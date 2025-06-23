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Пытались подорвать воина ВСУ: в Харькове задержаны два агента РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали двух агентов РФ, которые пытались совершить теракт против украинского военного в Харькове.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

СБУ задержала агентов РФ за попытку взорвать воина ВСУ
СБУ задержала агентов РФ за попытку взорвать воина ВСУ

Инцидент произошел 14 июня возле подъезда жилого дома, где злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство.

Как сообщили в СБУ, спецслужбы РФ дистанционно завербовали двух местных жителей, один из которых уже имел судимость. Для совершения теракта оккупанты заманили военного на встречу с фейковой знакомой, а по прибытии в дом дистанционно активировали СВП, оборудованный дополнительными поражающими элементами. Пострадавший получил множественные осколочные ранения, однако его состояние стабильное.

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Злоумышленники, выполняя инструкции российских кураторов, соорудили взрывчатку, обустроили скрытое видеонаблюдение через телефон и заложили устройство возле места встречи. Их задержали дома, когда те пытались уничтожить улики.

Обоим фигурантам объявили о подозрении по статьям:

  • ч. 2 ст. 258 УКУ - террористический акт;

  • ч. 2 ст. 263-1 - незаконное изготовление взрывного устройства;

  • ч. 1 ст. 263 - незаконное хранение взрывчатки.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (20120) ВСУ (6735) Харьковская область (1171)


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Топ комментарии
+10
Ти що саме хотів сказати, а то якість викладеня думок сумнівна..
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23.06.2025 14:23 Ответить
+8
Він мабуть і сам не зрозумів що хотів сказати. Пише зовсім інше, щоб відвести увагу від статті про зрадливу вату.
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23.06.2025 14:26 Ответить
+6
прийміть до уваги, що ******* рівномірно розподіляються по всьому світу. Окрім того "еміграція" у Європі далеко не однозначна (м'яко кажучі) у своїх поглядах. Так що я би не став так оптимістично сприймати вплив як діаспори, так і тих, хто виїхав з України.
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23.06.2025 14:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ти що саме хотів сказати, а то якість викладеня думок сумнівна..
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23.06.2025 14:23 Ответить
Він мабуть і сам не зрозумів що хотів сказати. Пише зовсім інше, щоб відвести увагу від статті про зрадливу вату.
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23.06.2025 14:26 Ответить
не намагайтесь зрозуміти, там дісграфія, та ще й розірваним мисленням.
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23.06.2025 14:29 Ответить
главно дєло не позбавляйте їх виборчого права. Вони ще повинні нам обрати верховного головнокомандувача і проголосувати за новостворену парламентську партію "Явастуданєпасилал".
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23.06.2025 14:24 Ответить
Прийняли закон про множинне громадянство, тепер вся діаспора в Канаді отримає українське громадянство і буде визначати долю виборів, а не ці істоти
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23.06.2025 14:40 Ответить
прийміть до уваги, що ******* рівномірно розподіляються по всьому світу. Окрім того "еміграція" у Європі далеко не однозначна (м'яко кажучі) у своїх поглядах. Так що я би не став так оптимістично сприймати вплив як діаспори, так і тих, хто виїхав з України.
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23.06.2025 14:47 Ответить
Цікаво, як ТЦК пропустило двох здорових, у розквіті сил, моьілізаційного віку лобуряк і не задіяло навіть на копанні окопів? 🤔
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23.06.2025 14:27 Ответить
Так ви ж усі набіжите та з криками будете їх відбивати, стверджуючи що ТЦК гарше за гестапо.
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23.06.2025 14:47 Ответить
Шановний, ви не уважно читаєте мої пости. Адля таких заяв потрібна точність.
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23.06.2025 14:49 Ответить
У мене двоюрідні сестри в Італії. Після початку повномасштабки , знаючи, що я в ЗСУ, відразу перестали спілкуватися. По цей день тиша.
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23.06.2025 17:12 Ответить
Співчуваю. 🙏 Найбільше довготривалих сварок за статистикою є між родичами. Але все одно бажаю Вам порозумітися. Впевнений, з часом вони будуть гордитися тим, що робив їх брат.
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23.06.2025 17:32 Ответить
В тому й справа, що жодного натяку на сварку не було. Просто щезли.
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23.06.2025 21:50 Ответить
Чому ОЦЕ не посилати на розбір завалів?
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23.06.2025 14:28 Ответить
"у Харкові затримано двох агентів РФ два бидла"
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23.06.2025 15:00 Ответить
Одне одному не заважає!
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23.06.2025 15:09 Ответить
🤣🤣🤣Tak
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23.06.2025 17:02 Ответить
 
 