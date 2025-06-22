РУС
Новости Удар РФ по учебному подразделению ВСУ
9 629 71

Предварительно, это была ракета "Искандер-М", - спикер Саранцев об ударе РФ по тренировочному полигону ВСУ

враг ударил по полигону искандером

По предварительной информации, войска РФ нанесли удар по учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ ракетой "Искандер-М".

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, сообщает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, был удар ракетой Искандер-М. Это временный учебно-тренировочный полигон, он не постоянный, на нем люди не находятся постоянно, не живут на нем", - рассказал Саранцев.

Спикер отметил, что такой полигон используется военными для выполнения определенных учебных задач.

По его словам, с сигналом воздушной тревоги, еще за несколько минут до удара почти весь личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях.

"Вместе с тем, к сожалению, были некоторые военнослужащие, которые пренебрегли мерами безопасности и большинство из них как раз оказались пострадавшими", - сказал Саранцев.

Ранее сообщалось, что сегодня, 22 июня, враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Есть погибшие и пострадавшие.

Читайте также: Войска РФ нанесли ракетный удар по тренировочному полигону механизированной бригады ВСУ: трое погибших и 11 раненых, - Сухопутные войска (обновлено)

обстрел (29722) полигон (346) потери (4566) Сухопутные войска ВСУ (53)
+25
Там сутками дрони-розвідники висять, плюс супутники. Для чого ще зрадникам платити?
22.06.2025 19:44 Ответить
22.06.2025 19:44 Ответить
+14
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

это у нас в области по полигону ударили, били под корректировку сверху

на сейчас 3 - 200

******* ваши «комиссии» уже и прочая формулировка, которая нихуя не меняет в корню

чем занимались предыдущие комиссии (например после Шостки)? каких выводов достигли? кто виноват и наказаны ли были виновные?

