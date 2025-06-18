Корректировала удары РФ и ждала оккупации Харькова: СБУ задержала агента ГРУ
В Харькове задержан агент российской военной разведки, которая корректировала ракетно-бомбовые удары агрессора и ждала оккупации региона.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Фигуранткой оказалась 46-летняя местная безработная. В поле зрения российской спецслужбы женщина попала, когда призывала в Телеграмм-каналах к штурму и захвату Харькова. После вербовки куратор направил агенту перечень локаций, по которым она должна была "проверить" вероятное базирование Сил обороны", - говорится в сообщении.
Женщина проходила вблизи определенных объектов и вела наблюдение за их внешними периметрами.
В случае обнаружения там украинских военных, женщина фотографировала потенциальную "цель" с привязкой к местности и обозначала ее координаты на гугл-картах.
Женщину задержали сотрудники СБУ и приняли комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
Во время обысков у нее изъята компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.
Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Але вона, абсолютно розуміє, що за убивство їй нічого не буде!!
Портновські злампічать їй щось таке, після чого, вона уже буде на московії, і вільна! Убитим Українцям та їх Родинам, це дуже допоможе!!
Вішати треба, таке падло, ОДРАЗУ! Але дії привладних, з 2014 року, на прикладі беркутні та ригоАНАЛІВ, це і є відповіть, хто вони для України!!
Тому і вищать, такі особи, спочатку «прутін ввєді» а потім, коригують і сприяють, убивству Українців московитами!!
Безкарність та імітація суддівським з прокурорськими, отого «покарання», спонукає гнид, до безкарного убивства Українців!!
Акакаяразніца…
Стефанчук+зеленський+шмигаль з сворою держсекретарів, секретар РНБОУ, упродовж >3 років, так «глибоко і захвильовані»!!