Пытались подорвать воина ВСУ: в Харькове задержаны два агента РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали двух агентов РФ, которые пытались совершить теракт против украинского военного в Харькове.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.





Инцидент произошел 14 июня возле подъезда жилого дома, где злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство.

Как сообщили в СБУ, спецслужбы РФ дистанционно завербовали двух местных жителей, один из которых уже имел судимость. Для совершения теракта оккупанты заманили военного на встречу с фейковой знакомой, а по прибытии в дом дистанционно активировали СВП, оборудованный дополнительными поражающими элементами. Пострадавший получил множественные осколочные ранения, однако его состояние стабильное.

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Злоумышленники, выполняя инструкции российских кураторов, соорудили взрывчатку, обустроили скрытое видеонаблюдение через телефон и заложили устройство возле места встречи. Их задержали дома, когда те пытались уничтожить улики.

Обоим фигурантам объявили о подозрении по статьям:

ч. 2 ст. 258 УКУ - террористический акт;

ч. 2 ст. 263-1 - незаконное изготовление взрывного устройства;

ч. 1 ст. 263 - незаконное хранение взрывчатки.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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