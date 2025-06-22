УКР
Новини Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
9 629 71

Попередньо, це була ракета "Іскандер-М", - речник Саранцев про удар РФ по тренувальному полігону ЗСУ

ворог вдарив по полігону іскандером

За попередньою інформацією, війська РФ завдали удару по навчально-тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ ракетою "Іскандер-М".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, був удар ракетою Іскандер-М. Це тимчасовий навчально-тренувальний полігон, він не постійним, на ньому люди не перебувають постійно, не живуть на ньому", - розповів Саранцев.

Речник зазначив, що такий полігон використовується військовими для виконання певних навчальних завдань.

За його словами, із сигналом повітряної тривоги, ще за кілька хвилин до удару майже весь особовий склад був розосереджений і перебував в укриттях.

"Разом з тим, на жаль, були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими", - сказав Саранцев.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 червня, ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Є загиблі та постраждалі. 

Читайте також: Війська РФ завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ: троє загиблих та 11 поранених, - Сухопутні війська (оновлено)

Автор: 

обстріл (31060) полігон (287) втрати (4581) Сухопутні війська ЗСУ (53)
Топ коментарі
+25
Там сутками дрони-розвідники висять, плюс супутники. Для чого ще зрадникам платити?
22.06.2025 19:44 Відповісти
+14
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

это у нас в области по полигону ударили, били под корректировку сверху

на сейчас 3 - 200

******* ваши «комиссии» уже и прочая формулировка, которая нихуя не меняет в корню

чем занимались предыдущие комиссии (например после Шостки)? каких выводов достигли? кто виноват и наказаны ли были виновные?

