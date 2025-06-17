Підірвали авто з воїном ЗСУ у Харкові: агентів ГРУ РФ засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

Троє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які підірвали авто військовослужбовця ЗСУ у Харкові, отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Подія сталася влітку 2024 року. Внаслідок вибуху український захисник дістав тяжкі поранення.

Контррозвідка СБУ встановила особи чотирьох зловмисників і затримала їх, коли вони готували новий теракт на замовлення країни-агресора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У центрі Харкова підлітки фотографувались з прапором зі свастикою: поліція відкрила провадження

Наразі тюремні строки отримали троє терористів. Ними виявилися завербовані окупантами: харківський інженер-програміст, колишній військовий та місцевий безробітний. Стосовного четвертого агента триває судовий розгляд.

Зазначається, що для вчинення теракту агенти відслідкували у Харкові місце паркування машини українського воїна та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.

Після вчинення теракту зловмисники підготували ще одну вибухівку і намагалися сховати її у заздалегідь облаштованому схроні. Втім, СБУ затримала їх і запобігла цьому злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіцера ЗСУ планували підірвати в Одесі, ворожого агента затримано, - СБУ. ФОТОрепортаж

На підставі зібраних Службою безпеки доказів колегія суддів визнала трьох агентів винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (придбання, носіння, зберігання та передача вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв);

чч.1, 3 ст.436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).

Читайте також: Затримано російського шпигуна, який коригував ракетні удари по Київщині, - СБУ. ФОТО