2 785 34

Підірвали авто з воїном ЗСУ у Харкові: агентів ГРУ РФ засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

15 років тюрми отримали агенти оперативно-бойової групи російського гру, які підірвали авто з воїном ЗСУ

Троє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які підірвали авто військовослужбовця ЗСУ у Харкові, отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Подія сталася влітку 2024 року. Внаслідок вибуху український захисник дістав тяжкі поранення.

Контррозвідка СБУ встановила особи чотирьох зловмисників і затримала їх, коли вони готували новий теракт на замовлення країни-агресора.

Наразі тюремні строки отримали троє терористів. Ними виявилися завербовані окупантами: харківський інженер-програміст, колишній військовий та місцевий безробітний. Стосовного четвертого агента триває судовий розгляд.

Зазначається, що для вчинення теракту агенти відслідкували у Харкові місце паркування машини українського воїна та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.

Після вчинення теракту зловмисники підготували ще одну вибухівку і намагалися сховати її у заздалегідь облаштованому схроні. Втім, СБУ затримала їх і запобігла цьому злочину.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів колегія суддів визнала трьох агентів винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 263 (придбання, носіння, зберігання та передача вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу);
  • ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв);
  • чч.1, 3 ст.436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).

Топ коментарі
+13
Краще б розстріляли десь тихенько.
показати весь коментар
17.06.2025 16:23 Відповісти
+8
15 років? Це за спосіб, який є особливо небезпечним для оточуючих, коли жертвою міг стати не лише ЗСУшник, а й сторонні особи, інші автомобілі і будівлі? У нормальних країнах за таке дають пожиттєве без права дострокового звільнення, у ненормальних - ввшають на кранах.
показати весь коментар
17.06.2025 16:40 Відповісти
+7
Чому у нас не суммуються вироки за кожну статтю? Він би отримав справедливі 40-50 років.
показати весь коментар
17.06.2025 16:30 Відповісти
Чому тихенько? Навпаки потрібен масовий розголос вироку. Має бути відновлена смертна кара на час війни. Розстріл у прямому ефірі. Щоб потенційні диверсанти мали уяву про те що їх чекає. Бо зараз вони йух клали на наше правосуддя знаючи що через пару місяців будуть обміняні на росію та одержать там компенсаційні виплати як борцуни з біндєрами.
показати весь коментар
17.06.2025 17:06 Відповісти
якщо державі не вдається сумміровать, то народ може потім помножити. На нуль.
показати весь коментар
17.06.2025 16:40 Відповісти
В реальності народ нікого не множить, тим більше на нуль. Але народ може вимагати змін до ККУ та законів, щоб терміни покарань додавались. Як бонус - русні буде складніше вербувати молодь, бо в 16-20 років сісти на 50 за 1000-2000 долярів - повний ідіотизм.
показати весь коментар
17.06.2025 16:51 Відповісти
Або уранові копальні.
показати весь коментар
17.06.2025 16:52 Відповісти
Why not both? :^)
50-70 років уранових копалень - ідеальний варіант. Плюс ще потрібні "пацієнти" для експериментів з біологічною та хімічною зброєю.
показати весь коментар
17.06.2025 16:55 Відповісти
Ответ выше, Марине.
показати весь коментар
17.06.2025 19:09 Відповісти
Вышло ниже.
показати весь коментар
17.06.2025 19:22 Відповісти
Вы, Марина, видели золотой унитаз Януковича? Впрочем не важно. Вы знаете что он есть.
Миф времен СССР. Тайно, якобы расстреляли а на самом деле отправили на урановые рудники.
Работают обычные, наемные рабочие, шахтеры. С вредными условиями труда (подземный стаж). Эксплуатируют сложное горно-шахтное оборудование. Учатся и овладевают навыками и горными профессиями.
В общем обыденность. Ничего интересного.
Дело в том что к этому оборудованию никто зеков подпускать не будет. Не нужны там кандальники с обушками и "комисарскими" лопатами.
показати весь коментар
17.06.2025 19:20 Відповісти
Можна найти будь які важкі й небезпачні роботи.
показати весь коментар
17.06.2025 23:25 Відповісти
Там зеків немає..працюють звичайні люди..і отримують набагато менше ніж лугандонці отримували на вугільній...а от вже на збагачувальному комбінаті поацювали зк що нанесли великі збитки державі..їх відправляли на шкідливе виробницьво з високою оплатою праці, де з них віжраховували 25%..через ьри роки як правило відвалювалась нирки та печінка
показати весь коментар
17.06.2025 19:22 Відповісти
в реальності ми це будемо бачити через декілька років, коли родичі жертв цих покидьків вийдуть по амністії, а замість них почнуть сідати ті, хто повернувся з фронту з поламаною психікою і жагою справедливості. Звісно, якщо зможуть довести провину, бо вбивати можуть і fpv-дронами. Життя зараз стрімко міняється, і навіть снайперські гвинтівки для помсти відходять у минуле.