вопросов больше чем ответов

господин Шаповалов, сделайте себе это приоритетом и наведите порядок

суперкум там летал минимум минут 20
22.06.2025 19:41 Відповісти
+12
Що здав? Точку полігону?
Він ще при совку був створений.
22.06.2025 19:44 Відповісти
Среди военных есть предатели! Они наводят удары оккупантов. Их нужно найти и уничтожить!
22.06.2025 19:36 Відповісти
22.06.2025 19:44 Відповісти
Спутник не дает картинку онлайн. Он раз в какое то время летает над территорией и может передать ее фотографии. Этого для наведения ракеты в реальном времени недостаточно. А вот дроны - да. Кто бы мог подумать что в прифронтовой области могут летать вражеские разведчики.
22.06.2025 19:49 Відповісти
Напевно дуже важко здогадатись, коли відбувається ранкове чи вечірнє шикування. Це ж армія, там все по розпорядку.
22.06.2025 20:04 Відповісти
почти всегда когда удар по полигону над ним висит беспилотник! русня потом видосик с него показывает
22.06.2025 22:08 Відповісти
Над Харьковом и областью давно и каждую ночь. Та скорее везде.
23.06.2025 08:31 Відповісти
Що ти мелеш? Полігони в зоні досяжності іскандера і їхнє місцезнаходження відоме ворогу.
22.06.2025 19:49 Відповісти
Патриоты почему не стоят на полигоне и не сбивают Искандеры??
22.06.2025 19:57 Відповісти
бо патріоти порібні в Києві. Все ППО-ПРО з 22 року стягнули туди. На інші міста начхали, навіть ще коли по Києву не гатили
22.06.2025 20:10 Відповісти
Бо їх в десятки разів менше ніж полігонів
22.06.2025 20:55 Відповісти
Він каже правильно. Полігон не супермаркет чи казарма, там нема цідобової присутності, про що розповів речник ЗСУ. Ворог точно знав про наявність на полігоні військових і відповідну локацію. Без цього це марна трата іскандерів. Широколанівскій полігон, наприклад, тягнеться від Миколаїва до Одеси.
22.06.2025 20:06 Відповісти
Не виключено і таке, але найбільше зрадників біля Верховного, всіх перераховувати не буду всього тільки декілька "патріотів": вбитого добрими людьми в Мардиді 6-го ефективного менеджера від луганської братви портнова. 1-й ефективний менеджер від донецької братви татаров, 2-й ефективний менеджер від абхазсько-сочінської братви арахамія, були і є єрмак, демченко, смірнов з подоляком. Яких ще більших зрадників потрібно?
22.06.2025 20:01 Відповісти
Предатели не нужны, идиотов хватает.
22.06.2025 20:53 Відповісти
Бійці знехтували заходами безпеки - це ж не шарашкина контора а армія
22.06.2025 19:38 Відповісти
А що робити? Дати в морду і за ноги в укриття заволочити?
Так знімуть відос і в інеті скинуть... І буде ой б'ють нещасних солдатиків
22.06.2025 19:43 Відповісти
Я шось пропустив? - дисципліну а армії вже відмінили? - війна ж
22.06.2025 19:53 Відповісти
Яка дисципліна, якщо совки у командуванні. Просто в совку часто замовчували, та й війн на території срср не було після 1945.
22.06.2025 20:02 Відповісти
Як там дійсно було,нам не скажуть,але на рядових військових вину найлегше зіпхнуть.
Бог його знає,може,і не було команди «в укриття!»...
22.06.2025 20:10 Відповісти
А як підтримувати дисципліну якщо у кожного телефон? І кожний знімає?
Толерантність в школі вже показує результати... А в війську ще гірше...
Солдат лише зніме відео де скаже, що командир пі...с і тут же командира знімуть і порушать розслідування... Це ******* реалії. Ніхто не хоче шуму в медіа.
23.06.2025 00:21 Відповісти
Це речник сказав, в як було насправді - хз. Але речник, звісно, буде відмазувати своє начальство і валити все на особовий склад.
22.06.2025 19:50 Відповісти
Про який полігон іде мова хоч?
22.06.2025 19:39 Відповісти
Про військовий
22.06.2025 19:46 Відповісти
теж мені секрет полішинеля. вже нижче написали
22.06.2025 19:47 Відповісти
Сарказм? Ні, не чув. )
22.06.2025 19:48 Відповісти
Без кротів завербованих серед своїх явно не обійшлось.
22.06.2025 19:40 Відповісти
Безпілотники ніхто не відміняв
22.06.2025 19:45 Відповісти
Навряд чи полігон біля лінії фронту і в зоні досягнення цих зала , орланів і т.п.
22.06.2025 19:48 Відповісти
Ти ідіот чи засланий бот? Суперкар все знімав, полігон був в зоні досяжності іскандера.
22.06.2025 19:51 Відповісти
Та вже й відео показали.
22.06.2025 19:59 Відповісти
Для вияснення про знаходження на полігоні великої кількості військових в наш час не потрібно ні стукачів, ні безпілотників, бо ворог може чітко стежити за скопиченням в одному місці великої кількості мобільних телефонів та ще й має можливість їх прослухати. Але для удару в точний час і по точному місцю має бути чітка інформація і це мав зробити хтось з полігону.
22.06.2025 20:26 Відповісти
Мобілки раз на тиждень дають подзвонити.
22.06.2025 21:54 Відповісти
22.06.2025 19:41 Відповісти
Важливо хто здав,а не чим було нанесено удар.
22.06.2025 19:41 Відповісти
22.06.2025 19:44 Відповісти
Уважно читайте.Полігон використовувся періодично.Здати могли саме в час ,коли там були військовослужбовці.
22.06.2025 19:53 Відповісти
Ну як хто здає...розвідувальний дрон орків. А чим нанесений удар - то вже не так важливо.
22.06.2025 19:46 Відповісти
Тобто,хочете сказати,що військовий об'єкт ,де тренуються ЗСУ не охороняється засобами проти розвідронів?
22.06.2025 20:06 Відповісти
Ніт.
22.06.2025 20:57 Відповісти
Це в Цаплієнка вже в телеграмі(((((((((("БПЛА розвідник вс рф спокійно висить над тренувальним полігоном і коригує ракетний удар. Нема слів🤬"
22.06.2025 23:12 Відповісти
На жаль серед військових є багато таких,що вважають,що правила безпеки їх не стосуються та їх особиста удача є запорукою безпеки...Дуже шкода загиблих,але для чого тоді командири,якщо кожний діє сам по собі??
22.06.2025 19:43 Відповісти
А командування боїться відосиків... У нас країна така. Солдатик зніме відосик, як командир ушемляє його права, чи піднімає голос, скине в Інтернет і все... Командира знімуть.
22.06.2025 19:46 Відповісти
А навіщо тоді взагалі командири, якщо вони ніколи відповідальності не несуть?
22.06.2025 19:52 Відповісти
Ясно: самі винуваті
22.06.2025 19:43 Відповісти
Звісно, речник звалить всіх собак на загиблих, не буде ж він звинувачувати своє начальство.
22.06.2025 19:53 Відповісти
Нічого не змінюється. Де Драпатий?
22.06.2025 19:53 Відповісти
Драпатий привселюдно визнав, що не може домогтися виконання власних наказів, і "пашол он сонцем палімий, павтаряя: "************!"".
22.06.2025 20:09 Відповісти
Не потрібно розповідати що то була за ракета,потрібно дати відповідь чому таке продовжується,та хто за це має відповідати...
22.06.2025 19:54 Відповісти
Там же написано: сами винні, знехтували, можна не платити родинам 15 лямів
22.06.2025 20:58 Відповісти
На жаль від Іскандеру ніяке укриття не врятує. Тут тільки потрібне розосередження людей і вдача
22.06.2025 19:56 Відповісти
Там був використаний касетний заряд, тому укриття багатьох врятували.
22.06.2025 20:04 Відповісти
Порох зараз в програмі Портникова "Політклуб", також говорить про ракетні шахедні удари касапів та аятольні
22.06.2025 20:04 Відповісти
Так а ми тут до чого? Нам біжати перемикатися на канал портнікова?
22.06.2025 20:59 Відповісти
якщо "акакаяразніца" - ну то ні до чого. Шукайте собі іншого клоуна.
22.06.2025 21:39 Відповісти
Можна потім подивитись.
22.06.2025 21:57 Відповісти
"Попередньо, це була ракета"
Попередньо це була відсутність навіть звичайного Цукорка за 4000грн на весь полігон. І це повна безвідповідальність когось з старших офіцерів! Хто відповідає за забезпечення підрозділів Цукорками, а?

