
22.06.2025 14:51 Ответить
Атакувати не ким, а чим.
Якщо ОС йде без техніки, співвідношення втрат там якраз 9 до 1 і буде, і більше бути може.
Тільки у русні по дронам теж все добре.
22.06.2025 14:53 Ответить
Так у русни сейчас преимущество по дронам. Особенно по оптике, и по количеству и по дальности. И какими ракетами вы будете выносить тылы и логистику там, куда не достают дроны?
22.06.2025 15:00 Ответить
От поки цю перевагу не подолаємо, про масштабні контрнаступи годі й думати.
Локально можна контратакувати, як от в Андріївці вчора, але не більше.
22.06.2025 15:18 Ответить
Вот вы сами и ответили на все свои вопросы.
22.06.2025 17:14 Ответить
У цій дискусії всі питання звучали з вашого боку.
22.06.2025 17:22 Ответить
Ну тогда флаг вам в руки и счастливой дороги в ваше наступление. Потом расскажите результат как вышло. Вы прекрасно поняли о чем я вам написал.
22.06.2025 17:27 Ответить
А от ви удаєте, що не зрозуміли, про що написав я.
22.06.2025 17:28 Ответить
Поки в школах 7,8,9 класах і у вишах не будуть займатися дронами - це все гаяння часу!І підземні заводи по всій країні не будуть робити ті самі дрони , не бачити нам переваги , а про контр наступ й годі говорити((
22.06.2025 13:37 Ответить
поки ти сам особисто будеш лежати на дивані, діла не буде.
22.06.2025 14:48 Ответить
Щось це дєрмаківське ʼгенеральське" чмо ************ не на жарт
22.06.2025 14:15 Ответить
Вороже кацапське
22.06.2025 14:45 Ответить
Пропаганда. Это уже было. Было "наступление" на Бахмут и Горловку.
22.06.2025 12:54 Ответить
Дайй боже, перейдемо в наступ. Вже й начальники райвідділів поліції виїзджають на траси набирати добровольців у військо.
22.06.2025 10:52 Ответить
цікаво чому таких пропагандистських ботів як ти тут не банять? це ж брехня кацапська, що "начальники райвідділів поліції виїзджають на траси набирати добровольців"
22.06.2025 14:50 Ответить
От дурний той Залужний був. А цей вумний, йому корпусу бракує. А потім ще зірки смерті треба буде.
22.06.2025 10:53 Ответить
Так і Сирський скромно змовчав, чомв так довго особисто опирався переходу на корпусну систему. Невже був проти контрнаступу? 😲 Насправді говорить те, шо потрібно для військово-політичного керівництва. Але слова вибирає м'яко кажучи не ті. І слова в речення складає теж погано. Томуиі виглядає це все непереконливо.
22.06.2025 11:23 Ответить
Так ніхто ж не заважає контрнаступати язиком.🤷
22.06.2025 10:55 Ответить
Гладко било на бумагє...
22.06.2025 10:53 Ответить
При ньому ми втратили більше в рази чим при Залужному за той же час. Контрнаступ бл!!!!)
22.06.2025 10:54 Ответить
Нам би відбитись - фронт стабілізувати - допомоги від Трампа ж ніякої - чим контратакувати?
22.06.2025 10:55 Ответить
Як чим? "Добровольцями", звісно. Щоденними "поставками", як це назвали в Житомирському ТЦК.
22.06.2025 11:08 Ответить
по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також -

Не зберегти особовий склад, а зекономити, як речі, розхідний матеріал.

