Попередньо, це була ракета "Іскандер-М", - речник Саранцев про удар РФ по тренувальному полігону ЗСУ
За попередньою інформацією, війська РФ завдали удару по навчально-тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ ракетою "Іскандер-М".
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, був удар ракетою Іскандер-М. Це тимчасовий навчально-тренувальний полігон, він не постійним, на ньому люди не перебувають постійно, не живуть на ньому", - розповів Саранцев.
Речник зазначив, що такий полігон використовується військовими для виконання певних навчальних завдань.
За його словами, із сигналом повітряної тривоги, ще за кілька хвилин до удару майже весь особовий склад був розосереджений і перебував в укриттях.
"Разом з тим, на жаль, були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими", - сказав Саранцев.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 червня, ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Є загиблі та постраждалі.
Так знімуть відос і в інеті скинуть... І буде ой б'ють нещасних солдатиків
Бог його знає,може,і не було команди «в укриття!»...
Толерантність в школі вже показує результати... А в війську ще гірше...
Солдат лише зніме відео де скаже, що командир пі...с і тут же командира знімуть і порушать розслідування... Це ******* реалії. Ніхто не хоче шуму в медіа.
это у нас в области по полигону ударили, били под корректировку сверху
на сейчас 3 - 200
******* ваши «комиссии» уже и прочая формулировка, которая нихуя не меняет в корню
чем занимались предыдущие комиссии (например после Шостки)? каких выводов достигли? кто виноват и наказаны ли были виновные?
вопросов больше чем ответов
господин Шаповалов, сделайте себе это приоритетом и наведите порядок
суперкум там летал минимум минут 20
Він ще при совку був створений.
Попередньо це була відсутність навіть звичайного Цукорка за 4000грн на весь полігон. І це повна безвідповідальність когось з старших офіцерів! Хто відповідає за забезпечення підрозділів Цукорками, а?
це була касетна бойова частина
Де реби, де системи виявлення і попередження?
( ОПа селфістів працює )
Я так думаю що треба гнати всіх, починаючи з самої верхівки
1. командирство принципово не хоче дивитися вгору, мовляв, нема літака то нема нічого, не дивись
2. нема чим збивати, на армію умєров не настачив чим збивати
.
від другого пункту ще якось можна порятуватися а від першого не рятує нічого.
Уявляю, команда "Повітряна тривога. Всі в укриття!" А хтось, говорить: "Та пофіг, будемо марширувати і повзати далі" І це вже після безлічі таких випадків. Скоріш за все ніхто ніякої "Повітряної тривоги" і не оголошував.
ти назви хто винний в загибелі хлопців, ****