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Новини Відео Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
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Зеленський відреагував на удар РФ по полігону ЗСУ: Очікую на звіт щодо наслідків та всіх обставин, потрібна повна відповідальність. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по полігону ЗСУ в неділю, 22 червня, внаслідок якого загинули військовослужбовці ЗСУ. 

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очікую на повний звіт щодо наслідків та всіх обставин російського ракетного удар по полігону на Півдні України. Сьогодні був цей удар. Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність", - заявив глава держави.

Також президент розповів, що у Краматорську досі тривають пошуково-рятувальні роботи після того, як на житлові будинки окупанти скинули авіабомби.

"Під завалами були люди, залучені всі необхідні сили. Станом на цей час відомо про 4 поранених, серед них дитина. На жаль, 4 людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким", - сказав Зеленський. 

Читайте також: Війська РФ завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ: троє загиблих та 14 поранених, - Сухопутні війська (оновлено)

Президент також повідомив, що мав розмови з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, зокрема, щодо застосування дронів підрозділами Нацгвардії та необхідності знищення російських дронів-розвідників.

"Все має бути налаштовано системно так, щоб російські дрони – російські розвідники – знищувались, і знищувались максимально оперативно... Окремо говоритиму на тижні з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на оптоволокні та всі типи дронів для ударів по російській території мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось. Це буде – і вже є попередні домовленості з частиною наших партнерів – з частиною європейських країн", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 червня, ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Є загиблі та постраждалі.

Читайте також: Попередньо, це була ракета "Іскандер-М", - речник Саранцев про удар РФ по тренувальному полігону ЗСУ

Автор: 

обстріл (29517) росія (66417) полігон (284) ЗСУ (7714)


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Топ коментарі
+15
Воно ж зняло Наєва. От і результат. Путінська маріонетка.
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22.06.2025 22:43 Відповісти
+13
Ми живемо в страшний час Іуд, які не покаються.
Вони регочуть над нашим горем, упиваються своєю безкарною зрадою і нашою бідою.
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22.06.2025 23:13 Відповісти
+11
Покладуть звіт на звіт - хтось відповість?
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22.06.2025 22:44 Відповісти
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Воно ж зняло Наєва. От і результат. Путінська маріонетка.
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22.06.2025 22:43 Відповісти
Та тот Наев с мордой придурка токо и знал что ездить на границе с Белорусией видосики снимать про укрепления..Вояка хенерал..
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23.06.2025 00:31 Відповісти
Наєв закінчив академію з відзнакою - перехідний меч королеви Великої Британії. Це до відома експертів по укріпленням. Залужний теж мав такий.
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23.06.2025 07:52 Відповісти
Покладуть звіт на звіт - хтось відповість?
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22.06.2025 22:44 Відповісти
******* відреагував, очікувач ****
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22.06.2025 22:46 Відповісти
"Разом з тим, на жаль, були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими" (с)
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22.06.2025 22:46 Відповісти
звіт воно очікує... за попередні влучання по полігонам і смерті наших захисників - хтось з "кабінетних єнералів" отримав покарання?
чи є хочу б один наказ про звільнення через службову недбалість?
може, є хоч одне рішення суду?
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22.06.2025 22:49 Відповісти
о. вечірній дід панас намалювався з черговим відосом.
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22.06.2025 22:51 Відповісти
Де українське ППО, ЗЄля ?

Очікую на звіт щодо наслідків та всіх обставин, потрібна повна відповідальність

.
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22.06.2025 22:52 Відповісти
Просто мудак...
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22.06.2025 22:55 Відповісти
А ми очікуєм на звіт щодо наслідків та всіх обставин обстрілів Київа і України за весь цей час, потрібна повна відповідальність, відповідати за це тобі, зе- слимак неголений
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22.06.2025 22:56 Відповісти
Под личный контроль взял хоть?
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22.06.2025 22:57 Відповісти
Умєрову було доручено домовитися з партнерами про посилення ППО. Пройшло два місяці, а звіту про виконання доручення ніхто не чув і не бачив.
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22.06.2025 22:58 Відповісти
Кури далі, генералісімус недороблений...
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22.06.2025 23:05 Відповісти
Відосікі наше фсьо, кожен день по 10-15 треба зачитати, втомлюється
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22.06.2025 23:10 Відповісти
Ми живемо в страшний час Іуд, які не покаються.
Вони регочуть над нашим горем, упиваються своєю безкарною зрадою і нашою бідою.
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22.06.2025 23:13 Відповісти
Два дебіла ета сіла.
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23.06.2025 12:14 Відповісти
Гірше тільки три дебіли, а в зюзі їх шість. (патужних менеджерів)
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23.06.2025 12:51 Відповісти
Мурло яке не несе відповідальності ні зп що
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22.06.2025 23:14 Відповісти
А вот проект квартального звита - " во всем виноват руцкий ракет и те,кто погиб, потому что не разбежались,командиров наградить,командирам командиров выдать премии и звания.
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22.06.2025 23:21 Відповісти
Очікун?
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22.06.2025 23:35 Відповісти
очкун
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23.06.2025 09:05 Відповісти
Коли вже ти будеш нести відповідальність,повну?
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22.06.2025 23:54 Відповісти
у тебе, курва, повна абсолютна влада вже сьомий рік, тож і відповідальність повна та абсолютна на тобі. Але нажаль Історія вже задовбалася давати українцям шанси, які ми століттями пройобуємо (лише за останні 35 років проїбали аж три рази в 1991, в 2010, в 2019) тож зараз, під час жахливої екзистенційної війни за збереження нації, завдяки безвідповідальним обмеженим какімразніцам, на чолі України ти - безвідповідальний, нікчемний обмежений чоловічок з совковим світоглядом, який вже підвів країну до катастрофи.
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23.06.2025 01:06 Відповісти
це така націаональна традиція українців - обрати до влади ЧМО, а потім співати під бандуру сумних пісень про важку кріпацьку долю...
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23.06.2025 09:06 Відповісти
Це вже вдруге за цей місяць по треновочному полігону - хтось за перший раз доповів, висновки зроблені - ніхріна. Ціль кровавої влади зелених іуд - якамого більше знищити українців.
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23.06.2025 02:23 Відповісти
На нари верховного ішака!
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23.06.2025 06:30 Відповісти
це вже з 22 року п.ятий чи шостий удар по полігону . і де висновки мать вашу зелену
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23.06.2025 06:41 Відповісти
А творожніков так красиво розповідав казки вчора.
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23.06.2025 07:58 Відповісти
Над полігоном півгодини літав кацапський дрон. Чия ж це відповідальність?🤔
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23.06.2025 07:56 Відповісти
Порох винен.
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23.06.2025 08:00 Відповісти
ВІНОЧ(і)КУН
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23.06.2025 09:02 Відповісти
Підараси тупі! Схоже " на граблях" це вже час зарахувати у світове надбання для Юнеско.
Направити мобілізованих на тиловий полігон десь під Яворонівим або Трускавцем і там спокійно навчити необхідним навикам не можливо - бо вже "успіхи" на фронті сраку підпікають і на другий-третій день "мясо" вже майже на фронті!
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23.06.2025 11:07 Відповісти
Черговий піздьож потужного, надпотужного.
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23.06.2025 12:12 Відповісти
 
 