22.06.2025 20:18 Відповісти
Детектори дронів «Цукорок» виготовляються в Україні інженерами-програмістами фактично на волонтерських засадах, без участі держави.
22.06.2025 20:28 Відповісти
На волонтерсько-комерційних засадах, їх зараз повно в інтернеті. А от Держава має їх закупати і централізовано виділяти підрозділам. А у більш-менш великих спільнот інженерів, з якими можна юридично заключити договір на поставки, теж закупати. В принципі ми рухаємось до анархо-капіталістичної моделі. Думаю що спільнота має використовувати такі випадки і вимагати централізованих закупок Цукорків. Для запобігання наступним трагедіям. Я сам інженер, тому власне тема мені близька.
22.06.2025 21:13 Відповісти
Порошенко виноват, однозначно! Не поставил им детекторы...
22.06.2025 21:20 Відповісти
Це вже як у старому анекдоті - Лікар приходить на визов до хворого, але той вже вмер. Він запитує родичів - Покійник перед смертю потів? Ті відповідають - Так. Лікар - Це дуже добре для здоров'я.
22.06.2025 20:20 Відповісти
https://t.me/novostiniko/65837 ❗️Z-канали публікують відео удару по тренувальному полігону ЗСУ, про який повідомили Сухопутні війська
це була касетна бойова частина
22.06.2025 20:24 Відповісти
Значить був дрон прямо в момент удару. Падлюки.
Де реби, де системи виявлення і попередження?
22.06.2025 20:26 Відповісти
Факт: все відстежується, все здається.

( ОПа селфістів працює )
22.06.2025 20:24 Відповісти
Скільки разів подібне повторювалось ?
Я так думаю що треба гнати всіх, починаючи з самої верхівки
22.06.2025 20:30 Відповісти
"українцям не потрібно боятися мобілізації" "сирок".Вже за те,що загинули люди мав би сам піти у відставку.разом з умєровим.
22.06.2025 20:38 Відповісти
Судячи з того, що https://t.me/smolii_ukraine/109003 касапи викладують відео зі свого дрона удару іскандеру по полігону - вони мали очі там. Тобто, дрон висів, і питанння тепер полягає в тому, чого його не збили.
22.06.2025 20:43 Відповісти
ворожий розвіддрон не збивають бо на те є дві вагомі причини і невідомо яка важливіша
1. командирство принципово не хоче дивитися вгору, мовляв, нема літака то нема нічого, не дивись
2. нема чим збивати, на армію умєров не настачив чим збивати
.
від другого пункту ще якось можна порятуватися а від першого не рятує нічого.
22.06.2025 20:57 Відповісти
"Разом з тим, на жаль, були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими", - сказав Саранцев."
Уявляю, команда "Повітряна тривога. Всі в укриття!" А хтось, говорить: "Та пофіг, будемо марширувати і повзати далі" І це вже після безлічі таких випадків. Скоріш за все ніхто ніякої "Повітряної тривоги" і не оголошував.
22.06.2025 21:52 Відповісти
А що це в нас за армія, в якій військовослужбовці нехтують наказами командирів? Цей Саранцев дружить взагалі з головою? З його слів виходить, що кожний сам вирішує ховатись від ракети чи ні.
22.06.2025 22:04 Відповісти
"засранцев" - ***** ти називаєш вид кацапської ракети? то вже *****.
ти назви хто винний в загибелі хлопців, ****
22.06.2025 22:59 Відповісти
А наші ракети, кращі за " іскандер" - " Сапсан", одне неголене закатало в асфальт,
23.06.2025 01:48 Відповісти
 
 