показати весь коментар
17.06.2025 17:37 Відповісти
За таке треба фізично ліквідовувати. Сидіти він не буде. Слугонароди зроблять все, що би він попав в списки на обмін.
показати весь коментар
17.06.2025 16:34 Відповісти
Не бачу мінусів.
Ну що поганого в тому що цих виродків поміняють на наших захистників?
Тим більше що на рашці їх в дупу цілувати не будуть, а закордонні паспорти у них вже анулювали.
показати весь коментар
17.06.2025 18:10 Відповісти
Он гражданин Украины. Поэтому его не могут предложить на обмен. Он сам должен запросить вступление в программу "Хочу на обмен". Это прошение будет рассматривать Россия и всё будет зависить от ценности этого агента для Кремля. Мы своих украинцев в Россию не меняем.
Особый случай Цемах. Но там передавали ДНРу что тоже считалось Украиной.
Какую нашли улову для обмена беркутовцев я не в курсе
показати весь коментар
17.06.2025 19:29 Відповісти
Я я не стверджував іншого.
І, так, підтверджую що без їхніх дозволів ніхто їх не обміняє.
А не буде дозволу то за ці статті їм прийдеться мінімум по десяточці відсидіти.
А далі вийдуть і будуть жити бомжами-майно то конфіскували.
А тут іще і від їхніх біографій не будуть шарахатись лише ж такі ж людожери як вони самі.
То виходить що так що так "весело" їм буде жити.
показати весь коментар
17.06.2025 20:08 Відповісти
главно дєло не позбавляйте їх виборчого права. Вони будуть у нагоді на майбутніх виборах після "зеленої" амністії.
показати весь коментар
17.06.2025 16:36 Відповісти
Навпаки - в нормальних вішають, в ненормальних годують до скону. Брити мабуть єдина країна, яка під час Другої світової повністю була очищена від ворожої агентури і саботажників з мародерами, ті німецькі агенти, яких залишили живими, працювали під контролем для дезінформації абверу. Скажете негуманно? Гуманно, бо цим вони зберегли мабуть не десятки, а сотні тисяч життів, включаючи французів та американців.
показати весь коментар
17.06.2025 17:15 Відповісти
Ні, шановний, навіть кішки, чи вовки не вбивають собі подібних. А люди вищі за розумовим розвитком. Хоча б тому вони не повинні використовувати вбивство, як покарання. Тим паче, що згодом виявляється у 30 відсотках, що покарали не того. Тому у нормальних країнах смертну кару не застосовують.
показати весь коментар
17.06.2025 17:40 Відповісти
ну если расстреляют не того , можно покойника отвести в Иерусалим там воскреснет
показати весь коментар
17.06.2025 18:31 Відповісти
Простой человек "ботан" в качестве "мужика" на зоне 15 лет не протянет. 100%. Чтобы тянуть 15 лет нужно с малолетки начать в хату заходить. И считать зону как дом родной. Не в авторитете (откуда?) без грева с воли да по такой статье 15 лет то же самое убийство. Его никто даже трогать не будет. Туберкулез и СПИД поставят на нем крест
показати весь коментар
17.06.2025 19:34 Відповісти
Чому тільки 15 років? Хіба з ними не міг статися "нещасний випадок при затриманні" !
показати весь коментар
17.06.2025 16:42 Відповісти
Бо суддів багато ватних.... дуУже багато, нажаль.
показати весь коментар
17.06.2025 17:40 Відповісти
Вы все хитро....ные. Хотите чтобы кто то за вас (общество) делал грязную работу. А страна (судебная система) и общество будут стремиться в Европу, и их ценностями.
показати весь коментар
17.06.2025 19:37 Відповісти
расстрелять при попытке бегства
показати весь коментар
17.06.2025 18:28 Відповісти
Назовите личность в Украине которая отдаст такой письменный приказ конвойным. Зная как все первым делом прикрывают свою заднюю часть никто на устную просьбу не пойдет.
Или как с Гонгадзе? Кучма выразительно смотрел в глаза СБУшникам и рассказывал как его достал??? этот писака
показати весь коментар
17.06.2025 19:41 Відповісти
Государство - это прежде всего порядок, а не втихаря что-то делать. Этот осуждённый должен быть публично казнён, как пример для других преступников будущих
показати весь коментар
18.06.2025 06:57 Відповісти
Не могу понять? почему дают такие маленькие сроки, за умышленное убийство человека , тем более военного в военное время. Для уменьшения у людей желания убивать украинцев, тем более военных, должна быть введена мучительная смертная казнь, для осуществления примера, что если ты убьёшь тебя замучают до смерти, приятного тебе не будет.
показати весь коментар
18.06.2025 06:55 Відповісти
І непогано б трусонути їх київських "колег" - сімейку ворогів і зрадників суддихи Щасної.
показати весь коментар
18.06.2025 08:10 Відповісти
Чо6о так мало?! Довічно і на обмін.
показати весь коментар
19.06.2025 10:20 Відповісти
 
 