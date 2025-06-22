Попередньо, це була ракета "Іскандер-М", - речник Саранцев про удар РФ по тренувальному полігону ЗСУ

За попередньою інформацією, війська РФ завдали удару по навчально-тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ ракетою "Іскандер-М".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, був удар ракетою Іскандер-М. Це тимчасовий навчально-тренувальний полігон, він не постійним, на ньому люди не перебувають постійно, не живуть на ньому", - розповів Саранцев.

Речник зазначив, що такий полігон використовується військовими для виконання певних навчальних завдань.

За його словами, із сигналом повітряної тривоги, ще за кілька хвилин до удару майже весь особовий склад був розосереджений і перебував в укриттях.

"Разом з тим, на жаль, були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими", - сказав Саранцев.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 червня, ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Є загиблі та постраждалі.

