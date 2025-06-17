Підірвали авто з воїном ЗСУ у Харкові: агентів ГРУ РФ засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ
Троє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які підірвали авто військовослужбовця ЗСУ у Харкові, отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Подія сталася влітку 2024 року. Внаслідок вибуху український захисник дістав тяжкі поранення.
Контррозвідка СБУ встановила особи чотирьох зловмисників і затримала їх, коли вони готували новий теракт на замовлення країни-агресора.
Наразі тюремні строки отримали троє терористів. Ними виявилися завербовані окупантами: харківський інженер-програміст, колишній військовий та місцевий безробітний. Стосовного четвертого агента триває судовий розгляд.
Зазначається, що для вчинення теракту агенти відслідкували у Харкові місце паркування машини українського воїна та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.
Після вчинення теракту зловмисники підготували ще одну вибухівку і намагалися сховати її у заздалегідь облаштованому схроні. Втім, СБУ затримала їх і запобігла цьому злочину.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів колегія суддів визнала трьох агентів винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 1 ст. 263 (придбання, носіння, зберігання та передача вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу);
- ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв);
- чч.1, 3 ст.436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).
50-70 років уранових копалень - ідеальний варіант. Плюс ще потрібні "пацієнти" для експериментів з біологічною та хімічною зброєю.
Миф времен СССР. Тайно, якобы расстреляли а на самом деле отправили на урановые рудники.
Работают обычные, наемные рабочие, шахтеры. С вредными условиями труда (подземный стаж). Эксплуатируют сложное горно-шахтное оборудование. Учатся и овладевают навыками и горными профессиями.
В общем обыденность. Ничего интересного.
Дело в том что к этому оборудованию никто зеков подпускать не будет. Не нужны там кандальники с обушками и "комисарскими" лопатами.
Ну що поганого в тому що цих виродків поміняють на наших захистників?
Тим більше що на рашці їх в дупу цілувати не будуть, а закордонні паспорти у них вже анулювали.
Особый случай Цемах. Но там передавали ДНРу что тоже считалось Украиной.
Какую нашли улову для обмена беркутовцев я не в курсе
І, так, підтверджую що без їхніх дозволів ніхто їх не обміняє.
А не буде дозволу то за ці статті їм прийдеться мінімум по десяточці відсидіти.
А далі вийдуть і будуть жити бомжами-майно то конфіскували.
А тут іще і від їхніх біографій не будуть шарахатись лише ж такі ж людожери як вони самі.
То виходить що так що так "весело" їм буде жити.
Или как с Гонгадзе? Кучма выразительно смотрел в глаза СБУшникам и рассказывал как его достал??? этот писака