вопросов больше чем ответов

господин Шаповалов, сделайте себе это приоритетом и наведите порядок

суперкум там летал минимум минут 20
22.06.2025 19:41 Ответить
22.06.2025 19:41 Ответить
+12
Що здав? Точку полігону?
Він ще при совку був створений.
22.06.2025 19:44 Ответить
22.06.2025 19:44 Ответить
Комментировать
Среди военных есть предатели! Они наводят удары оккупантов. Их нужно найти и уничтожить!
22.06.2025 19:36 Ответить
22.06.2025 19:36 Ответить
Там сутками дрони-розвідники висять, плюс супутники. Для чого ще зрадникам платити?
22.06.2025 19:44 Ответить
22.06.2025 19:44 Ответить
Спутник не дает картинку онлайн. Он раз в какое то время летает над территорией и может передать ее фотографии. Этого для наведения ракеты в реальном времени недостаточно. А вот дроны - да. Кто бы мог подумать что в прифронтовой области могут летать вражеские разведчики.
22.06.2025 19:49 Ответить
22.06.2025 19:49 Ответить
Напевно дуже важко здогадатись, коли відбувається ранкове чи вечірнє шикування. Це ж армія, там все по розпорядку.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:04 Ответить
почти всегда когда удар по полигону над ним висит беспилотник! русня потом видосик с него показывает
показать весь комментарий
22.06.2025 22:08 Ответить
Над Харьковом и областью давно и каждую ночь. Та скорее везде.
показать весь комментарий
23.06.2025 08:31 Ответить
Що ти мелеш? Полігони в зоні досяжності іскандера і їхнє місцезнаходження відоме ворогу.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:49 Ответить
Патриоты почему не стоят на полигоне и не сбивают Искандеры??
показать весь комментарий
22.06.2025 19:57 Ответить
бо патріоти порібні в Києві. Все ППО-ПРО з 22 року стягнули туди. На інші міста начхали, навіть ще коли по Києву не гатили
показать весь комментарий
22.06.2025 20:10 Ответить
Бо їх в десятки разів менше ніж полігонів
показать весь комментарий
22.06.2025 20:55 Ответить
Він каже правильно. Полігон не супермаркет чи казарма, там нема цідобової присутності, про що розповів речник ЗСУ. Ворог точно знав про наявність на полігоні військових і відповідну локацію. Без цього це марна трата іскандерів. Широколанівскій полігон, наприклад, тягнеться від Миколаїва до Одеси.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:06 Ответить
Не виключено і таке, але найбільше зрадників біля Верховного, всіх перераховувати не буду всього тільки декілька "патріотів": вбитого добрими людьми в Мардиді 6-го ефективного менеджера від луганської братви портнова. 1-й ефективний менеджер від донецької братви татаров, 2-й ефективний менеджер від абхазсько-сочінської братви арахамія, були і є єрмак, демченко, смірнов з подоляком. Яких ще більших зрадників потрібно?
показать весь комментарий
22.06.2025 20:01 Ответить
Предатели не нужны, идиотов хватает.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:53 Ответить
Бійці знехтували заходами безпеки - це ж не шарашкина контора а армія
показать весь комментарий
22.06.2025 19:38 Ответить
А що робити? Дати в морду і за ноги в укриття заволочити?
Так знімуть відос і в інеті скинуть... І буде ой б'ють нещасних солдатиків
показать весь комментарий
22.06.2025 19:43 Ответить
Я шось пропустив? - дисципліну а армії вже відмінили? - війна ж
показать весь комментарий
22.06.2025 19:53 Ответить
Яка дисципліна, якщо совки у командуванні. Просто в совку часто замовчували, та й війн на території срср не було після 1945.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:02 Ответить
Як там дійсно було,нам не скажуть,але на рядових військових вину найлегше зіпхнуть.
Бог його знає,може,і не було команди «в укриття!»...
показать весь комментарий
22.06.2025 20:10 Ответить
А як підтримувати дисципліну якщо у кожного телефон? І кожний знімає?
Толерантність в школі вже показує результати... А в війську ще гірше...
Солдат лише зніме відео де скаже, що командир пі...с і тут же командира знімуть і порушать розслідування... Це ******* реалії. Ніхто не хоче шуму в медіа.
показать весь комментарий
23.06.2025 00:21 Ответить
Це речник сказав, в як було насправді - хз. Але речник, звісно, буде відмазувати своє начальство і валити все на особовий склад.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:50 Ответить
Про який полігон іде мова хоч?
показать весь комментарий
22.06.2025 19:39 Ответить
Про військовий
показать весь комментарий
22.06.2025 19:46 Ответить
теж мені секрет полішинеля. вже нижче написали
показать весь комментарий
22.06.2025 19:47 Ответить
Сарказм? Ні, не чув. )
показать весь комментарий
22.06.2025 19:48 Ответить
Без кротів завербованих серед своїх явно не обійшлось.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:40 Ответить
Безпілотники ніхто не відміняв
показать весь комментарий
22.06.2025 19:45 Ответить
Навряд чи полігон біля лінії фронту і в зоні досягнення цих зала , орланів і т.п.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:48 Ответить
Ти ідіот чи засланий бот? Суперкар все знімав, полігон був в зоні досяжності іскандера.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:51 Ответить
Та вже й відео показали.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:59 Ответить
Для вияснення про знаходження на полігоні великої кількості військових в наш час не потрібно ні стукачів, ні безпілотників, бо ворог може чітко стежити за скопиченням в одному місці великої кількості мобільних телефонів та ще й має можливість їх прослухати. Але для удару в точний час і по точному місцю має бути чітка інформація і це мав зробити хтось з полігону.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:26 Ответить
Мобілки раз на тиждень дають подзвонити.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:54 Ответить
22.06.2025 19:41 Ответить
Важливо хто здав,а не чим було нанесено удар.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:41 Ответить
Що здав? Точку полігону?
Він ще при совку був створений.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:44 Ответить
Уважно читайте.Полігон використовувся періодично.Здати могли саме в час ,коли там були військовослужбовці.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:53 Ответить
Ну як хто здає...розвідувальний дрон орків. А чим нанесений удар - то вже не так важливо.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:46 Ответить
Тобто,хочете сказати,що військовий об'єкт ,де тренуються ЗСУ не охороняється засобами проти розвідронів?
показать весь комментарий
22.06.2025 20:06 Ответить
Ніт.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:57 Ответить
Це в Цаплієнка вже в телеграмі(((((((((("БПЛА розвідник вс рф спокійно висить над тренувальним полігоном і коригує ракетний удар. Нема слів🤬"
показать весь комментарий
22.06.2025 23:12 Ответить
На жаль серед військових є багато таких,що вважають,що правила безпеки їх не стосуються та їх особиста удача є запорукою безпеки...Дуже шкода загиблих,але для чого тоді командири,якщо кожний діє сам по собі??
показать весь комментарий
22.06.2025 19:43 Ответить
А командування боїться відосиків... У нас країна така. Солдатик зніме відосик, як командир ушемляє його права, чи піднімає голос, скине в Інтернет і все... Командира знімуть.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:46 Ответить
А навіщо тоді взагалі командири, якщо вони ніколи відповідальності не несуть?
показать весь комментарий
22.06.2025 19:52 Ответить
Ясно: самі винуваті
показать весь комментарий
22.06.2025 19:43 Ответить
Звісно, речник звалить всіх собак на загиблих, не буде ж він звинувачувати своє начальство.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:53 Ответить
Нічого не змінюється. Де Драпатий?
показать весь комментарий
22.06.2025 19:53 Ответить
Драпатий привселюдно визнав, що не може домогтися виконання власних наказів, і "пашол он сонцем палімий, павтаряя: "************!"".
показать весь комментарий
22.06.2025 20:09 Ответить
Не потрібно розповідати що то була за ракета,потрібно дати відповідь чому таке продовжується,та хто за це має відповідати...
показать весь комментарий
22.06.2025 19:54 Ответить
Там же написано: сами винні, знехтували, можна не платити родинам 15 лямів
показать весь комментарий
22.06.2025 20:58 Ответить
На жаль від Іскандеру ніяке укриття не врятує. Тут тільки потрібне розосередження людей і вдача
показать весь комментарий
22.06.2025 19:56 Ответить
Там був використаний касетний заряд, тому укриття багатьох врятували.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:04 Ответить
Порох зараз в програмі Портникова "Політклуб", також говорить про ракетні шахедні удари касапів та аятольні
показать весь комментарий
22.06.2025 20:04 Ответить
Так а ми тут до чого? Нам біжати перемикатися на канал портнікова?
показать весь комментарий
22.06.2025 20:59 Ответить
якщо "акакаяразніца" - ну то ні до чого. Шукайте собі іншого клоуна.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:39 Ответить
Можна потім подивитись.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:57 Ответить
"Попередньо, це була ракета"
Попередньо це була відсутність навіть звичайного Цукорка за 4000грн на весь полігон. І це повна безвідповідальність когось з старших офіцерів! Хто відповідає за забезпечення підрозділів Цукорками, а?

