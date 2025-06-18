Коригувала удари РФ та чекала на окупацію Харкова: СБУ затримала агентку ГРУ

У Харкові затримано агентку російської воєнної розвідки, яка коригувала ракетно-бомбові удари агресора та чекала на окупацію регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Фігуранткою виявилася 46-річна місцева безробітна. У поле зору російської спецслужби жінка потрапила, коли закликала у Телеграм-каналах до штурму та захоплення Харкова. Після вербування куратор направив агентці перелік локацій, за якими вона мала "перевірити" ймовірне базування Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Жінка проходила поблизу визначених об’єктів та вела спостереження за їхніми зовнішніми периметрами.

У разі виявлення там українських військових, жінка фотографувала потенційну "ціль" з прив’язкою до місцевості та позначала її координати на гугл-картах.

Жінку затримали працівники СБУ та вжили комплексних заходів для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у неї вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