Не зберегти особовий склад, а зекономити, як речі, розхідний матеріал.
22.06.2025 10:56 Ответить
Очікує на нові "поставки".
22.06.2025 10:59 Ответить
Ти зроби.а потім.коли буде успіх.кажи.А то на весь світ свої зміни.ідеї разглаголює....а що буде.невідомо.
22.06.2025 10:58 Ответить
Як радив один персонаж, "ще можна зелену лінію запиззячити!"
22.06.2025 10:59 Ответить
Так Зеленського ж не запросили на самміт НАТО, можно не піаритись з "наступом/контрнаступом", грошей не дадуть...
22.06.2025 11:00 Ответить
А нашо гроші? Треба люди! Точніше, їх наловити!
22.06.2025 12:01 Ответить
Наловлені просто потікають. Ніхто примусово воювати не буде, за сраки гундоса та різних чернишевських, які "прібарахляются" на війні. Люди вже давно прозріли.
22.06.2025 13:01 Ответить
в корпуса немає кого призначати. море посад, немає людей
22.06.2025 11:00 Ответить
Па*ую, є така штука як ТВО. Призначаємо замполіта ТВОшніком-РЕБовчцем і пабєда гарантована. А якщо сумістити в одній іпостасі взвгалі десяток ніяк не звязаних обов'язкфв то ваапще агонь. замполіт-ребовець-кібербезпекарь-командир мінометного батальйону. У нас же не люди, а термінатори у яких в голові комп'ютер і яким навіть спати не треба. А потім дивуємось що прахвесіаналізм в армії зашкалює.
22.06.2025 11:23 Ответить
П**діти не мішки носити.
22.06.2025 11:01 Ответить
Насправді, так мало бути з 2022, а не через 3 роки
22.06.2025 11:01 Ответить
Після двох невдалих контрнаступів, через відсутність засобів протидії ворожій авіації та перевазі орків у далекобійних засобах ураження, планувати новий......
Може ми розробили свої засоби дистанційного розмінування і надали достатню їх кількість у війська. Чи у нас є хоча б 100-150 балістичних ракет, щоб вибити логістику, та нанести удари по найближчих орківських аеродромах і пускових установках Іскандерів.

Корпуси можливо дадуть, краще підготувати оборону, а не йти в новий контрнаступ, якщо їм надати інженерні підрозділи та ресурси для самостійного будівництва укріплень.
І можливість самому вибирати постачальників беспілотників, а не тратити потім час ремонтувати той хлам, щоб він хоч якось літав..
22.06.2025 11:02 Ответить
На би фронт стабілізувати,а не про наступ думати
22.06.2025 11:03 Ответить
Сирський зірок з неба не хватає - але воювати він почав з 2014 р - не Зеля ж його придумав
22.06.2025 11:03 Ответить
Точніше здавати своїм братушкам кацапам українські території з благословення кожного верховного зрадника на банковій. Оце так почав...
22.06.2025 14:51 Ответить
Да? офигеть! А что будет если фронты сформировать? Во Владивосток упремся?
22.06.2025 11:06 Ответить
Что бы идти в наступление надо иметь преимущество в 3 раза на участках
в авиации, артиллерии и танках. А есть оно в Украине ?
22.06.2025 11:08 Ответить
Спустися на земля зі своїх совкових шаблонів зразка І-ї світової, ніхто уже танками і артилерією не наступає і наступати не буде, якщо хоче досягти успіху, на відміну від зрадників чи можливого ворожого агентів Сирського, ЄрЗе, які все необхідне роблять для поразки ЗСУ на фронті
22.06.2025 14:55 Ответить
Перестановка кроватей и пристраивание кумовьёв на должности в новых штабах.
22.06.2025 11:10 Ответить
Гарне слово ,,контрнаступ,,! Уперед козаченькі - до кордонів 1991 року!!! Моя моральна підтримка з Вами😊😊😊😊
22.06.2025 11:11 Ответить
От на таких лохів ,як ти і розрахована ця тупа пропаганда про " контрнаступ "
22.06.2025 17:48 Ответить
Командирів корпусів набрали може і адекватних (я не знаю нікого з них окрім парочки) а решту?
Поки "ринкова економіка" не прийде у військо, поки не дозволять хоча б вільний перехід з підрозділа в підрозділ - ви ніколи не зрозумієте хто з начальників нормальний, а хто довб**** чи *******. Бо про це нині знає лише підлеглий склад і сарафанне радіо.
22.06.2025 11:15 Ответить
Ну тут единственное что приходит на ум, так это поговорка о том что мешает плохому танцору...
22.06.2025 11:18 Ответить
🤦
22.06.2025 11:23 Ответить
22.06.2025 11:25 Ответить
Правильно. Якщо змінити назву, все одразу зміниться.
22.06.2025 11:28 Ответить
"Ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії", - доброволець зі США О'Лірі Джерело: https://censor.net/ua/n3558282
22.06.2025 11:30 Ответить
Все це нагадує байку Глібова "Музиканти", головні герої якої вважали, що в оркестрі головне хто де сидить , а не вміння грати на музичному інструменті. Не розумію, яким чином корпусна система компенсує дефіцит зброї, *********** та солдат.
22.06.2025 11:30 Ответить
Порятунок рейтингів приймає звичну форму
22.06.2025 11:30 Ответить
Що знов???!!!
22.06.2025 11:33 Ответить
На який галлактиці живе той Сирський . Чому він не бачить того, що бачу я з великої відстані ?!

