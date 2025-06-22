Предварительно, это была ракета "Искандер-М", - спикер Саранцев об ударе РФ по тренировочному полигону ВСУ

По предварительной информации, войска РФ нанесли удар по учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ ракетой "Искандер-М".

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, сообщает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, был удар ракетой Искандер-М. Это временный учебно-тренировочный полигон, он не постоянный, на нем люди не находятся постоянно, не живут на нем", - рассказал Саранцев.

Спикер отметил, что такой полигон используется военными для выполнения определенных учебных задач.

По его словам, с сигналом воздушной тревоги, еще за несколько минут до удара почти весь личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях.

"Вместе с тем, к сожалению, были некоторые военнослужащие, которые пренебрегли мерами безопасности и большинство из них как раз оказались пострадавшими", - сказал Саранцев.

Ранее сообщалось, что сегодня, 22 июня, враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Есть погибшие и пострадавшие.

