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Новости Видео Удар РФ по учебному подразделению ВСУ
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Зеленский отреагировал на удар РФ по полигону ВСУ: Ожидаю отчет о последствиях и всех обстоятельствах, нужна полная ответственность. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по полигону ВСУ в воскресенье, 22 июня.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ожидаю полного отчета о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на Юге Украины. Сегодня был этот удар. Не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, есть раненые. Нужна полная ответственность", - заявил глава государства.

Также президент рассказал, что в Краматорске до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы после того, как на жилые дома оккупанты сбросили авиабомбы.

"Под завалами были люди, привлечены все необходимые силы. По состоянию на данный момент известно о 4 раненых, среди них ребенок. К сожалению, 4 человека были убиты этим российским ударом. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал Зеленский.

Читайте: Войска РФ нанесли ракетный удар по тренировочному полигону механизированной бригады ВСУ: трое погибших и 14 раненых, - Сухопутные войска (обновлено)

Президент также сообщил, что беседовал с министром внутренних дел Игорем Клименко и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, в частности, о применении дронов подразделениями Нацгвардии и необходимости уничтожения российских дронов-разведчиков.

"Все должно быть настроено системно так, чтобы российские дроны - российские разведчики - уничтожались, и уничтожались максимально оперативно...Отдельно говорить на неделе с партнерами относительно дополнительного финансирования для производства дронов-перехватчиков. Перехватчики, дроны для передовой, также дроны на оптоволокне и все типы дронов для ударов по российской территории должны быть профинансированы так, чтобы это действительно ощущалось. Это будет – и уже есть предварительные договоренности с частью наших партнеров – с частью европейских стран", – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что сегодня, 22 июня, враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Есть погибшие и пострадавшие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предварительно, это была ракета "Искандер-М", - спикер Саранцев об ударе РФ по тренировочному полигону ВСУ

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обстрел (28195) россия (96413) полигон (343) ВСУ (6732)


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Топ комментарии
+15
Воно ж зняло Наєва. От і результат. Путінська маріонетка.
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22.06.2025 22:43 Ответить
+13
Ми живемо в страшний час Іуд, які не покаються.
Вони регочуть над нашим горем, упиваються своєю безкарною зрадою і нашою бідою.
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22.06.2025 23:13 Ответить
+11
Покладуть звіт на звіт - хтось відповість?
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22.06.2025 22:44 Ответить
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Воно ж зняло Наєва. От і результат. Путінська маріонетка.
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22.06.2025 22:43 Ответить
Та тот Наев с мордой придурка токо и знал что ездить на границе с Белорусией видосики снимать про укрепления..Вояка хенерал..
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23.06.2025 00:31 Ответить
Наєв закінчив академію з відзнакою - перехідний меч королеви Великої Британії. Це до відома експертів по укріпленням. Залужний теж мав такий.
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23.06.2025 07:52 Ответить
Покладуть звіт на звіт - хтось відповість?
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22.06.2025 22:44 Ответить
******* відреагував, очікувач ****
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22.06.2025 22:46 Ответить
"Разом з тим, на жаль, були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими" (с)
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22.06.2025 22:46 Ответить
звіт воно очікує... за попередні влучання по полігонам і смерті наших захисників - хтось з "кабінетних єнералів" отримав покарання?
чи є хочу б один наказ про звільнення через службову недбалість?
може, є хоч одне рішення суду?
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22.06.2025 22:49 Ответить
о. вечірній дід панас намалювався з черговим відосом.
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22.06.2025 22:51 Ответить
Де українське ППО, ЗЄля ?

Очікую на звіт щодо наслідків та всіх обставин, потрібна повна відповідальність

.
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22.06.2025 22:52 Ответить
Просто мудак...
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22.06.2025 22:55 Ответить
А ми очікуєм на звіт щодо наслідків та всіх обставин обстрілів Київа і України за весь цей час, потрібна повна відповідальність, відповідати за це тобі, зе- слимак неголений
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22.06.2025 22:56 Ответить
Под личный контроль взял хоть?
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22.06.2025 22:57 Ответить
Умєрову було доручено домовитися з партнерами про посилення ППО. Пройшло два місяці, а звіту про виконання доручення ніхто не чув і не бачив.
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22.06.2025 22:58 Ответить
Кури далі, генералісімус недороблений...
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22.06.2025 23:05 Ответить
Відосікі наше фсьо, кожен день по 10-15 треба зачитати, втомлюється
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22.06.2025 23:10 Ответить
Ми живемо в страшний час Іуд, які не покаються.
Вони регочуть над нашим горем, упиваються своєю безкарною зрадою і нашою бідою.
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22.06.2025 23:13 Ответить
Два дебіла ета сіла.
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23.06.2025 12:14 Ответить
Гірше тільки три дебіли, а в зюзі їх шість. (патужних менеджерів)
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23.06.2025 12:51 Ответить
Мурло яке не несе відповідальності ні зп що
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22.06.2025 23:14 Ответить
А вот проект квартального звита - " во всем виноват руцкий ракет и те,кто погиб, потому что не разбежались,командиров наградить,командирам командиров выдать премии и звания.
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22.06.2025 23:21 Ответить
Очікун?
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22.06.2025 23:35 Ответить
очкун
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23.06.2025 09:05 Ответить
Коли вже ти будеш нести відповідальність,повну?
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22.06.2025 23:54 Ответить
у тебе, курва, повна абсолютна влада вже сьомий рік, тож і відповідальність повна та абсолютна на тобі. Але нажаль Історія вже задовбалася давати українцям шанси, які ми століттями пройобуємо (лише за останні 35 років проїбали аж три рази в 1991, в 2010, в 2019) тож зараз, під час жахливої екзистенційної війни за збереження нації, завдяки безвідповідальним обмеженим какімразніцам, на чолі України ти - безвідповідальний, нікчемний обмежений чоловічок з совковим світоглядом, який вже підвів країну до катастрофи.
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23.06.2025 01:06 Ответить
це така націаональна традиція українців - обрати до влади ЧМО, а потім співати під бандуру сумних пісень про важку кріпацьку долю...
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23.06.2025 09:06 Ответить
Це вже вдруге за цей місяць по треновочному полігону - хтось за перший раз доповів, висновки зроблені - ніхріна. Ціль кровавої влади зелених іуд - якамого більше знищити українців.
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23.06.2025 02:23 Ответить
На нари верховного ішака!
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23.06.2025 06:30 Ответить
це вже з 22 року п.ятий чи шостий удар по полігону . і де висновки мать вашу зелену
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23.06.2025 06:41 Ответить
А творожніков так красиво розповідав казки вчора.
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23.06.2025 07:58 Ответить
Над полігоном півгодини літав кацапський дрон. Чия ж це відповідальність?🤔
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23.06.2025 07:56 Ответить
Порох винен.
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23.06.2025 08:00 Ответить
ВІНОЧ(і)КУН
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23.06.2025 09:02 Ответить
Підараси тупі! Схоже " на граблях" це вже час зарахувати у світове надбання для Юнеско.
Направити мобілізованих на тиловий полігон десь під Яворонівим або Трускавцем і там спокійно навчити необхідним навикам не можливо - бо вже "успіхи" на фронті сраку підпікають і на другий-третій день "мясо" вже майже на фронті!
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23.06.2025 11:07 Ответить
Черговий піздьож потужного, надпотужного.
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23.06.2025 12:12 Ответить
 
 