показать весь комментарий
22.06.2025 20:18 Ответить
Детектори дронів «Цукорок» виготовляються в Україні інженерами-програмістами фактично на волонтерських засадах, без участі держави.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:28 Ответить
На волонтерсько-комерційних засадах, їх зараз повно в інтернеті. А от Держава має їх закупати і централізовано виділяти підрозділам. А у більш-менш великих спільнот інженерів, з якими можна юридично заключити договір на поставки, теж закупати. В принципі ми рухаємось до анархо-капіталістичної моделі. Думаю що спільнота має використовувати такі випадки і вимагати централізованих закупок Цукорків. Для запобігання наступним трагедіям. Я сам інженер, тому власне тема мені близька.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:13 Ответить
Порошенко виноват, однозначно! Не поставил им детекторы...
показать весь комментарий
22.06.2025 21:20 Ответить
Це вже як у старому анекдоті - Лікар приходить на визов до хворого, але той вже вмер. Він запитує родичів - Покійник перед смертю потів? Ті відповідають - Так. Лікар - Це дуже добре для здоров'я.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:20 Ответить
https://t.me/novostiniko/65837 ❗️Z-канали публікують відео удару по тренувальному полігону ЗСУ, про який повідомили Сухопутні війська
це була касетна бойова частина
показать весь комментарий
22.06.2025 20:24 Ответить
Значить був дрон прямо в момент удару. Падлюки.
Де реби, де системи виявлення і попередження?
показать весь комментарий
22.06.2025 20:26 Ответить
Факт: все відстежується, все здається.

( ОПа селфістів працює )
показать весь комментарий
22.06.2025 20:24 Ответить
Скільки разів подібне повторювалось ?
Я так думаю що треба гнати всіх, починаючи з самої верхівки
показать весь комментарий
22.06.2025 20:30 Ответить
"українцям не потрібно боятися мобілізації" "сирок".Вже за те,що загинули люди мав би сам піти у відставку.разом з умєровим.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:38 Ответить
Судячи з того, що https://t.me/smolii_ukraine/109003 касапи викладують відео зі свого дрона удару іскандеру по полігону - вони мали очі там. Тобто, дрон висів, і питанння тепер полягає в тому, чого його не збили.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:43 Ответить
ворожий розвіддрон не збивають бо на те є дві вагомі причини і невідомо яка важливіша
1. командирство принципово не хоче дивитися вгору, мовляв, нема літака то нема нічого, не дивись
2. нема чим збивати, на армію умєров не настачив чим збивати
.
від другого пункту ще якось можна порятуватися а від першого не рятує нічого.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:57 Ответить
"Разом з тим, на жаль, були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими", - сказав Саранцев."
Уявляю, команда "Повітряна тривога. Всі в укриття!" А хтось, говорить: "Та пофіг, будемо марширувати і повзати далі" І це вже після безлічі таких випадків. Скоріш за все ніхто ніякої "Повітряної тривоги" і не оголошував.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:52 Ответить
А що це в нас за армія, в якій військовослужбовці нехтують наказами командирів? Цей Саранцев дружить взагалі з головою? З його слів виходить, що кожний сам вирішує ховатись від ракети чи ні.
показать весь комментарий
22.06.2025 22:04 Ответить
"засранцев" - ***** ти називаєш вид кацапської ракети? то вже *****.
ти назви хто винний в загибелі хлопців, ****
показать весь комментарий
22.06.2025 22:59 Ответить
А наші ракети, кращі за " іскандер" - " Сапсан", одне неголене закатало в асфальт,
показать весь комментарий
23.06.2025 01:48 Ответить
 
 