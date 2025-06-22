Зеленский отреагировал на удар РФ по полигону ВСУ: Ожидаю отчет о последствиях и всех обстоятельствах, нужна полная ответственность. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по полигону ВСУ в воскресенье, 22 июня.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ожидаю полного отчета о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на Юге Украины. Сегодня был этот удар. Не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, есть раненые. Нужна полная ответственность", - заявил глава государства.

Также президент рассказал, что в Краматорске до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы после того, как на жилые дома оккупанты сбросили авиабомбы.

"Под завалами были люди, привлечены все необходимые силы. По состоянию на данный момент известно о 4 раненых, среди них ребенок. К сожалению, 4 человека были убиты этим российским ударом. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал Зеленский.

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Президент также сообщил, что беседовал с министром внутренних дел Игорем Клименко и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, в частности, о применении дронов подразделениями Нацгвардии и необходимости уничтожения российских дронов-разведчиков.

"Все должно быть настроено системно так, чтобы российские дроны - российские разведчики - уничтожались, и уничтожались максимально оперативно...Отдельно говорить на неделе с партнерами относительно дополнительного финансирования для производства дронов-перехватчиков. Перехватчики, дроны для передовой, также дроны на оптоволокне и все типы дронов для ударов по российской территории должны быть профинансированы так, чтобы это действительно ощущалось. Это будет – и уже есть предварительные договоренности с частью наших партнеров – с частью европейских стран", – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что сегодня, 22 июня, враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Есть погибшие и пострадавшие.

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