Головна проблема ЗСУ це не форма формування ЗУ , а система рекрутинга поповнення й його мотивації . Ті кадри , які ловлять молодь й не тільки по вулицях роблять шкоду армії , бо це повинна робтити сам підрозділ , що зацікавленний в ротації . Це перше зауваження . По-друге -- я вже давно пропонував (йще в 2015 році) вренути увагу не на "залізний купол" , а на "залізний резерв" -- тобто форму формування підрозділів , особливо резервистку форму Цахаля ... Чому в державі , яка має 7 млн. мешканців не існує дефіциту бажаючих воювати в самих запеклих місцях , а в 35-40 млн. така проблема є .
22.06.2025 11:40 Ответить
Чому в державі , яка має 7 млн. мешканців не існує дефіциту бажаючих воювати в самих запеклих місцях

Остання їхня операція, от чому.

бо це повинна робтити сам підрозділ , що зацікавленний в ротації

Схожим займається трійка і, ще кілька підрозділів чи бригад. В когось виходить в когось не дуже. Найголовніша деталь, це довіра до командування, та відношення до людей. Інакше, замість тцк будуть ловити люди з підрозділів, ще й конфлікти будуть між ними)
22.06.2025 12:31 Ответить
Терористи не фраєри -- де це можно там третина не "калаші" , а М-16 . В них також є "Корнети" , є дрони й головний їх захист - це їх же ж населення . Орки ховаються за спинами "мирняка" час від часу - саме через 1 тисяч км фронту . А тут на 15-50 км. 900 тисяч живого щита й кожного разу вони верещать , що гинуть діти за спинами яких вони й ховаються . Там в кожному житловому будинку у підвалі - склад вибухівки . Крім того , у лікарнях , мечетях й школа -- це обов"язково ... Крім того , нема на московії такого релігійного виховання підлітків - що його єдина ціль у життя померти за Алла(ха) . Там культ смерті . Й тапки може й є у мирних , але на рахункок військових - усе взуття в хамасу крайще ніж в середньому у московитських орків . Й забеспечення польовими засобами захиста пораненних - теж крайщі . Крім того полоненних лікують й годують на порядок крайще того, що вони мали до війни . Ось тому Ісінуару пухлину мизку успішно видалили й воно йще 15 років існувало й вбивало ...
22.06.2025 13:19 Ответить
Не треба про Ізраїль. Там не буде проблем. Бо політика держави - першочергово робити все для боєготовності армії. Від зброї до 100% обліку молоді для служби в армії. У нас президент - 4-х разовий Ухилянт. А під ним армія його ухилянтів. Люди це бачать і не спішать у чергу до ТЦК. Кошовий під чиїм подолом ховається ?
22.06.2025 13:29 Ответить
Не ідеалізуйте Ізраїль . Є в Ізраїлі ухилянти . Правда не політики й їх діти , а якась частина хасидів .
Чиїсь доньки проходять строкову службу й через лівацтво певної частини генералітету -- служили на той базі , яку 7 жовтня захопили ... А здорові лоби з Бней-браку за кошт податків й різних фондів з 18 по 40 роки "вчать Тору" в єшивах . Й вже років 75 ніхто не може змінити той закон , що дає їм привілеї відсрочки від армії . Через політичні розклади ...

