Предварительно, это была ракета "Искандер-М", - спикер Саранцев об ударе РФ по тренировочному полигону ВСУ
По предварительной информации, войска РФ нанесли удар по учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ ракетой "Искандер-М".
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, сообщает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, был удар ракетой Искандер-М. Это временный учебно-тренировочный полигон, он не постоянный, на нем люди не находятся постоянно, не живут на нем", - рассказал Саранцев.
Спикер отметил, что такой полигон используется военными для выполнения определенных учебных задач.
По его словам, с сигналом воздушной тревоги, еще за несколько минут до удара почти весь личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях.
"Вместе с тем, к сожалению, были некоторые военнослужащие, которые пренебрегли мерами безопасности и большинство из них как раз оказались пострадавшими", - сказал Саранцев.
Ранее сообщалось, что сегодня, 22 июня, враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Есть погибшие и пострадавшие.
Так знімуть відос і в інеті скинуть... І буде ой б'ють нещасних солдатиків
Бог його знає,може,і не було команди «в укриття!»...
Толерантність в школі вже показує результати... А в війську ще гірше...
Солдат лише зніме відео де скаже, що командир пі...с і тут же командира знімуть і порушать розслідування... Це ******* реалії. Ніхто не хоче шуму в медіа.
это у нас в области по полигону ударили, били под корректировку сверху
на сейчас 3 - 200
******* ваши «комиссии» уже и прочая формулировка, которая нихуя не меняет в корню
чем занимались предыдущие комиссии (например после Шостки)? каких выводов достигли? кто виноват и наказаны ли были виновные?
вопросов больше чем ответов
господин Шаповалов, сделайте себе это приоритетом и наведите порядок
суперкум там летал минимум минут 20
Він ще при совку був створений.
Попередньо це була відсутність навіть звичайного Цукорка за 4000грн на весь полігон. І це повна безвідповідальність когось з старших офіцерів! Хто відповідає за забезпечення підрозділів Цукорками, а?
це була касетна бойова частина
Де реби, де системи виявлення і попередження?
( ОПа селфістів працює )
Я так думаю що треба гнати всіх, починаючи з самої верхівки
1. командирство принципово не хоче дивитися вгору, мовляв, нема літака то нема нічого, не дивись
2. нема чим збивати, на армію умєров не настачив чим збивати
.
від другого пункту ще якось можна порятуватися а від першого не рятує нічого.
Уявляю, команда "Повітряна тривога. Всі в укриття!" А хтось, говорить: "Та пофіг, будемо марширувати і повзати далі" І це вже після безлічі таких випадків. Скоріш за все ніхто ніякої "Повітряної тривоги" і не оголошував.
ти назви хто винний в загибелі хлопців, ****