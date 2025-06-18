Корректировала удары РФ и ждала оккупации Харькова: СБУ задержала агента ГРУ

В Харькове задержан агент российской военной разведки, которая корректировала ракетно-бомбовые удары агрессора и ждала оккупации региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Фигуранткой оказалась 46-летняя местная безработная. В поле зрения российской спецслужбы женщина попала, когда призывала в Телеграмм-каналах к штурму и захвату Харькова. После вербовки куратор направил агенту перечень локаций, по которым она должна была "проверить" вероятное базирование Сил обороны", - говорится в сообщении.

Женщина проходила вблизи определенных объектов и вела наблюдение за их внешними периметрами.

В случае обнаружения там украинских военных, женщина фотографировала потенциальную "цель" с привязкой к местности и обозначала ее координаты на гугл-картах.

Женщину задержали сотрудники СБУ и приняли комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков у нее изъята компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

