Корректировала удары РФ и ждала оккупации Харькова: СБУ задержала агента ГРУ

Корректировщица ударов РФ задержана в Харькове

В Харькове задержан агент российской военной разведки, которая корректировала ракетно-бомбовые удары агрессора и ждала оккупации региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Фигуранткой оказалась 46-летняя местная безработная. В поле зрения российской спецслужбы женщина попала, когда призывала в Телеграмм-каналах к штурму и захвату Харькова. После вербовки куратор направил агенту перечень локаций, по которым она должна была "проверить" вероятное базирование Сил обороны", - говорится в сообщении.

Женщина проходила вблизи определенных объектов и вела наблюдение за их внешними периметрами.

В случае обнаружения там украинских военных, женщина фотографировала потенциальную "цель" с привязкой к местности и обозначала ее координаты на гугл-картах.

Читайте: Запорожский вуз выдал уклонистам почти 3 тысячи фейковых удостоверений аспирантов и заработал на этом 17 миллионов

Женщину задержали сотрудники СБУ и приняли комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков у нее изъята компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: Взорвали авто с воином ВСУ в Харькове: агенты ГРУ РФ приговорены к 15 годам заключения, - СБУ

І таких ссук, ще на жаль багато в Україні...
18.06.2025 10:16 Ответить
Тю, а я думав Притулу фсбу затримало за наводку по НАУ у Києві? І зєлю в придачу за наводку по виробництву БПЛА на Більшовику? Туфта це все в дусі кралврала 95....
18.06.2025 10:18 Ответить
а детальніше?
18.06.2025 11:46 Ответить
просто на палю суку
18.06.2025 10:31 Ответить
та показуйте їх морди не затушовуйте! Сволоту треба бачити в лице
18.06.2025 10:56 Ответить
Вона убивала своїх, Українців, як це роблять щоденно окупанти московські!
Але вона, абсолютно розуміє, що за убивство їй нічого не буде!!
Портновські злампічать їй щось таке, після чого, вона уже буде на московії, і вільна! Убитим Українцям та їх Родинам, це дуже допоможе!!
Вішати треба, таке падло, ОДРАЗУ! Але дії привладних, з 2014 року, на прикладі беркутні та ригоАНАЛІВ, це і є відповіть, хто вони для України!!
Тому і вищать, такі особи, спочатку «прутін ввєді» а потім, коригують і сприяють, убивству Українців московитами!!
Безкарність та імітація суддівським з прокурорськими, отого «покарання», спонукає гнид, до безкарного убивства Українців!!
Акакаяразніца…
Стефанчук+зеленський+шмигаль з сворою держсекретарів, секретар РНБОУ, упродовж >3 років, так «глибоко і захвильовані»!!
18.06.2025 11:09 Ответить
Харків - місто незламних та потужних ватанів та ухилянтів ))
18.06.2025 11:10 Ответить
главно дєло не позбавляйте виборчого права, бо їй ще обирати нам президента і депутатів у парламент після "зеленої" амністії.
18.06.2025 18:10 Ответить
 
 