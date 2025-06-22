Зеленський відреагував на удар РФ по полігону ЗСУ: Очікую на звіт щодо наслідків та всіх обставин, потрібна повна відповідальність. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по полігону ЗСУ в неділю, 22 червня, внаслідок якого загинули військовослужбовці ЗСУ.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очікую на повний звіт щодо наслідків та всіх обставин російського ракетного удар по полігону на Півдні України. Сьогодні був цей удар. Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність", - заявив глава держави.

Також президент розповів, що у Краматорську досі тривають пошуково-рятувальні роботи після того, як на житлові будинки окупанти скинули авіабомби.

"Під завалами були люди, залучені всі необхідні сили. Станом на цей час відомо про 4 поранених, серед них дитина. На жаль, 4 людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким", - сказав Зеленський.

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Президент також повідомив, що мав розмови з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, зокрема, щодо застосування дронів підрозділами Нацгвардії та необхідності знищення російських дронів-розвідників.

"Все має бути налаштовано системно так, щоб російські дрони – російські розвідники – знищувались, і знищувались максимально оперативно... Окремо говоритиму на тижні з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на оптоволокні та всі типи дронів для ударів по російській території мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось. Це буде – і вже є попередні домовленості з частиною наших партнерів – з частиною європейських країн", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 червня, ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Є загиблі та постраждалі.

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