Але головне - Ізраїлі існує закон про мобілізацію усіх . Крім ось цих паразитів - ніяких Вишів ти не можешь в 18 років встипити . В тебе не приймуть документи в універ .
Хто в Україні на це погодиться ... навіть зараз ? Крім тих , хто на передку й чекає роками ротацію ?!
Я писав про це тут йще в 2014 році - змінити требо було закон . З березня 2014 крім проукраїнських сил не було ні у кого влади . Й тоді президент був самий освітчений за усі роки , за усі каденції . На його й лежить повна відповідальність за те , що не зробили . З 2014 було 5 років , а до 2022 усі 8 , що ті кому тоді було 8-12 років зараз вже б знали - без армії - ніяких вишів .
На Україну чека довгий багатодесятинічний процес протистояння з сусідами орками ... Повернути загарбленне можно виключно через іншу якість армії ... А найкрайще воює та армія де максимальне залучення усіх . Брехня , що дехто не народженний до армії . Я теж був у дитинстві олімпіадником по математиці (усі 5 років) , по фізиці й астрофізиці . Але я люблю армію й я сержант артелерії . Мій комполка - був викладач доцент фізики ... Мій приятель 2 місяця на рік "напрацьовує льотні години" , а 10 місяців розробляє код на С++ . В такому темпі можно бути в армії в резерві до 42-48 віку ... якщо не офіцер .
В України до вступу в НАТО (а потім з"ясуєтся , що воно може й не потрібно) требо йще 10-15 рокі тримати ворога й відвоювувати захопленне ... Інакше навіщо вмирав Коцубайло (Де-Вінчі) . Усі інші герої ?!!
23.06.2025 14:28 Ответить
Про що я вчора й писав...
22.06.2025 11:57 Ответить
А чим там останні два контрнаступи закінчилися? Тут би хоч те шо є не про.. А так звістно всім генералісімусам треба двіж,контрнаступи та фігурки там на картах рухати як у фільмах.
22.06.2025 11:59 Ответить
Як усе просто. Може, ще треба бійців у туалет водити за розкладом (читай про такого генерала у романі Я. Гашека про бравого солдата Швейка)?
22.06.2025 12:01 Ответить
Нах#й оно туда!!
Твой контрнаступ вокруг бахмута уже тысячи положил.. и Крынки не забудем!
22.06.2025 12:04 Ответить
О, контрнаступ. В звичайному режимі процес іде повільно, треба трохи прискоритися.
22.06.2025 12:10 Ответить
Мясник бредит о мясном
22.06.2025 12:37 Ответить
Цей кончений ідіот знову контрнаступами марить. Донатупася на Курщині, підарас кацапський? Блд, гундосий дегенерат зі своїм сирком доб'ють Україну.
22.06.2025 12:57 Ответить
Проблема була не у самому контрнаступі, а в тому, що зрадники на чолі з ЄрЗе та Сирським організували ворожий котел для українських військових яких вони туди закинули.
22.06.2025 15:03 Ответить
столько не наловить
22.06.2025 13:04 Ответить
ТОБТО ВІТЧИЗНЯНА БАЛІСТИКА,
******* АВІАЦІЯ,
ДРОНИ,
Т.П.-ТО ВСЕ ФІГНЯ,ГОЛОВНЕ ПОБІЛЬШЕ ЗІБРАТИ НАТОВП І ВПЕРЕД НА ШТУРМ?МОЖЕ НЕ ТРЕБА ЙОМУ З ЗЕ ДИВИТИСЬ НА НІЧ ФІЛЬМУ ЦИТАДЕЛЬ З МІХАЛКОВИМБЕСОМ?ЧИ БАБИ ЩЕ НАРОЖАЮТЬ?
22.06.2025 13:16 Ответить
Ти вже понаступав, натішились. Від тебе толку зась ні в обороні, ні в наступі, хіба для твоїх кацапів одні плюси. Давай досвіданія.
22.06.2025 13:24 Ответить
сирок пере відльотом ,як посол дав своє останнє інтерв'ю, як пр@ібав всі резерви,фортифікації і все інше.
22.06.2025 13:34 Ответить
А без попередньої реклями контрнаступ не матиме комерційного успіху?
22.06.2025 14:11 Ответить
Це в них психічне захворювання таке ? "Контрнаступальний синдром "?
Контрнаступати куди ,ким та чим ? І головне для чого ? ПЛАН ЯКИЙ ? Не колумбійський ,на якому вони всі схоже сидять А план закінчення війни який ? Де власні серйозні лінії оборони ? Де сильний комплекс ВПК ? Де самодостатня сильна економіка? Де рівність та справделивість в питаннях мобілізації? Де переможена корупція ?
З чим наступати без підготовлених резервів ,дронів , з голою дупою ? Ну тоді в цю контрнаступальну операцію хай в перших рядах їде сир з і своїми генералами підсилений - депутатсько-прокурорським корпусом
22.06.2025 14:19 Ответить
Ооооол, так ось де собака поралась!!!!
22.06.2025 14:38 Ответить
Сунь-Цзи «Мистецтво війни» раджу прочитати нашим стратегам. Чітка вказівка- глуха оборона і нищити тил і логістику армії противника, який переважає в рази кількістю армії.
22.06.2025 15:26 Ответить
Отже, оборону тримаємо з останніх сил, доводиться потроху відступати, а от контратакувати й наступати зможемо. Але досвід Курської операції показує зворотнє. То для чого ці балачки? Щоб показати, що ЗСУ керує неадекватне командування, яке грає в політичні ігри зеленого авантюриста?
22.06.2025 15:59 Ответить
Довбойоб ,стабілізуй лінію фронту і не розповідай казок про "контрнаступ " і про "перемогу " в твою маячню вже давно ніхто не вірить ,крім диванних ура-патріотів.
22.06.2025 17:43 Ответить
Він і стабілізував. Після його призначення кацапи стабільно наступають вже третій рік.
22.06.2025 22:13 Ответить
Тепер Зеля буде читати з суфлера "партнери, дайте нам корпусну систему!"
22.06.2025 23:52 Ответить
 
 