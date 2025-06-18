Коригувала удари РФ та чекала на окупацію Харкова: СБУ затримала агентку ГРУ
У Харкові затримано агентку російської воєнної розвідки, яка коригувала ракетно-бомбові удари агресора та чекала на окупацію регіону.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Фігуранткою виявилася 46-річна місцева безробітна. У поле зору російської спецслужби жінка потрапила, коли закликала у Телеграм-каналах до штурму та захоплення Харкова. Після вербування куратор направив агентці перелік локацій, за якими вона мала "перевірити" ймовірне базування Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Жінка проходила поблизу визначених об’єктів та вела спостереження за їхніми зовнішніми периметрами.
У разі виявлення там українських військових, жінка фотографувала потенційну "ціль" з прив’язкою до місцевості та позначала її координати на гугл-картах.
Жінку затримали працівники СБУ та вжили комплексних заходів для убезпечення локацій Сил оборони.
Під час обшуків у неї вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на РФ.
Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Але вона, абсолютно розуміє, що за убивство їй нічого не буде!!
Портновські злампічать їй щось таке, після чого, вона уже буде на московії, і вільна! Убитим Українцям та їх Родинам, це дуже допоможе!!
Вішати треба, таке падло, ОДРАЗУ! Але дії привладних, з 2014 року, на прикладі беркутні та ригоАНАЛІВ, це і є відповіть, хто вони для України!!
Тому і вищать, такі особи, спочатку «прутін ввєді» а потім, коригують і сприяють, убивству Українців московитами!!
Безкарність та імітація суддівським з прокурорськими, отого «покарання», спонукає гнид, до безкарного убивства Українців!!
Акакаяразніца…
Стефанчук+зеленський+шмигаль з сворою держсекретарів, секретар РНБОУ, упродовж >3 років, так «глибоко і захвильовані»!!